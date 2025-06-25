Зеленский "доволен" встречей с Трампом - СМИ
Киев • УНН
Встреча президентов Зеленского и Трампа в Гааге длилась около 50 минут. Украинский лидер доволен обсужденным, охватив все значимые вопросы.
Президент Украины Владимир Зеленский "доволен" встречей с президентом США Дональдом Трампом, сообщил дипломатический источник в комментариях СМИ, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.
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Источник в офисе украинского президента сообщил AFP, что Зеленский "доволен" тем, что обсуждалось.
Напомним
На полях саммита НАТО 25 июня в Гааге состоялась встреча Зеленского и Трампа, она продолжалась около 50 минут.
Зеленский подтвердил встречу с Трампом, назвав ее "содержательной" и указав, что "охватили все действительно значимые вопросы", в том числе прекращение огня, мир и защиту украинцев
Трамп и Зеленский в последний раз перед этим встречались в Ватикане в апреле, где они провели около 15 минут непосредственно перед похоронами Папы Франциска. Планы по встрече на полях саммита "Группы семи" в Канаде в начале этого месяца были отменены, когда Трамп досрочно покинул мероприятие.