ЕС собирается предложить запрет на импорт российского газа до конца 2027 года – Bloomberg

Европейский Союз намерен предложить меры по запрету импорта российского газа до конца 2027 года, на фоне того, как блок стремится разорвать связи со страной, которая когда-то была его крупнейшим поставщиком энергоносителей, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Несмотря на усилия по сокращению закупок после вторжения рф в Украину, дешевый импорт российского газа трудно ликвидировать в то время, когда блок из 27 стран изо всех сил пытается снизить цены на энергоносители, пишет издание. Как отмечается, самая большая головная боль для Европы - это скачок поставок российского сжиженного природного газа, который подскочил до рекордного уровня после того, как ПАО "Газпром" значительно сократило поставки по трубопроводам.

Импорт из россии сократился примерно до 19% от общего объема закупок газа ЕС в прошлом году с более чем 40% до войны.

"Чтобы продолжить реализацию плана ограничения этой зависимости, ЕС планирует предложить в июне запретить весь импорт газа по новым соглашениям с россией и существующим спотовым контрактам. Эти меры, охватывающие спотовые контракты, на которые приходится около трети импорта, вступят в силу не позднее конца 2025 года", - говорится в публикации.

Сообщается, что, как и трубопроводный газ, большая часть российского СПГ покупается по долгосрочным контрактам с европейскими покупателями с жесткими условиями "бери или плати" - и от них, как и раньше, трудно уклониться.

В планах, которые будут обнародованы в Страсбурге во вторник, Еврокомиссия собирается объявить в следующем месяце предложение о запрете импорта российского газа как по трубопроводам, так и в виде СПГ в рамках этих долгосрочных соглашений. Запрет вступит в силу до конца 2027 года - пишет издание.

По словам людей, знакомых с этим вопросом, этот график зависит от способности блока получать альтернативные поставки СПГ из США, Катара, Канады и Африки. Покупка из США обсуждается в рамках торговых переговоров с администрацией Трампа, сообщило агентство Bloomberg на прошлой неделе.

По словам людей, план по поэтапному отказу от национального газа повлияет на цены и энергетическую безопасность, учитывая большие объемы СПГ во всем мире, которые должны поступить на рынок в ближайшие годы. По словам людей, планы могут быть изменены до объявления во вторник.

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