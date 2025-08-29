$41.260.06
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Эксклюзив
12:17 • 6846 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
08:48 • 12881 просмотра
РОЗОВЫЕ ОЧКИ ДЕМОКРАТИИ
Эксклюзив
29 августа, 06:38 • 29983 просмотра
Вражеский удар по кораблю ВМС: число жертв возросло
Эксклюзив
29 августа, 06:25 • 28615 просмотра
Моди и путин едут в Китай: политолог объяснил их цели
29 августа, 05:00 • 43700 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 66311 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53 • 62310 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37 • 145879 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
28 августа, 13:24 • 71808 просмотра
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
«Новатэк» РФ частично возобновил работу после атаки дронов на комплекс в Усть-Луге – Reuters

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Российская компания «Новатэк» частично возобновила переработку газового конденсата на комплексе в Усть-Луге после пожара. Один из трех блоков запущен на полную мощность, ремонт остальных продлится несколько месяцев.

«Новатэк» РФ частично возобновил работу после атаки дронов на комплекс в Усть-Луге – Reuters

Российская компания "Новатэк" частично возобновила переработку газового конденсата на своем комплексе в порту Усть-Луга после пожара, возникшего из-за атаки беспилотника в минувшие выходные, сообщают источники на рынке. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По данным информаторов Reuters, один из трех блоков комплекса запустили на полную мощность 26 августа. Усть-Лужский комплекс включает три перерабатывающие установки мощностью по 3 миллиона тонн в год каждая и производит легкую и тяжелую нефть, реактивное топливо, мазут и газойль из газового конденсата.

Пожар, произошедший рано утром 24 августа, полностью остановил работу комплекса, включая экспортную загрузку топлива. По словам источников, ремонт двух других блоков может занять несколько месяцев, что потенциально повлияет на экспортные поставки компании.

Согласно данным "Новатэк", за первые шесть месяцев 2025 года комплекс переработал 4,2 миллиона тонн газового конденсата. Возобновление работы хотя бы части комплекса позволит компании постепенно вернуться к производственному ритму.

Напомним

Атаки ВСУ на российские нефтеперерабатывающие заводы могут привести к дефициту бензина по всей России, что повлечет за собой рост инфляции. Ударам подверглись Куйбышевский и Афипский НПЗ, которые являются ключевыми для российской военной промышленности.

Степан Гафтко

Новости Мира