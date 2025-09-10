ЕС готовит новый пакет санкций против 2600 россиян и компаний

Европейский Союз планирует расширить санкции на около 2600 российских физических и юридических лиц, несмотря на попытки Венгрии и Словакии исключить из черного списка некоторых олигархов. Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает УНН.

Эта победа Европейского суда может быть значительной, поскольку ЕС в пятницу надеется распространить свои санкции на 2600 российских физических и юридических лиц. Венгрия и Словакия пытаются исключить из списка таких олигархов, как фридман и усманов. Это решение "должно" ослабить их позиции.