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США ввели санкции против "теневого флота" Ирана 30 июля 2025

Киев • УНН

 • 94 просмотра

США ввели санкции против более чем 50 физических и юридических лиц, а также судов, связанных с иранской судоходной сетью. Сеть транспортирует нефть из Ирана и россии, принося миллиарды долларов прибыли.

США ввели санкции против "теневого флота" Ирана

Правительство Соединенных Штатов объявило о введении новых ограничений против Ирана, назвав их "крупнейшим пакетом санкций" с 2018 года, вводимым против судоходной империи, связанной с режимом в Тегеране. Об этом говорится в официальном сообщении Офиса по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США, пишет УНН.

Детали

Новые санкции США касаются более 50 физических и юридических лиц и более 50 судов, входящих в сеть, контролируемую Мохаммадом Хосейном Шамхани – сыном советника верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Эта сеть транспортирует нефть и нефтепродукты из Ирана и России, а также другие грузы покупателям по всему миру, принося десятки миллиардов долларов прибыли

- заявляет американский Минфин.

Среди прочего, подконтрольная Хосейну Шамхани сеть контролирует значительную часть экспорта сырой нефти из Ирана, доходы от которого идут преимущественно его семье и иранскому режиму.

Семья Шамхани также имеет гражданства других стран, что позволяет им скрывать связи с Ираном и вести бизнес за границей, скрывая коррупционные схемы, говорится в заявлении финансового ведомства США.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что сегодняшний шаг его ведомства охватывает более 115 санкционных шагов и является крупнейшим в рамках кампании давления на Иран, которую ведет администрация Трампа.

Администрация Дональда Трампа объявила о кампании "максимального давления" на Иран, призванной помешать ему получить ядерное оружие.

Трамп передумал отменять санкции против Ирана и сделал резкое заявление в адрес Хаменеи27.06.25, 22:14 • 3912 просмотров

Ольга Розгон

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