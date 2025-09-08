ЕС готовит новые санкции против РФ: под ударом банки и энергетика – Bloomberg

$41.220.13
48.160.03
ukenru
Эксклюзив
09:57 • 1998 просмотра
Киберкорпус ГУР заблокировал топливные карты в россии и "положил" десятки вражеских онлайн-ресурсовPhoto
Эксклюзив
08:37 • 7432 просмотра
Гривна на стероидах: почему сентябрь традиционно является месяцем валютного оптимизма и чего ждать на рынке валют
06:26 • 14993 просмотра
россия и беларусь могут напасть на НАТО в рамках учений "запад-2025": под угрозой - Сувалкский коридор
8 сентября, 00:43 • 20650 просмотра
В понедельник лидеры Европы прибудут в США для обсуждения соглашения по Украине - Трамп
7 сентября, 16:45 • 35293 просмотра
Трамп готов к новому этапу санкций против россии - Reuters
7 сентября, 05:47 • 58942 просмотра
Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина: на верхних этажах пожар (фото)Photo
6 сентября, 19:15 • 73560 просмотра
Положение об ужесточении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта - Минобороны
Эксклюзив
6 сентября, 12:37 • 79338 просмотра
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 121670 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10 • 103302 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
2м/с
62%
754мм
Популярные новости
С военных якобы требуют средства на одном из сборных пунктов: появилась реакция Сухопутных войск ВСУ8 сентября, 01:49 • 16631 просмотра
Даже коррупционные преступления не всегда подследственны НАБУ и не всегда подсудны ВАКСу, или как возникают основания для отмены решения судаPhoto05:30 • 19009 просмотра
Как избавиться от муравьев в квартире, на огороде и в саду: советыPhoto06:30 • 17748 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде06:53 • 18753 просмотра
"Ужасно": Трамп отреагировал на убийство 23-летней украинки в СШАVideo09:27 • 10020 просмотра
публикации
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде06:53 • 18995 просмотра
Как избавиться от муравьев в квартире, на огороде и в саду: советыPhoto06:30 • 17949 просмотра
Даже коррупционные преступления не всегда подследственны НАБУ и не всегда подсудны ВАКСу, или как возникают основания для отмены решения судаPhoto05:30 • 19185 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 121668 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto6 сентября, 06:10 • 103301 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Елена Соседка
Си Цзиньпин
Александр Сырский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Государственная граница Украины
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде06:53 • 18998 просмотра
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 24860 просмотра
Тысячу раз "да": блогерша Квиткова выходит замуж за футболиста "Динамо" БражкоPhotoVideo6 сентября, 18:22 • 29875 просмотра
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 61827 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 118851 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
Беспилотный летательный аппарат
Хранитель
СВИФТ
Нефть марки Brent

ЕС готовит новые санкции против РФ: под ударом банки и энергетика – Bloomberg

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Европейский Союз рассматривает 19-й раунд санкций, которые могут повлиять на российские банки, энергетические компании и торговлю нефтью. Ограничения могут коснуться платежных систем, криптовалютных бирж и нефтетрейдеров из третьих стран.

ЕС готовит новые санкции против РФ: под ударом банки и энергетика – Bloomberg

Европейский Союз в рамках своего последнего раунда мер, направленных на давление на президента Владимира Путина, рассматривает новые санкции. Если они будут введены, значительное количество российских банков и энергетических компаний окажется под давлением.

Об этом говорится в материале Bloomberg, передает УНН.

Детали

Европейский Союз готовит новый 19-й раунд санкций, направленных на усиление давления на РФ. Ожидается, что санкционное давление коснется российских банков, энергетических компаний и торговли нефтью.

Санкции, которые сейчас рассматриваются, способны "ограничить российские платежные и кредитные карточные системы, криптовалютные биржи и нефтетрейдеров из третьих стран", говорится в материале.

На фоне новых атак РФ и "удержания" в Вашингтоне

Новое давление появилось после того, как Министерство энергетики Украины заявило в понедельник, что Россия атаковала энергетические объекты в нескольких регионах, включая Киев, - пишет издание. Вместе с тем, Bloomberg отмечает, что президент США Дональд Трамп, несмотря на "просрочку" установленных сроков, пока воздерживается от введения прямых санкций против России.

Трамп готов к новому этапу санкций против россии - Reuters07.09.25, 19:45 • 35294 просмотра

При этом Трамп удвоил тарифы на Индию до 50% из-за продолжения закупки российской нефти. Возвращаясь к теме агрессии РФ в Украине, по данным Bloomberg, чиновники ЕС на этой неделе планируют посетить Вашингтон. Цель - согласовать со своими американскими коллегами возможные совместные действия в отношении РФ.

Нефтяной вопрос

В материале, в частности, отмечается, что ЕС рассматривает возможность усиления санкций против крупных российских нефтяных компаний, отменив действующие исключения. То есть деятельность "Роснефти" может оказаться под более значительным давлением.

Кроме того, рассматриваются запреты на экспорт большего количества товаров и химикатов, используемых военной промышленностью РФ. Речь также идет о торговых ограничениях для иностранных фирм, в частности китайских, которые поставляют эти товары России.

То есть пакет новых санкций ЕС довольно сложный и он требует поддержки государств-членов. И также следует учитывать, что по мере его обсуждения в столицах разных стран, предложенный ЕС пакет санкций может измениться.

Напомним

8 августа цены на нефть выросли более чем на 1% из-за угрозы новых санкций против российского экспорта. ОПЕК+ увеличивает добычу медленнее, чем ожидалось, поддерживая рост цен.

Трамп подписал указ о санкциях против стран, удерживающих граждан США06.09.25, 05:02 • 8005 просмотров

Игорь Тележников

ЭкономикаНовости Мира
Электроэнергия
Владимир Путин
ОПЕК
Министерство энергетики Украины
Bloomberg L.P.
Вашингтон
Дональд Трамп
Индия
Европейский Союз
Киев