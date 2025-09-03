У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФ

Для того чтобы "дожать" теневой флот России, санкционное давление должно быть системным и глобальным. Важно усилить контроль над перевалками нефти в открытом море и ограничить доступ таких танкеров в порты, сервисы в третьих странах.

Об этом журналисту УНН сообщил Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Как бороться с теневым флотом РФ

Чтобы "дожать" теневой флот России, санкционное давление должно быть системным и глобальным. Нужны ограничения не только против судов и компаний-владельцев, но и против страховщиков, классификационных обществ, портовых агентов и трейдеров, обеспечивающих работу этих схем. Важно усилить контроль над перевалками нефти в открытом море и ограничить доступ таких танкеров в порты и сервисы в третьих странах - пояснил Власюк.

Власюк отметил, что отдельно стоит работать с государствами "удобного флага", заставляя их изымать из реестров суда, участвующие в контрабанде.

Наша международная санкционная группа уже предоставила конкретные предложения по этим шагам, так же как и KSE, и важно, чтобы партнеры начали их последовательно внедрять - добавил Власюк.

Справка

Государствами удобного флага называют страны, которые предоставляют условия для регистрации иностранных судов под своим торговым флагом для избежания жестких правил, санкций.

Угроза от теневого флота РФ

Российские оккупанты научились благодаря теневому флоту обходить санкции. Сотни танкеров меняют флаги, перекачивают нефть в открытом море и отключают систему идентификации. Суда используются для транспортировки нефти, газа, оружия и т.д.

Суда теневого флота России часто регистрируются под флагами стран, имеющих лояльные условия для избежания международных санкций. Наиболее распространены среди них Панама, Либерия, Острова Кука, Мальта и Сент-Китс и Невис, где процесс регистрации упрощен. Также привлекаются суда Ирана, Венесуэлы, имеющие опыт обхода санкций.

Зеленский подписал закон о санкциях в отношении "теневого флота" рф

Контекст

Президент Владимир Зеленский заявлял, что нужно дожать до конца теневой флот России.

Есть вторичные санкции, тарифы, санкции некоторых компаний. Нужно дожать до конца теневой флот, он не дожат, хотя хорошие шаги сделаны, но там еще много над чем работать - указывал Президент.

В начале августа Президент Украины сообщил, что применен пакет санкций против капитанов российского теневого флота. Пакет "Капитаны теневого флота" предусматривает санкции против 94 капитанов, которые перевозили российскую нефть в обход ценового потолка, и пяти компаний — операторов этого флота.

В конце июля США ввели санкции против более 50 лиц и судов, связанных с иранской судоходной сетью. Сеть транспортирует нефть из Ирана и России, принося миллиарды долларов прибыли.

Руководитель ОП Андрей Ермак сообщил сегодня, 3 сентября, что США сделали еще один важный шаг для усиления давления на тех, кто помогает РФ и Ирану обходить санкции.

Министерство финансов США ввело 2 сентября полные блокирующие санкции против сети компаний и морских судов, которые занимались контрабандой иранской нефти, замаскированной под иракскую. За этими сделками стоит иракско-китайский бизнесмен, проживающий в ОАЭ.

Ермак пояснил, что эта сеть генерирует сотни миллионов долларов ежегодно и напрямую работает в интересах государства-спонсора терроризма. Теперь 7 компаний и 9 танкеров, участвовавших в схеме, находятся под санкциями США.

Это четкий сигнал: любые попытки помогать Ирану или РФ в обходе санкций обречены. Каждый доллар, полученный от "теневого флота" или контрабанды, будет заблокирован заявил Ермак.

Реальный размер "теневого флота" рф гораздо больше, чем считается официально - экс-заместитель начштаба ВМС