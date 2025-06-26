ЦАХАЛ заявил, что ядерная программа Ирана "отложена на годы назад", продемонстрировав новые снимки разрушений - СМИ

Представитель Армии обороны Израиля бригадный генерал Эффи Дефрин заявил, что Израиль достиг всех оперативных целей в борьбе против Ирана, но добавил, что еще рано оценивать полное влияние военной кампании.

При этом он отметил, что иранскую ядерную программу удалось отбросить на годы назад, пишет УНН со ссылкой на YNET.

Детали

Наша оценка заключается в том, что мы значительно нарушили ядерную программу и отбросили ее на годы назад. Я могу сказать, в соответствии с заявлением генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, что есть Иран до операции – и есть Иран после – сказал Дефрин.

Через несколько дней после того, как ВВС США нанесли удар по основным ядерным объектам Ирана, новые спутниковые снимки, опубликованные в среду, показывают масштабы разрушений, причиненных высокоточными бомбами для уничтожения бункеров, сброшенными на Натанз, Фордоу, Исфахан и Университет Шахида Раджаи в Тегеране.

Новые снимки от Maxar Technologies показывают значительные повреждения на ядерных объектах в Фордоу, Натанзе и Исфахане. В Фордоу — укрепленном объекте, спрятанном глубоко под землей, — можно увидеть многочисленные кратеры вблизи ключевых путей доступа, с четкими признаками разрушений возле входов и соседних вспомогательных зданий, некоторые из которых были полностью сровнены с землей.

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В Исфахане, похоже, туннели доступа к объекту получили прямые попадания. В предыдущих сообщениях говорилось о том, что удар США был направлен на то, чтобы завершить то, что начали израильские авианалеты, направленные на то, что осталось после частичного уничтожения израильскими войсками.

Bloomberg сообщал, что, хотя США развернули высокоразрушительные боеприпасы, они, похоже, намеренно избегали ударов по трем небольшим исследовательским реакторам, которые до сих пор работают на объекте в Исфахане. Построенные Китаем в 1991 году, эти реакторы содержат примерно 900 граммов обогащенного урана оружейного класса.

В Натанзе спутниковые снимки показывают два четких кратера, оставленных ударом США, оба из которых впоследствии заполнены землей.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), которое созвало экстренную встречу в начале этой недели в ответ на атаки, предупредило, что даже незначительный ущерб ядерному реактору низкой мощности может создать опасный международный прецедент.

Агентство требует от Ирана раскрыть текущее местонахождение его запасов обогащенного урана. Тегеран, со своей стороны, обвинил США в причинении серьезного ущерба дипломатическим усилиям, направленным на сдерживание распространения ядерного оружия.

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Согласно сообщению CNN, которое ссылается на предварительные оценки Управления оборонной разведки (DIA) Пентагона, удары США не смогли уничтожить основные компоненты инфраструктуры ядерного оружия Ирана и лишь задержали ее прогресс на несколько месяцев. Внутренняя оценка, которая не была обнародована, противоречит предыдущим заявлениям президента Трампа и министра обороны Геста, которые оба утверждали, что ядерная программа была "полностью ликвидирована".

Источники, на которые ссылаются в отчете, отмечают, что запасы обогащенного урана Ирана остались целыми, и что большинство центрифуг пережили атаку. The New York Times также сообщила, что разведка США считает, что убытки были ограниченными. Израильские источники повторили эту точку зрения, заявив, что объект Фордоу остается в рабочем состоянии.

Представитель Белого дома подтвердил CNN существование отчета DIA, но подчеркнул, что администрация не принимает его выводов. Специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Виткофф призвал к расследованию утечки информации, заявив Fox News:

Очевидно, что утечка такой информации является возмутительным — предательским актом - сказал Виткофф.

Дополнение

Президент США Дональд Трамп заявил о предстоящих переговорах с Ираном относительно его отказа от ядерных амбиций после успешной операции по уничтожению ядерной программы. Это произошло после бомбардировок, которые, по его словам, отбросили ядерную программу Ирана на десятилетия, несмотря на разногласия в оценках разведки США.