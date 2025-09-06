Второй танкер с российским газом пришвартовался в порту Китая - Reuters
Киев • УНН
Еще один танкер с российским газом из проекта Arctic LNG 2 пришвартовался в китайском порту Тишань. Это второй груз из санкционированного проекта, прибывший в Китай.
Еще один танкер со сжиженным природным газом из российского проекта Arctic LNG 2, находящегося под санкциями, пришвартовался в китайском порту. Об этом пишет издание Reuters, передает УНН.
По данным судового мониторинга, еще один танкер со сжиженным природным газом из российского проекта Arctic LNG 2, находящегося под санкциями, пришвартовался в китайском порту через несколько дней после встречи президента россии владимира путина с лидером Китая Си Цзиньпином в Пекине
Отмечается, что данные LSEG указывают, что российский танкер "Восход" стоял на якоре в терминале СПГ в порту Тишань в юго-западной провинции Гуанси. По данным LSEG, танкер под российским флагом с грузом 150 тыс. кубометров газа был загружен 19 июля на объекте Arctic LNG 2 в Гидане на севере Сибири.
Это второй груз из санкционированного проекта, который прибыл в Китай после того, как в конце августа в терминал СПГ в Бэйхае прибыл танкер "Арктик Мулан", также подпадающий под санкции. Груз "Арктик Мулан" был первым грузом из "Арктик СПГ", который достиг конечного потребителя с момента запуска проекта в прошлом году
По данным LSEG, два танкера сейчас стоят на причале на полуострове Камчатка на Дальнем Востоке россии, а третий - в Южно-Китайском море между Тайванем и островом Хайнань.
Напомним
Для того, чтобы "дожать" теневой флот россии, санкционное давление должно быть системным и глобальным. Важно усилить контроль над перегрузками нефти в открытом море и ограничить доступ таких танкеров к портам, сервисам в третьих странах.