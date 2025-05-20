Катар розпочне експорт СПГ з родовища North Field East до середини 2026 року - Bloomberg

Катар планує розпочати постачання скрапленого природного газу (СПГ) зі свого першого проєкту розширення виробництва — родовища North Field East — до середини 2026 року. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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Як зазначив міністр енергетики Саад Шеріда Аль-Каабі на Катарському економічному форумі в Досі, QatarEnergy почне поставки з родовища North Field East до середини 2026 року. Зокрема, запуск проєкту, який збільшить річний обсяг виробництва СПГ у Катарі до 110 мільйонів тонн із нинішніх 77 мільйонів тонн, перебуває в центрі уваги на тлі підвищеного попиту та затримок у низці проєктів у всьому світі.

Ринок уважно стежить за точними термінами нових проєктів СПГ, особливо в той час, коли Європа все ще пристосовується до життя без російського трубопровідного газу, а споживання в деяких азіатських країнах зростає. Точне визначення кварталу або місяця для стартапу, такого як North Field East, може вплинути на те, скільки поставок буде доступно для пікового зимового сезону або для потреб накопичення й охолодження влітку.

Також, на сайті державної QatarEnergy зазначено, що проєкт буде запущено до 2026 року. У 2022 році компанія заявила, що операції мають розпочатися на початку наступного року, а в червні минулого року очікувався початок у 2026 році без зазначення конкретної дати.

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