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ЕС собирается предложить запрет на импорт российского газа до конца 2027 года – Bloomberg

Киев • УНН

 • 910 просмотра

ЕС намерен до конца 2027 года запретить импорт газа из рф, включая СПГ, чтобы окончательно разорвать энергетическую зависимость. График зависит от альтернативных поставок газа.

ЕС собирается предложить запрет на импорт российского газа до конца 2027 года – Bloomberg

Европейский Союз намерен предложить меры по запрету импорта российского газа до конца 2027 года, на фоне того, как блок стремится разорвать связи со страной, которая когда-то была его крупнейшим поставщиком энергоносителей, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Несмотря на усилия по сокращению закупок после вторжения рф в Украину, дешевый импорт российского газа трудно ликвидировать в то время, когда блок из 27 стран изо всех сил пытается снизить цены на энергоносители, пишет издание. Как отмечается, самая большая головная боль для Европы - это скачок поставок российского сжиженного природного газа, который подскочил до рекордного уровня после того, как ПАО "Газпром" значительно сократило поставки по трубопроводам.

Импорт из россии сократился примерно до 19% от общего объема закупок газа ЕС в прошлом году с более чем 40% до войны.

"Чтобы продолжить реализацию плана ограничения этой зависимости, ЕС планирует предложить в июне запретить весь импорт газа по новым соглашениям с россией и существующим спотовым контрактам. Эти меры, охватывающие спотовые контракты, на которые приходится около трети импорта, вступят в силу не позднее конца 2025 года", - говорится в публикации.

Сообщается, что, как и трубопроводный газ, большая часть российского СПГ покупается по долгосрочным контрактам с европейскими покупателями с жесткими условиями "бери или плати" - и от них, как и раньше, трудно уклониться.

В планах, которые будут обнародованы в Страсбурге во вторник, Еврокомиссия собирается объявить в следующем месяце предложение о запрете импорта российского газа как по трубопроводам, так и в виде СПГ в рамках этих долгосрочных соглашений. Запрет вступит в силу до конца 2027 года

- пишет издание.

По словам людей, знакомых с этим вопросом, этот график зависит от способности блока получать альтернативные поставки СПГ из США, Катара, Канады и Африки. Покупка из США обсуждается в рамках торговых переговоров с администрацией Трампа, сообщило агентство Bloomberg на прошлой неделе.

По словам людей, план по поэтапному отказу от национального газа повлияет на цены и энергетическую безопасность, учитывая большие объемы СПГ во всем мире, которые должны поступить на рынок в ближайшие годы. По словам людей, планы могут быть изменены до объявления во вторник.

ЕС ищет пути разорвать газовые связи с россией, но юридические рычаги ограничены05.05.25, 12:28 • 3130 просмотров

Юлия Шрамко

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