Трамп подписал указ о санкциях против стран, удерживающих граждан США

Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях и ограничениях на поездки против государств, которые незаконно удерживают американских граждан. Это может повлиять на участие иностранных лидеров в сессиях Генассамблеи ООН.
Президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить санкции и ограничения на поездки против государств, которые незаконно удерживают американских граждан. Об этом сообщает Financial Times, информирует УНН.
Детали
По словам госсекретаря США Марко Рубио, как и в случае с определением "государства – спонсора терроризма", ни одна страна не должна стремиться оказаться в этом списке.
Любой, кто использует американцев как разменную монету, заплатит за это. Эта администрация ставит на первое место не только Америку, но и ее граждан
В то же время издание указывает, что новый механизм может повлиять на участие отдельных иностранных лидеров в ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
На прошлой неделе США заявили, что запретят президенту Палестины Махмуду Аббасу и другим высокопоставленным чиновникам Палестинской администрации участвовать во встрече, на которой Великобритания, Франция, Канада, Австралия и другие союзники США намерены признать палестинское государство – шаг, против которого категорически выступает администрация Трампа
СМИ добавляет, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш уже выразил обеспокоенность из-за запрета на въезд палестинским чиновникам.
Напомним
