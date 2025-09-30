С 2022 по 2025 годы Франция, Бельгия, Испания и Нидерланды приобрели у россии сжиженного природного газа на 34,3 млрд евро. За это же время Украина получила от них помощи в общей сложности на 21,2 млрд евро. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Greenpeace.

Детали

30 сентября Greenpeace опубликовал исследование под названием "Ловушка СПГ. Зависимость Европы от россии и Соединенных Штатов в вопросе ископаемого топлива". В документе авторы отмечают, что Франция, Бельгия, Испания и Нидерланды с 24 февраля 2022 года и до июня 2025 года продолжали импортировать российское "голубое золото".

За полученный газ они заплатили москве больше, чем суммарно потратили на помощь Киеву. Как указано в документе, от названных стран россия получила 34,3 млрд евро. За тот же период помощь Украине суммарно составила 21,2 млрд евро.

Авторы исследования отметили, что сокращение поставок газа по трубопроводам привело к тому, что, несмотря на собственные усилия, страны-члены ЕС продолжают наращивать импорт российского сжиженного газа на танкерах и по сей день.

Торговлей занимаются энергетические компании с мировыми именами, чьи главные офисы находятся в Европе - TotalEnergies, Shell, Naturgy и SEFE. С российской стороны основным поставщиком СПГ в Европу является компания "Ямал СПГ". По оценке Greenpeace, с 2022 по 2024 годы ее выручка от продажи топлива составила 40 млрд долларов. В бюджет рф "Ямал СПГ" уплатил ориентировочно 9,5 млрд долларов налогов.

На эти деньги россия могла бы теоретически профинансировать производство девяти с половиной миллионов артиллерийских снарядов калибром 152 мм, или 271 тысячу дронов Shahed, или 2686 боевых танков T-90M - подсчитали авторы.

Авторы исследования подчеркивают, что поставки газа из россии в Европу не прекратятся в течение ближайших лет. Даже несмотря на запрет на импорт российского сжиженного газа в ЕС, который вступит в силу с января 2027 года, и полный запрет на транзакции с "Роснефтью" и "Газпромнефтью", предусмотренные 19-м пакетом антивоенных санкций ЕС в отношении россии.

В Еврокомиссии намерение отказаться от российского "голубого топлива" высказывали уже давно. Однако вероятной датой такого шага в Брюсселе еще недавно называли конец 2027 года. Сроки были сдвинуты на фоне давления на ЕС со стороны Дональда Трампа, который обвинил европейские страны в "финансировании войны" россии против Украины.

Однако, по оценке Greenpeace, отказ от российских энергоресурсов грозит Евросоюзу переходом в аналогичную зависимость от США. Только за первую половину 2025 года в ЕС из США было импортировано 52,7 млрд кубометров СПГ - говорится в исследовании организации.

