«Новатэк» РФ частично возобновил работу после атаки дронов на комплекс в Усть-Луге – Reuters
Киев • УНН
Российская компания «Новатэк» частично возобновила переработку газового конденсата на комплексе в Усть-Луге после пожара. Один из трех блоков запущен на полную мощность, ремонт остальных продлится несколько месяцев.
Российская компания "Новатэк" частично возобновила переработку газового конденсата на своем комплексе в порту Усть-Луга после пожара, возникшего из-за атаки беспилотника в минувшие выходные, сообщают источники на рынке. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
По данным информаторов Reuters, один из трех блоков комплекса запустили на полную мощность 26 августа. Усть-Лужский комплекс включает три перерабатывающие установки мощностью по 3 миллиона тонн в год каждая и производит легкую и тяжелую нефть, реактивное топливо, мазут и газойль из газового конденсата.
Пожар, произошедший рано утром 24 августа, полностью остановил работу комплекса, включая экспортную загрузку топлива. По словам источников, ремонт двух других блоков может занять несколько месяцев, что потенциально повлияет на экспортные поставки компании.
Согласно данным "Новатэк", за первые шесть месяцев 2025 года комплекс переработал 4,2 миллиона тонн газового конденсата. Возобновление работы хотя бы части комплекса позволит компании постепенно вернуться к производственному ритму.
Напомним
Атаки ВСУ на российские нефтеперерабатывающие заводы могут привести к дефициту бензина по всей России, что повлечет за собой рост инфляции. Ударам подверглись Куйбышевский и Афипский НПЗ, которые являются ключевыми для российской военной промышленности.