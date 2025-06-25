Зеленский "доволен" встречей с Трампом - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский "доволен" встречей с президентом США Дональдом Трампом, сообщил дипломатический источник в комментариях СМИ, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Источник в офисе украинского президента сообщил AFP, что Зеленский "доволен" тем, что обсуждалось.

Напомним

На полях саммита НАТО 25 июня в Гааге состоялась встреча Зеленского и Трампа, она продолжалась около 50 минут.

Зеленский подтвердил встречу с Трампом, назвав ее "содержательной" и указав, что "охватили все действительно значимые вопросы", в том числе прекращение огня, мир и защиту украинцев

Трамп и Зеленский в последний раз перед этим встречались в Ватикане в апреле, где они провели около 15 минут непосредственно перед похоронами Папы Франциска. Планы по встрече на полях саммита "Группы семи" в Канаде в начале этого месяца были отменены, когда Трамп досрочно покинул мероприятие.