ЄС збирається запропонувати заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Bloomberg

Європейський Союз має намір запропонувати заходи щодо заборони імпорту російського газу до кінця 2027 року, на тлі того, як блок прагне розірвати зв'язки із країною, яка колись була його найбільшим постачальником енергоносіїв, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Попри зусилля зі скорочення закупівель після вторгнення рф в Україну, дешевий імпорт російського газу важко ліквідовувати в той час, коли блок з 27 країн щосили намагається знизити ціни на енергоносії, пише видання. Як зауважується, найбільший головний біль для Європи - це стрибок постачань російського скрапленого природного газу, який підскочив до рекордного рівня після того, як ПАТ "Газпром" значно скоротило постачання трубопроводами.

Імпорт із росії скоротився приблизно до 19% від загального обсягу закупівель газу ЄС минулого року з більш як 40% до війни.

"Щоб продовжити реалізацію плану обмеження цієї залежності, ЄС планує запропонувати в червні заборонити весь імпорт газу за новими угодами з росією та існуючими спотовими контрактами. Ці заходи, що охоплюють спотові контракти, на які припадає близько третини імпорту, набудуть чинності не пізніше кінця 2025 року", - ідеться у публікації.

Повідомляється, що, як і трубопровідний газ, більша частина російського СПГ купується за довгостроковими контрактами з європейськими покупцями з жорсткими умовами "бери чи плати" - і від них, як і раніше, важко ухилитися.

У планах, які будуть оприлюднені у Страсбурзі у вівторок, Єврокомісія збирається оголосити наступного місяця пропозицію про заборону імпорту російського газу як трубопроводами, так і у вигляді СПГ у межах цих довгострокових угод. Заборона набуде чинності до кінця 2027 року - пише видання.

За словами людей, знайомих із цим питанням, цей графік залежить від здатності блоку отримувати альтернативні поставки СПГ із США, Катару, Канади та Африки. Покупка із США обговорюється в межах торговельних переговорів з адміністрацією Трампа, повідомило агентство Bloomberg минулого тижня.

За словами людей, план з поетапної відмови від національного газу вплине на ціни та енергетичну безпеку, враховуючи великі обсяги СПГ у всьому світі, які мають надійти на ринок найближчими роками. За словами людей, плани можуть бути змінені до оголошення у вівторок.

ЄС шукає шляхи розірвати газові зв'язки з росією, але юридичні важелі обмежені