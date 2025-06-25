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Зеленский раскрыл детали встречи с Трампом: охватили все действительно значимые вопросы
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Зеленский раскрыл детали встречи с Трампом: охватили все действительно значимые вопросы
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Зеленский "доволен" встречей с Трампом - СМИ

Киев • УНН

 • 292 просмотра

Встреча президентов Зеленского и Трампа в Гааге длилась около 50 минут. Украинский лидер доволен обсужденным, охватив все значимые вопросы.

Зеленский "доволен" встречей с Трампом - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский "доволен" встречей с президентом США Дональдом Трампом, сообщил дипломатический источник в комментариях СМИ, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Источник в офисе украинского президента сообщил AFP, что Зеленский "доволен" тем, что обсуждалось.

Напомним

На полях саммита НАТО 25 июня в Гааге состоялась встреча Зеленского и Трампа, она продолжалась около 50 минут.

Зеленский подтвердил встречу с Трампом, назвав ее "содержательной" и указав, что "охватили все действительно значимые вопросы", в том числе прекращение огня, мир и защиту украинцев

Трамп и Зеленский в последний раз перед этим встречались в Ватикане в апреле, где они провели около 15 минут непосредственно перед похоронами Папы Франциска. Планы по встрече на полях саммита "Группы семи" в Канаде в начале этого месяца были отменены, когда Трамп досрочно покинул мероприятие.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
НАТО
Гаага
Дональд Трамп
Канада
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Ватикан
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