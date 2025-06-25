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Ядерной угрозы от Ирана больше не будет - Трамп

Киев • УНН

 • 1928 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил о завершении 12-дневной войны между Израилем и Ираном после точечного удара американских войск по иранскому заводу обогащения урана. На саммите НАТО Трамп подчеркнул, что ядерная угроза от Ирана больше не существует, а в регионе достигнут мир.

Ядерной угрозы от Ирана больше не будет - Трамп

Президент США Дональд Трамп отметил завершение 12-дневной войны между Израилем и Ираном, подчеркнув, что после точного удара американских военных сил по иранскому заводу обогащения урана, ядерная угроза от этой страны больше не исходит. Об этом он заявил на саммите в НАТО, передает корреспондент УНН.

Детали

Американский лидер напомнил, что в минувшие выходные Соединенные Штаты осуществили точечную атаку по иранскому заводу по обогащению урана. По его словам, операция прошла с такой точностью и эффективностью, на которую "ни одна страна в мире не способна". После этого в регионе удалось достичь мира.

В минувший понедельник была достигнута договоренность о прекращении огня, и мы называем это 12-дневной войной

- сказал Трамп.

Он выразил надежду, что конфликт завершен, сказав, что надеется на отсутствие новых встречных атак между Израилем и Ираном.

Я думаю, не будет больше ядерной угрозы от Ирана 

- отметил Трамп.

Президент США также отметил, что предупреждал о необходимости таких действий еще 15 лет назад, добавив: "Мы показали, насколько Америка может выполнять свою сдерживающую силу".

Зеленский "доволен" встречей с Трампом - СМИ25.06.25, 17:09 • 1898 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

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