Трамп підписав указ про санкції проти країн, що утримують громадян США

Президент США Дональд Трамп підписав указ про санкції та обмеження на поїздки проти держав, які незаконно утримують американських громадян. Це може вплинути на участь іноземних лідерів у сесіях Генасамблеї ООН.
Президент США Дональд Трамп підписав указ, що дозволяє запроваджувати санкції та обмеження на поїздки проти держав, які незаконно утримують американських громадян. Про це повідомляє Financial Times, інформує УНН.
За словами дерсекретаря США Марко Рубіо, як і у випадку з визначенням "держави – спонсора тероризму", жодна країна не повинна прагнути опинитися в цьому списку.
Будь-хто, хто використовує американців як розмінну монету, заплатить за це. Ця адміністрація ставить на перше місце не лише Америку, а й її громадян
Водночас видання вказує, що новий механізм може вплинути на участь окремих іноземних лідерів у щорічній сесії Генеральної Асамблеї ООН.
Минулого тижня США заявили, що заборонять президенту Палестини Махмуду Аббасу та іншим високопосадовцям Палестинської адміністрації брати участь у зустрічі, на якій Великобританія, Франція, Канада, Австралія та інші союзники США мають намір визнати палестинську державу – крок, проти якого категорично виступає адміністрація Трампа
ЗМІ додає, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш уже висловив занепокоєння через заборону в’їзду палестинським чиновникам.
Член Палати представників Бадді Картер висунув Дональда Трампа на Нобелівську премію миру за його роль у припиненні конфлікту між Ізраїлем та Іраном. Трамп, за словами Картера, відіграв ключову роль у досягненні перемир'я та запобіганні отриманню Іраном ядерної зброї.
