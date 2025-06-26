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Трамп заявив, що США проведуть ядерні переговори з Іраном наступного тижня

Київ • УНН

 • 372 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив про майбутні переговори з Іраном щодо його відмови від ядерних амбіцій після успішної операції зі знищення ядерної програми. Це сталося після успішних бомбардувань, які, за його словами, відкинули ядерну програму Ірану на десятиліття, незважаючи на розбіжності в оцінках розвідки США.

Трамп заявив, що США проведуть ядерні переговори з Іраном наступного тижня

Президент США Дональд Трамп заявив, що, ймовірно, домагатиметься від Ірану зобов'язання відмовитися від своїх ядерних амбіцій на переговорах наступного тижня. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.

Деталі

Трамп заявив, що його рішення застосувати величезні бомби для знищення бункерів під час атаки в неділю зруйнувало ядерну програму Ірану, і назвав результат "перемогою для всіх".

Це було дуже серйозно. Це було знищення

— сказав Трамп, проігнорувавши початкову оцінку Агентства військової розвідки США, згідно з якою шлях Ірану до створення ядерної зброї, можливо, був відкинутий лише на кілька місяців тому.

Ядерної загрози від Ірану більше не буде - Трамп25.06.25, 17:29 • 3752 перегляди

Виступаючи в Гаазі, де він був присутній на саміті НАТО в середу, Трамп заявив, що не бачить, щоб Іран знову займався розробкою ядерної зброї. Тегеран десятиліттями заперечував звинувачення західних лідерів у тому, що він прагне отримати ядерну зброю.

Ми збираємося поговорити з ними наступного тижня, з Іраном. Ми можемо підписати угоду. Я не знаю. Як на мене, я не думаю, що це так вже й необхідно. Скажу вам, останнє, що вони хочуть робити, це збагачувати щось зараз. Вони хочуть відновитися

 – заявив Трамп, маючи на увазі звинувачення Заходу в тому, що Іран збагачує уран до рівня, близького до збройного.

Трамп висловив упевненість, що Тегеран продовжить дипломатичний шлях до примирення. Президент не повідомив жодних подробиць щодо переговорів наступного тижня, таких як місце проведення та учасники.

Доповнення

Трамп наполягав, що ядерні об'єкти Ірану були відкинуті на "десятиліття" назад через удари США. Він виключив можливість подальших ударів по Ірану, якщо він поновить ядерну програму, але вважає, що це малоймовірний сценарій.

Раніше американські ЗМІ з посиланням на дані розвідки США повідомляли, що нещодавні американські удари по трьох ядерних об'єктах Ірану не знищили ядерну програму країни, а навпаки, відклали її на кілька місяців назад.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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