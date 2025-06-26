Підрив авторитету Трампа: Білий дім обмежить обмін секретною інформацією з Конгресом після ударів по Ірану - ЗМІ

У США виник скандал через публікації ЗМІ про те, що внаслідок американських ударів ядерну програму Ірану знищити не вдалося. В американській розвідці вважають, що такі чутки спрямовані на підрив авторитету президента Дональда Трампа, повідомляє УНН.

Деталі

За словами директорки Національної розвідки США Тулсі Ґаббард, "пропагандистські ЗМІ застосували свою звичну тактику: вибірково публікувати частини незаконно витікаючих секретних розвідувальних оцінок (навмисно оминаючи той факт, що оцінка була написана з "низьким рівнем достовірності").

Це робиться, щоб спробувати підірвати рішуче лідерство президента Трампа та хоробрих військовослужбовців, які бездоганно виконали справді історичну місію щодо забезпечення безпеки американського народу - написала Ґаббард у соцмережі Х.

Тим часом видання Axios із посиланням на неназваного високопосадовця Білого дому повідомило, що адміністрація Трампа планує обмежити обмін секретною інформацією з Конгресом. Це сталося після того, як ЗМІ повідомили, що американські удари по Ірану не повністю знищили його ядерну програму.

Ми оголошуємо війну тим, хто зливає інформацію - цитує ЗМІ свого співрозмовника.

Зазначається, що Білий дім планує обмежити публікацію даних в CAPNET - системі, яку адміністрація використовує для обміну секретною інформацією з Конгресом.

Контекст

Напередодні CNN із посиланням на дані розвідки США, про які розповіли три неназвані особи, повідомило, що військові удари США по трьох ядерних об'єктах Ірану минулими вихідними не знищили основні компоненти ядерної програми Тегерана та, ймовірно, лише відклали її на кілька місяців назад.

Президент Дональд Трамп наполягає, що ядерні об'єкти Ірану були відкинуті на "десятиліття" назад через удари США.

У свою чергу спеціальний посланець президента США Дональда Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф заявив, що ядерну програму Ірану після ударів США майже неможливо відновити, для цього будуть потрібні роки.