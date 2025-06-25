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Зеленський розкрив деталі зустрічі з Трампом: охопили всі дійсно значимі питання
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Зеленський розкрив деталі зустрічі з Трампом: охопили всі дійсно значимі питання
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Зеленський "задоволений" зустріччю з Трампом - ЗМІ

Київ • УНН

 • 396 перегляди

Зустріч президентів Зеленського і Трампа в Гаазі тривала близько 50 хвилин. Український лідер задоволений обговореним, охопивши всі значущі питання.

Зеленський "задоволений" зустріччю з Трампом - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський "задоволений" зустріччю з президентом США Дональдом Трампом, повідомило дипломатичне джерело у коментарях ЗМІ, пише УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Джерело в офісі українського президента повідомило AFP, що Зеленський "задоволений" тим, що обговорювалося.

Нагадаємо

На полях саміту НАТО 25 червня у Гаазі відбулася зустріч Зеленського та Трампа, вона тривала близько 50 хвилин.

Зеленський підтвердив зустріч з Трампом, назвавши її "змістовною" і вказавши, що "охопили всі дійсно значимі питання", у тому числі припинення вогню, мир та захист українців

Трамп і Зеленський востаннє перед цим зустрічалися у Ватикані у квітні, де вони провели близько 15 хвилин безпосередньо перед похороном Папи Франциска. Плани щодо зустрічі на полях саміту "Групи семи" в Канаді на початку цього місяця були скасовані, коли Трамп достроково покинув захід.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
НАТО
Гаага
Дональд Трамп
Канада
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Ватикан
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