США требуют от ЕС отказаться от российского газа в обмен на новые санкции против России

8 сентября, 17:31 • 9192 просмотра
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
8 сентября, 16:59 • 15666 просмотра
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
8 сентября, 15:42 • 20356 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo
8 сентября, 12:50 • 19364 просмотра
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
8 сентября, 12:30 • 40803 просмотра
В россии атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненыеPhoto
Эксклюзив
8 сентября, 12:10 • 24816 просмотра
Дефицит в украинских аптеках: один из самых популярных препаратов исчез из продажи, что произошло и когда ждать возвращения
Эксклюзив
8 сентября, 09:57 • 26062 просмотра
Киберкорпус ГУР заблокировал топливные карты в россии и "положил" десятки вражеских онлайн-ресурсовPhoto
Эксклюзив
8 сентября, 08:37 • 26470 просмотра
Гривна на стероидах: почему сентябрь традиционно является месяцем валютного оптимизма и чего ждать на рынке валют
8 сентября, 06:26 • 27078 просмотра
россия и беларусь могут напасть на НАТО в рамках учений "запад-2025": под угрозой - Сувалкский коридор
8 сентября, 00:43 • 30078 просмотра
В понедельник лидеры Европы прибудут в США для обсуждения соглашения по Украине - Трамп
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06 • 11565 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 11250 просмотра
Все указывает на то, что планы путина не ограничатся Украиной - Мерц8 сентября, 16:18 • 3854 просмотра
В Харькове сообщили о подозрении мужчине, изнасиловавшему несовершеннолетнюю девушку на кладбищеPhoto8 сентября, 16:21 • 6640 просмотра
Навроцкий заявил о «разных взглядах» с Науседой относительно членства Украины в ЕС20:07 • 4826 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo8 сентября, 15:42 • 20355 просмотра
АН-32П Firekiller: украинский самолет тушит масштабные пожары за границей8 сентября, 13:06 • 21717 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 75572 просмотра
Как избавиться от муравьев в квартире, на огороде и в саду: советыPhoto8 сентября, 06:30 • 58927 просмотра
Даже коррупционные преступления не всегда подследственны НАБУ и не всегда подсудны ВАКСу, или как возникают основания для отмены решения судаPhoto8 сентября, 05:30 • 59750 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Андрей Сибига
Андрій Єрмак
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Киевская область
Венгрия
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 11279 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06 • 11590 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 75572 просмотра
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 40130 просмотра
Тысячу раз "да": блогерша Квиткова выходит замуж за футболиста "Динамо" БражкоPhotoVideo6 сентября, 18:22 • 44086 просмотра
США требуют от ЕС отказаться от российского газа в обмен на новые санкции против России

Киев • УНН

 • 2 просмотра

США призывают ЕС прекратить импорт российских энергоносителей, обещая усилить санкции против России. Министр энергетики США Крис Райт заявил, что ЕС должен заменить российские нефть и газ американскими ресурсами.

США требуют от ЕС отказаться от российского газа в обмен на новые санкции против России

Соединенные Штаты Америки призывают Европейский Союз прекратить импорт российских энергоносителей, увязав этот вопрос с возможностью введения новых санкций против России. Об этом сообщает издание The Financial Times со ссылкой на заявление министра энергетики США Криса Райта, передает УНН.

Детали

США пытаются увязать санкции против России с торговым соглашением с ЕС. Если в Брюсселе хотят усиления экономических санкций против Москвы, ЕС стоит заменить российские нефть и газ американскими энергоресурсами, отметил министр энергетики США Крис Райт.

Если бы европейцы подвели черту и сказали: "Мы не будем покупать больше российского газа, мы не будем покупать российскую нефть", - оказало бы это положительное влияние на то, чтобы США также агрессивнее действовали в вопросе санкций? Безусловно. Россия финансирует свою военную машину за счет экспорта нефти и природного газа, и если прекратить европейские закупки, это лишит ее денег

- сказал он.

Министр добавил, что ЕС должен увеличить импорт энергоресурсов из США в рамках торгового соглашения, по которому европейская сторона обязалась закупить американских энергоносителей на $750 млрд до конца 2028 года.

Напомним

Европейский Союз начал консультации по новому пакету санкций, которые могут включать ограничения для третьих стран, в частности Китая, из-за закупки российских энергоносителей. Это происходит на фоне призывов США к более жестким мерам для уменьшения доходов Москвы от экспорта нефти и газа.

ЕС готовит новые санкции против РФ: под ударом банки и энергетика – Bloomberg08.09.25, 12:24 • 2946 просмотров

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
Financial Times
Европейский Союз
Китай
Соединённые Штаты