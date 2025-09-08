ЕС готовит новые санкции против РФ: под ударом банки и энергетика – Bloomberg
Европейский Союз рассматривает 19-й раунд санкций, которые могут повлиять на российские банки, энергетические компании и торговлю нефтью. Ограничения могут коснуться платежных систем, криптовалютных бирж и нефтетрейдеров из третьих стран.
Европейский Союз в рамках своего последнего раунда мер, направленных на давление на президента Владимира Путина, рассматривает новые санкции. Если они будут введены, значительное количество российских банков и энергетических компаний окажется под давлением.
Об этом говорится в материале Bloomberg, передает УНН.
Детали
Европейский Союз готовит новый 19-й раунд санкций, направленных на усиление давления на РФ. Ожидается, что санкционное давление коснется российских банков, энергетических компаний и торговли нефтью.
Санкции, которые сейчас рассматриваются, способны "ограничить российские платежные и кредитные карточные системы, криптовалютные биржи и нефтетрейдеров из третьих стран", говорится в материале.
На фоне новых атак РФ и "удержания" в Вашингтоне
Новое давление появилось после того, как Министерство энергетики Украины заявило в понедельник, что Россия атаковала энергетические объекты в нескольких регионах, включая Киев, - пишет издание. Вместе с тем, Bloomberg отмечает, что президент США Дональд Трамп, несмотря на "просрочку" установленных сроков, пока воздерживается от введения прямых санкций против России.
При этом Трамп удвоил тарифы на Индию до 50% из-за продолжения закупки российской нефти. Возвращаясь к теме агрессии РФ в Украине, по данным Bloomberg, чиновники ЕС на этой неделе планируют посетить Вашингтон. Цель - согласовать со своими американскими коллегами возможные совместные действия в отношении РФ.
Нефтяной вопрос
В материале, в частности, отмечается, что ЕС рассматривает возможность усиления санкций против крупных российских нефтяных компаний, отменив действующие исключения. То есть деятельность "Роснефти" может оказаться под более значительным давлением.
Кроме того, рассматриваются запреты на экспорт большего количества товаров и химикатов, используемых военной промышленностью РФ. Речь также идет о торговых ограничениях для иностранных фирм, в частности китайских, которые поставляют эти товары России.
То есть пакет новых санкций ЕС довольно сложный и он требует поддержки государств-членов. И также следует учитывать, что по мере его обсуждения в столицах разных стран, предложенный ЕС пакет санкций может измениться.
8 августа цены на нефть выросли более чем на 1% из-за угрозы новых санкций против российского экспорта. ОПЕК+ увеличивает добычу медленнее, чем ожидалось, поддерживая рост цен.
