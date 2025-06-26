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Подрыв авторитета Трампа: Белый дом ограничит обмен секретной информацией с Конгрессом после ударов по Ирану - СМИ

Киев • УНН

 • 190 просмотра

В США разгорелся скандал из-за публикаций СМИ о якобы неуспешности ударов по ядерной программе Ирана, которые разведка считает попыткой подорвать авторитет президента Трампа. Белый дом планирует ограничить обмен секретной информацией с Конгрессом после утечек.

Подрыв авторитета Трампа: Белый дом ограничит обмен секретной информацией с Конгрессом после ударов по Ирану - СМИ

В США возник скандал из-за публикаций СМИ о том, что в результате американских ударов ядерную программу Ирана уничтожить не удалось. В американской разведке считают, что такие слухи направлены на подрыв авторитета президента Дональда Трампа, сообщает УНН.

Детали

По словам директора Национальной разведки США Тулси Габбард, "пропагандистские СМИ применили свою обычную тактику: выборочно публиковать части незаконно вытекающих секретных разведывательных оценок (намеренно обходя тот факт, что оценка была написана с "низким уровнем достоверности").

Это делается, чтобы попытаться подорвать решительное лидерство президента Трампа и храбрых военнослужащих, которые безупречно выполнили действительно историческую миссию по обеспечению безопасности американского народа",

- написала Габбард в соцсети Х.

Тем временем издание Axios со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника Белого дома сообщило, что администрация Трампа планирует ограничить обмен секретной информацией с Конгрессом. Это произошло после того, как СМИ сообщили, что американские удары по Ирану не полностью уничтожили его ядерную программу.

Мы объявляем войну тем, кто сливает информацию

- цитирует СМИ своего собеседника.

Отмечается, что Белый дом планирует ограничить публикацию данных в CAPNET - системе, которую администрация использует для обмена секретной информацией с Конгрессом.

Контекст

Накануне CNN со ссылкой на данные разведки США, о которых рассказали три неназванных лица, сообщило, что военные удары США по трем ядерным объектам Ирана в минувшие выходные не уничтожили основные компоненты ядерной программы Тегерана и, вероятно, лишь отложили ее на несколько месяцев назад.

Президент Дональд Трамп настаивает, что ядерные объекты Ирана были отброшены на "десятилетия" назад из-за ударов США.

В свою очередь специальный посланник президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Виткофф заявил, что ядерную программу Ирана после ударов США почти невозможно восстановить, для этого потребуются годы.

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

политикаНовости Мира
Тулси Габбард
Стив Уиткофф
Конгресс Соединенных Штатов Америки
Белый дом
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
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