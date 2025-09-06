Второй танкер с российским газом пришвартовался в порту Китая - Reuters

$41.350.00
48.130.00
ukenru
Эксклюзив
10:49 • 280 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
06:10 • 12856 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
5 сентября, 16:47 • 22133 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 33253 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 41527 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
5 сентября, 12:12 • 30581 просмотра
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Эксклюзив
5 сентября, 08:58 • 39513 просмотра
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
5 сентября, 08:28 • 43722 просмотра
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
Эксклюзив
5 сентября, 08:19 • 36756 просмотра
Может на одну-две гривны просесть: эксперт рассказал, как может измениться цена на топливо в Украине осенью
5 сентября, 06:13 • 69906 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
3.2м/с
39%
756мм
Популярные новости
Массовые аресты на заводе Hyundai в США: 475 человек задержаныVideo6 сентября, 01:30 • 14681 просмотра
Трамп подписал указ о санкциях против стран, удерживающих граждан США6 сентября, 02:02 • 4010 просмотра
«Германия твердо стоит на вашей стороне»: посол ФРГ в Украине Мартин Егер покинул пост6 сентября, 02:34 • 6936 просмотра
Зеленский пригласил Путина в Киев6 сентября, 04:40 • 8466 просмотра
Первый за 40 лет: японский принц Хисахито достиг совершеннолетия07:06 • 3822 просмотра
публикации
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
Эксклюзив
10:49 • 282 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto06:10 • 12857 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 41527 просмотра
Чьи интересы защищает Госавиаслужба и почему фигура Александра Бильчука, который ее возглавлял, не так однозначна?Photo5 сентября, 12:22 • 28884 просмотра
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы5 сентября, 07:47 • 52306 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Виктор Ляшко
Александр Вучич
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Донецкая область
Славянск
Реклама
УНН Lite
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 36312 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 87633 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto4 сентября, 07:43 • 35047 просмотра
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замужPhoto3 сентября, 19:15 • 39535 просмотра
Radiohead возвращаются после семилетнего перерыва: объявлено европейское турне3 сентября, 17:44 • 40749 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
Facebook
Шахед-136
E-6 Mercury
Детонатор

Второй танкер с российским газом пришвартовался в порту Китая - Reuters

Киев • УНН

 • 90 просмотра

Еще один танкер с российским газом из проекта Arctic LNG 2 пришвартовался в китайском порту Тишань. Это второй груз из санкционированного проекта, прибывший в Китай.

Второй танкер с российским газом пришвартовался в порту Китая - Reuters

Еще один танкер со сжиженным природным газом из российского проекта Arctic LNG 2, находящегося под санкциями, пришвартовался в китайском порту. Об этом пишет издание Reuters, передает УНН.

По данным судового мониторинга, еще один танкер со сжиженным природным газом из российского проекта Arctic LNG 2, находящегося под санкциями, пришвартовался в китайском порту через несколько дней после встречи президента россии владимира путина с лидером Китая Си Цзиньпином в Пекине

- пишет издание.

Отмечается, что данные LSEG указывают, что российский танкер "Восход" стоял на якоре в терминале СПГ в порту Тишань в юго-западной провинции Гуанси. По данным LSEG, танкер под российским флагом с грузом 150 тыс. кубометров газа был загружен 19 июля на объекте Arctic LNG 2 в Гидане на севере Сибири.

Это второй груз из санкционированного проекта, который прибыл в Китай после того, как в конце августа в терминал СПГ в Бэйхае прибыл танкер "Арктик Мулан", также подпадающий под санкции. Груз "Арктик Мулан" был первым грузом из "Арктик СПГ", который достиг конечного потребителя с момента запуска проекта в прошлом году

- добавляет издание.

По данным LSEG, два танкера сейчас стоят на причале на полуострове Камчатка на Дальнем Востоке россии, а третий - в Южно-Китайском море между Тайванем и островом Хайнань.

Напомним

Для того, чтобы "дожать" теневой флот россии, санкционное давление должно быть системным и глобальным. Важно усилить контроль над перегрузками нефти в открытом море и ограничить доступ таких танкеров к портам, сервисам в третьих странах.

Павел Башинский

ЭкономикаНовости Мира
Владимир Путин
Reuters
Пекин
Южно-Китайское море
Тайвань
Си Цзиньпин
Китай