5 вересня, 16:47 • 11031 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 20137 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 25327 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12 • 21467 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Ексклюзив
5 вересня, 08:58 • 33868 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
5 вересня, 08:28 • 40524 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
5 вересня, 08:19 • 35441 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
5 вересня, 06:13 • 64296 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo
4 вересня, 17:30 • 46134 перегляди
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
4 вересня, 14:39 • 57308 перегляди
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
Трамп підписав указ про санкції проти країн, що утримують громадян США

Київ • УНН

 • 74 перегляди

Президент США Дональд Трамп підписав указ про санкції та обмеження на поїздки проти держав, які незаконно утримують американських громадян. Це може вплинути на участь іноземних лідерів у сесіях Генасамблеї ООН.

Трамп підписав указ про санкції проти країн, що утримують громадян США

Президент США Дональд Трамп підписав указ, що дозволяє запроваджувати санкції та обмеження на поїздки проти держав, які незаконно утримують американських громадян. Про це повідомляє Financial Times, інформує УНН.

Деталі

За словами дерсекретаря США Марко Рубіо, як і у випадку з визначенням "держави – спонсора тероризму", жодна країна не повинна прагнути опинитися в цьому списку.

Будь-хто, хто використовує американців як розмінну монету, заплатить за це. Ця адміністрація ставить на перше місце не лише Америку, а й її громадян

– зазначив Рубіо.

Водночас видання вказує, що новий механізм може вплинути на участь окремих іноземних лідерів у щорічній сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Минулого тижня США заявили, що заборонять президенту Палестини Махмуду Аббасу та іншим високопосадовцям Палестинської адміністрації брати участь у зустрічі, на якій Великобританія, Франція, Канада, Австралія та інші союзники США мають намір визнати палестинську державу – крок, проти якого категорично виступає адміністрація Трампа

- йдеться у статті.

ЗМІ додає, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш уже висловив занепокоєння через заборону в’їзду палестинським чиновникам.

Нагадаємо

Член Палати представників Бадді Картер висунув Дональда Трампа на Нобелівську премію миру за його роль у припиненні конфлікту між Ізраїлем та Іраном. Трамп, за словами Картера, відіграв ключову роль у досягненні перемир'я та запобіганні отриманню Іраном ядерної зброї.

ФБР скорочує відділ боротьби з внутрішнім тероризмом у США - Reuters21.03.25, 17:33 • 11491 перегляд

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Генеральна Асамблея ООН
Махмуд Аббас
Марко Рубіо
Дональд Трамп