Трамп подписал указ о санкциях против стран, удерживающих граждан США

$41.350.02
48.130.07
ukenru
5 сентября, 16:47 • 10907 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 19801 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 25013 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
5 сентября, 12:12 • 21263 просмотра
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Эксклюзив
5 сентября, 08:58 • 33700 просмотра
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
5 сентября, 08:28 • 40470 просмотра
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
Эксклюзив
5 сентября, 08:19 • 35404 просмотра
Может на одну-две гривны просесть: эксперт рассказал, как может измениться цена на топливо в Украине осенью
5 сентября, 06:13 • 64192 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto
4 сентября, 17:30 • 46117 просмотра
В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
4 сентября, 14:39 • 57292 просмотра
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
1.2м/с
67%
755мм
Популярные новости
Фицо уверяет, что путин не просил об энергетической блокаде Украины5 сентября, 16:17 • 4878 просмотра
В Германии заработал самый быстрый суперкомпьютер Европы5 сентября, 16:33 • 4016 просмотра
Украина отвечает России на удары по энергетике, просто терпеть в темноте никто не будет - Зеленский5 сентября, 16:38 • 3066 просмотра
Кто унаследует империю Armani: план преемственности остается загадкой5 сентября, 18:07 • 3432 просмотра
Спецназ ВМС спас четырех украинских военных, которые более трех лет скрывались на оккупированных территорияхVideo5 сентября, 19:05 • 10043 просмотра
публикации
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 25013 просмотра
Чьи интересы защищает Госавиаслужба и почему фигура Александра Бильчука, который ее возглавлял, не так однозначна?Photo5 сентября, 12:22 • 22904 просмотра
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы5 сентября, 07:47 • 46765 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto5 сентября, 06:13 • 64192 просмотра
Заложник НАБУ? Почему дело генерала СБУ Витюка активизировалось только сейчас и похоже на месть4 сентября, 18:50 • 45916 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Роберт Фицо
Юлия Свириденко
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Словакия
Белый дом
Польша
Реклама
УНН Lite
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 33231 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 82983 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto4 сентября, 07:43 • 32260 просмотра
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замужPhoto3 сентября, 19:15 • 36902 просмотра
Radiohead возвращаются после семилетнего перерыва: объявлено европейское турне3 сентября, 17:44 • 38162 просмотра
Актуальное
Таймс
Financial Times
Фейковые новости
Фокс Ньюс
E-6 Mercury

Трамп подписал указ о санкциях против стран, удерживающих граждан США

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях и ограничениях на поездки против государств, которые незаконно удерживают американских граждан. Это может повлиять на участие иностранных лидеров в сессиях Генассамблеи ООН.

Трамп подписал указ о санкциях против стран, удерживающих граждан США

Президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить санкции и ограничения на поездки против государств, которые незаконно удерживают американских граждан. Об этом сообщает Financial Times, информирует УНН.

Детали

По словам госсекретаря США Марко Рубио, как и в случае с определением "государства – спонсора терроризма", ни одна страна не должна стремиться оказаться в этом списке.

Любой, кто использует американцев как разменную монету, заплатит за это. Эта администрация ставит на первое место не только Америку, но и ее граждан

– отметил Рубио.

В то же время издание указывает, что новый механизм может повлиять на участие отдельных иностранных лидеров в ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

На прошлой неделе США заявили, что запретят президенту Палестины Махмуду Аббасу и другим высокопоставленным чиновникам Палестинской администрации участвовать во встрече, на которой Великобритания, Франция, Канада, Австралия и другие союзники США намерены признать палестинское государство – шаг, против которого категорически выступает администрация Трампа

- говорится в статье.

СМИ добавляет, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш уже выразил обеспокоенность из-за запрета на въезд палестинским чиновникам.

Напомним

Член Палаты представителей Бадди Картер выдвинул Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за его роль в прекращении конфликта между Израилем и Ираном. Трамп, по словам Картера, сыграл ключевую роль в достижении перемирия и предотвращении получения Ираном ядерного оружия.

ФБР сокращает отдел по борьбе с внутренним терроризмом в США - Reuters21.03.25, 17:33 • 11491 просмотр

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Генеральная Ассамблея ООН
Махмуд Аббас
Марко Рубио
Дональд Трамп