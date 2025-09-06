Трамп підписав указ про санкції проти країн, що утримують громадян США

Президент США Дональд Трамп підписав указ, що дозволяє запроваджувати санкції та обмеження на поїздки проти держав, які незаконно утримують американських громадян. Про це повідомляє Financial Times, інформує УНН.

За словами дерсекретаря США Марко Рубіо, як і у випадку з визначенням "держави – спонсора тероризму", жодна країна не повинна прагнути опинитися в цьому списку.

Будь-хто, хто використовує американців як розмінну монету, заплатить за це. Ця адміністрація ставить на перше місце не лише Америку, а й її громадян