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Ядерної загрози від Ірану більше не буде - Трамп

Київ • УНН

 • 2194 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив про завершення 12-денної війни між Ізраїлем та Іраном після точкового удару американських військ по іранському заводу збагачення урану. На саміті НАТО Трамп наголосив, що ядерна загроза від Ірану більше не існує, а у регіоні досягнуто миру.

Ядерної загрози від Ірану більше не буде - Трамп

Президент США Дональд Трамп наголосив на завершенні 12-денної війни між Ізраїлем та Іраном, підкресливши, що після точного удару американських воєнних сил по іранському заводу збагачення урану, ядерна загроза від цієї країни більше не постає. Про це він заявив на саміті в НАТО передає кореспондент УНН.

Деталі

Американський лідер нагадав, що минулими вихідними Сполучені Штати здійснили точкову атаку по іранському заводу зі збагачення урану. За його словами, операція пройшла з такою точністю та ефективністю, на яку "жодна країна у світі не спроможна". Після цього у регіоні вдалося досягти миру.

Минулого понеділка було досягнуто домовленості про припинення вогню і ми називаємо це 12-денною війною

- сказав Трамп.

Він висловив сподівання, що конфлікт завершено, сказавши, що сподівається на відсутність нових зустрічних атак між Ізраїлем та Іраном.

Я думаю не буде більше ядерної загрози від Ірану 

- зазначив Трамп.

Президент США також зауважив, що попереджав про необхідність таких дій ще 15 років тому, додавши: "Ми показали наскільки Америка може виконувати свою стримувальну силу".

Зеленський "задоволений" зустріччю з Трампом - ЗМІ25.06.25, 17:09 • 2096 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

Новини Світу
Ізраїль
НАТО
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Іран
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