Ядерна програма Ірану майже повністю знищена після ударів США, відновлення займе роки - Віткофф

Ядерну програму Ірану після ударів США майже неможливо відновити, для цього будуть потрібні роки. Про це заявив спеціальний посланець президента США Дональда Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф, пише УНН з посиланням на Fox News.

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За словами Віткоффа, удари США по ядерних об’єктах знищили здатність Ірану виробляти ядерну зброю попри заяви ЗМІ про протилежне. Йдеться про три ядерні об’єкти Ісфагані, Натанзі й Фордо.

У всіх трьох випадках більшість, якщо не всі, центрифуги були пошкоджені або знищені таким чином, що їм буде майже неможливо відновити цю програму. На мою думку, і на думку багатьох інших експертів, які бачили необроблені дані, це займе роки – заявив спецпосланець Трампа.

Він також назвав "абсурдними" повідомлення ЗМІ, які заявляють зворотнє.

Нагадаємо

Раніше американські ЗМІ з посиланням на дані розвідки США повідомляли, що нещодавні американські удари по трьох ядерних об'єктах Ірану не знищили ядерну програму країни, а навпаки, відклали її на кілька місяців назад.