Зеленський "задоволений" зустріччю з Трампом - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський "задоволений" зустріччю з президентом США Дональдом Трампом, повідомило дипломатичне джерело у коментарях ЗМІ, пише УНН з посиланням на The Guardian.

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Джерело в офісі українського президента повідомило AFP, що Зеленський "задоволений" тим, що обговорювалося.

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На полях саміту НАТО 25 червня у Гаазі відбулася зустріч Зеленського та Трампа, вона тривала близько 50 хвилин.

Зеленський підтвердив зустріч з Трампом, назвавши її "змістовною" і вказавши, що "охопили всі дійсно значимі питання", у тому числі припинення вогню, мир та захист українців

Трамп і Зеленський востаннє перед цим зустрічалися у Ватикані у квітні, де вони провели близько 15 хвилин безпосередньо перед похороном Папи Франциска. Плани щодо зустрічі на полях саміту "Групи семи" в Канаді на початку цього місяця були скасовані, коли Трамп достроково покинув захід.