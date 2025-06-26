Верховное руководство Ирана заявляет, что нанесло "жгучую пощечину" Соединенным Штатам

В редком заявлении Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приветствовал "победу" своей страны над Израилем. Передает УНН со ссылкой на AFP, ВВС и IRNA.

Детали

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в обращении к нации заявил, что его страна нанесла "сильную пощечину" США.

Я хотел бы поздравить великую иранскую нацию: прежде всего, с ее победой над сионистским режимом. .. Сионистский режим почти развалился и был раздавлен атаками Исламской Республики - передал Али Хаменеи в письменном заявлении.

Заявление аятоллы опубликовало официальное информационное агентство IRNA.

Отметим, что по данным ВВС, Верховного лидера Ирана никто не видел больше недели.

В последний раз он выступил с телевизионным заявлением из неизвестного места 18 июня. - передает информагентство.

Израильские СМИ ставили под сомнение местонахождение аятоллы Али Хаменеи.

Мониторинг BBC, который анализирует сообщения СМИ, отмечает, что израильские СМИ стремятся осветить перспективы смены режима внутри Ирана.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил о предстоящих переговорах с Ираном об его отказе от ядерных амбиций после успешной операции по уничтожению ядерной программы.

ЦАХАЛ объявил, что израильские военные отбросили иранскую ядерную программу на годы назад.