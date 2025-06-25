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Ядерная программа Ирана почти полностью уничтожена после ударов США, восстановление займет годы - Виткофф

Киев • УНН

 • 352 просмотра

Специальный посланник президента США опроверг заявления СМИ о противоположном, что удары не привели к серьезным последствиям.

Ядерная программа Ирана почти полностью уничтожена после ударов США, восстановление займет годы - Виткофф

Ядерную программу Ирана после ударов США почти невозможно восстановить, для этого потребуются годы. Об этом заявил специальный посланник президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Виткофф, пишет УНН со ссылкой на Fox News.

Детали

По словам Виткоффа, удары США по ядерным объектам уничтожили способность Ирана производить ядерное оружие, несмотря на заявления СМИ об обратном. Речь идет о трех ядерных объектах Исфагани, Натанзи и Фордо.

Во всех трех случаях большинство, если не все, центрифуги были повреждены или уничтожены таким образом, что им будет почти невозможно восстановить эту программу. По моему мнению, и по мнению многих других экспертов, которые видели необработанные данные, это займет годы

– заявил спецпосланник Трампа.

Он также назвал "абсурдными" сообщения СМИ, которые заявляют обратное.

Напомним

Ранее американские СМИ со ссылкой на данные разведки США сообщали, что недавние американские удары по трем ядерным объектам Ирана не уничтожили ядерную программу страны, а наоборот, отложили ее на несколько месяцев назад.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

политикаНовости Мира
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