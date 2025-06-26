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Трамп заявил, что США проведут ядерные переговоры с Ираном на следующей неделе

Киев • УНН

 • 330 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил о предстоящих переговорах с Ираном относительно его отказа от ядерных амбиций после успешной операции по уничтожению ядерной программы. Это произошло после успешных бомбардировок, которые, по его словам, отбросили ядерную программу Ирана на десятилетия, несмотря на разногласия в оценках разведки США.

Трамп заявил, что США проведут ядерные переговоры с Ираном на следующей неделе

Президент США Дональд Трамп заявил, что, вероятно, будет добиваться от Ирана обязательства отказаться от своих ядерных амбиций на переговорах на следующей неделе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.

Детали

Трамп заявил, что его решение применить огромные бомбы для уничтожения бункеров во время атаки в воскресенье разрушило ядерную программу Ирана, и назвал результат "победой для всех".

Это было очень серьезно. Это было уничтожение

— сказал Трамп, проигнорировав первоначальную оценку Агентства военной разведки США, согласно которой путь Ирана к созданию ядерного оружия, возможно, был отброшен лишь на несколько месяцев назад.

Ядерной угрозы от Ирана больше не будет - Трамп25.06.25, 17:29 • 3752 просмотра

Выступая в Гааге, где он присутствовал на саммите НАТО в среду, Трамп заявил, что не видит, чтобы Иран снова занимался разработкой ядерного оружия. Тегеран десятилетиями отрицал обвинения западных лидеров в том, что он стремится получить ядерное оружие.

Мы собираемся поговорить с ними на следующей неделе, с Ираном. Мы можем подписать соглашение. Я не знаю. Как по мне, я не думаю, что это так уж и необходимо. Скажу вам, последнее, что они хотят делать, это обогащать что-либо сейчас. Они хотят восстановиться

 – заявил Трамп, имея в виду обвинения Запада в том, что Иран обогащает уран до уровня, близкого к оружейному.

Трамп выразил уверенность, что Тегеран продолжит дипломатический путь к примирению. Президент не сообщил никаких подробностей относительно переговоров на следующей неделе, таких как место проведения и участники.

Дополнение

Трамп настаивал, что ядерные объекты Ирана были отброшены на "десятилетия" назад из-за ударов США. Он исключил возможность дальнейших ударов по Ирану, если он возобновит ядерную программу, но считает, что это маловероятный сценарий.

Ранее американские СМИ со ссылкой на данные разведки США сообщали, что недавние американские удары по трем ядерным объектам Ирана не уничтожили ядерную программу страны, а наоборот, отложили ее на несколько месяцев назад.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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