США ввели санкции против "теневого флота" Ирана 30 июля 2025
Киев • УНН
США ввели санкции против более чем 50 физических и юридических лиц, а также судов, связанных с иранской судоходной сетью. Сеть транспортирует нефть из Ирана и россии, принося миллиарды долларов прибыли.
Правительство Соединенных Штатов объявило о введении новых ограничений против Ирана, назвав их "крупнейшим пакетом санкций" с 2018 года, вводимым против судоходной империи, связанной с режимом в Тегеране. Об этом говорится в официальном сообщении Офиса по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США, пишет УНН.
Детали
Новые санкции США касаются более 50 физических и юридических лиц и более 50 судов, входящих в сеть, контролируемую Мохаммадом Хосейном Шамхани – сыном советника верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
Эта сеть транспортирует нефть и нефтепродукты из Ирана и России, а также другие грузы покупателям по всему миру, принося десятки миллиардов долларов прибыли
Среди прочего, подконтрольная Хосейну Шамхани сеть контролирует значительную часть экспорта сырой нефти из Ирана, доходы от которого идут преимущественно его семье и иранскому режиму.
Семья Шамхани также имеет гражданства других стран, что позволяет им скрывать связи с Ираном и вести бизнес за границей, скрывая коррупционные схемы, говорится в заявлении финансового ведомства США.
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что сегодняшний шаг его ведомства охватывает более 115 санкционных шагов и является крупнейшим в рамках кампании давления на Иран, которую ведет администрация Трампа.
Администрация Дональда Трампа объявила о кампании "максимального давления" на Иран, призванной помешать ему получить ядерное оружие.
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