ЕС готовит новый пакет санкций против 2600 россиян и компаний
Киев • УНН
Европейский Союз планирует расширить санкции на около 2600 российских лиц и компаний. Венгрия и Словакия пытались исключить некоторых олигархов из списка.
Европейский Союз планирует расширить санкции на около 2600 российских физических и юридических лиц, несмотря на попытки Венгрии и Словакии исключить из черного списка некоторых олигархов. Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает УНН.
Детали
Эта победа Европейского суда может быть значительной, поскольку ЕС в пятницу надеется распространить свои санкции на 2600 российских физических и юридических лиц. Венгрия и Словакия пытаются исключить из списка таких олигархов, как фридман и усманов. Это решение "должно" ослабить их позиции.
ЕС готовит новые санкции против РФ: под ударом банки и энергетика – Bloomberg08.09.25, 13:24 • 3510 просмотров