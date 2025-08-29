$41.260.06
12:28 • 4580 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Ексклюзив
12:17 • 7508 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
08:48 • 13062 перегляди
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Ексклюзив
29 серпня, 06:38 • 30164 перегляди
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Ексклюзив
29 серпня, 06:25 • 28760 перегляди
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
29 серпня, 05:00 • 43894 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 66390 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 62442 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 146681 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
28 серпня, 13:24 • 72202 перегляди
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

"Новатек" рф частково відновив роботу після атаки дронів на комплекс в усть-лузі - Reuters

Київ • УНН

 • 124 перегляди

російська компанія "Новатек" частково відновила переробку газового конденсату на комплексі в Усть-Лузі після пожежі. Один із трьох блоків запущено на повну потужність, ремонт інших триватиме кілька місяців.

"Новатек" рф частково відновив роботу після атаки дронів на комплекс в усть-лузі - Reuters

Російська компанія "Новатек" частково відновила переробку газового конденсату на своєму комплексі в порту Усть-Луга після пожежі, що виникла через атаку безпілотника минулими вихідними, повідомляють джерела на ринку. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

За даними інформаторів Reuters, один із трьох блоків комплексу запустили на повну потужність 26 серпня. Усть-Лузький комплекс включає три переробні установки потужністю по 3 мільйони тонн на рік кожна і виробляє легку та важку нафту, реактивне паливо, мазут і газойль із газового конденсату.

Пожежа, що сталася рано вранці 24 серпня, повністю зупинила роботу комплексу, включно з експортним завантаженням палива. За словами джерел, ремонт двох інших блоків може тривати кілька місяців, що потенційно вплине на експортні поставки компанії.

Згідно з даними "Новатек", за перші шість місяців 2025 року комплекс переробив 4,2 мільйона тонн газового конденсату. Відновлення роботи хоча б частини комплексу дозволить компанії поступово повернутися до виробничого ритму.

Нагадаємо

Атаки ЗСУ на російські нафтопереробні заводи можуть призвести до дефіциту бензину по всій Росії, що спричинить зростання інфляції. Ударів зазнали Куйбишевський та Афіпський НПЗ, які є ключовими для російської військової промисловості.

Степан Гафтко

Новини Світу