Эксклюзив
13:48 • 1112 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
13:15 • 4134 просмотра
Трамп требует смертной казни для убийцы украинки Ирины Заруцкой
Эксклюзив
12:25 • 10989 просмотра
Против отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука откроют уголовное дело, если служебное расследование выявит состав преступления в его действиях - юрист
12:10 • 15103 просмотра
НАТО активирует статью 4 после атаки российских дронов на Польшу
Эксклюзив
10:41 • 39880 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
08:44 • 59680 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo
Эксклюзив
08:33 • 50522 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
10 сентября, 07:09 • 31261 просмотра
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
10 сентября, 06:41 • 35616 просмотра
Российский дрон упал на жилой дом в Польше: повреждены крыша и автомобиль, жители встревожены
10 сентября, 06:30 • 23994 просмотра
Более 400 вражеских целей ликвидировано украинской ПВО
На Житомирщине после массированной атаки РФ есть погибший и раненый10 сентября, 05:17 • 32461 просмотра
В Польше нашли первый из сбитых российских БПЛА, нарушивших воздушное пространство страныPhoto10 сентября, 06:04 • 38749 просмотра
Трампа спросили о российских дронах над Польшей: он ответил одним словомVideo10 сентября, 07:17 • 35639 просмотра
"Нам просто выключили рубильник": соучредительница "Конкорда" Юлия Соседка рассказала, как Нацбанк решил вывести банк с рынка09:29 • 27945 просмотра
В Винницкой области задержан 23-летний учитель, который предположительно причастен к убийству двух своих учеников10:25 • 23004 просмотра
ЕС готовит новый пакет санкций против 2600 россиян и компаний

Киев • УНН

 • 1928 просмотра

Европейский Союз планирует расширить санкции на около 2600 российских лиц и компаний. Венгрия и Словакия пытались исключить некоторых олигархов из списка.

ЕС готовит новый пакет санкций против 2600 россиян и компаний

Европейский Союз планирует расширить санкции на около 2600 российских физических и юридических лиц, несмотря на попытки Венгрии и Словакии исключить из черного списка некоторых олигархов. Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает УНН.

Детали

Эта победа Европейского суда может быть значительной, поскольку ЕС в пятницу надеется распространить свои санкции на 2600 российских физических и юридических лиц. Венгрия и Словакия пытаются исключить из списка таких олигархов, как фридман и усманов. Это решение "должно" ослабить их позиции.

 - говорится в сообщении.

ЕС готовит новые санкции против РФ: под ударом банки и энергетика – Bloomberg08.09.25, 13:24 • 3510 просмотров

Алена Уткина

ПолитикаНовости Мира
Радио Свобода
Европейский Союз
Словакия
Венгрия