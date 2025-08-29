"Новатек" рф частково відновив роботу після атаки дронів на комплекс в усть-лузі - Reuters
Київ • УНН
російська компанія "Новатек" частково відновила переробку газового конденсату на комплексі в Усть-Лузі після пожежі. Один із трьох блоків запущено на повну потужність, ремонт інших триватиме кілька місяців.
Російська компанія "Новатек" частково відновила переробку газового конденсату на своєму комплексі в порту Усть-Луга після пожежі, що виникла через атаку безпілотника минулими вихідними, повідомляють джерела на ринку. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
За даними інформаторів Reuters, один із трьох блоків комплексу запустили на повну потужність 26 серпня. Усть-Лузький комплекс включає три переробні установки потужністю по 3 мільйони тонн на рік кожна і виробляє легку та важку нафту, реактивне паливо, мазут і газойль із газового конденсату.
Пожежа, що сталася рано вранці 24 серпня, повністю зупинила роботу комплексу, включно з експортним завантаженням палива. За словами джерел, ремонт двох інших блоків може тривати кілька місяців, що потенційно вплине на експортні поставки компанії.
Згідно з даними "Новатек", за перші шість місяців 2025 року комплекс переробив 4,2 мільйона тонн газового конденсату. Відновлення роботи хоча б частини комплексу дозволить компанії поступово повернутися до виробничого ритму.
Нагадаємо
Атаки ЗСУ на російські нафтопереробні заводи можуть призвести до дефіциту бензину по всій Росії, що спричинить зростання інфляції. Ударів зазнали Куйбишевський та Афіпський НПЗ, які є ключовими для російської військової промисловості.