США требуют от ЕС отказаться от российского газа в обмен на новые санкции против России
Киев • УНН
США призывают ЕС прекратить импорт российских энергоносителей, обещая усилить санкции против России. Министр энергетики США Крис Райт заявил, что ЕС должен заменить российские нефть и газ американскими ресурсами.
Соединенные Штаты Америки призывают Европейский Союз прекратить импорт российских энергоносителей, увязав этот вопрос с возможностью введения новых санкций против России. Об этом сообщает издание The Financial Times со ссылкой на заявление министра энергетики США Криса Райта, передает УНН.
Детали
США пытаются увязать санкции против России с торговым соглашением с ЕС. Если в Брюсселе хотят усиления экономических санкций против Москвы, ЕС стоит заменить российские нефть и газ американскими энергоресурсами, отметил министр энергетики США Крис Райт.
Если бы европейцы подвели черту и сказали: "Мы не будем покупать больше российского газа, мы не будем покупать российскую нефть", - оказало бы это положительное влияние на то, чтобы США также агрессивнее действовали в вопросе санкций? Безусловно. Россия финансирует свою военную машину за счет экспорта нефти и природного газа, и если прекратить европейские закупки, это лишит ее денег
Министр добавил, что ЕС должен увеличить импорт энергоресурсов из США в рамках торгового соглашения, по которому европейская сторона обязалась закупить американских энергоносителей на $750 млрд до конца 2028 года.
Напомним
Европейский Союз начал консультации по новому пакету санкций, которые могут включать ограничения для третьих стран, в частности Китая, из-за закупки российских энергоносителей. Это происходит на фоне призывов США к более жестким мерам для уменьшения доходов Москвы от экспорта нефти и газа.
