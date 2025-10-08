російська економіка уповільнюватиметься ще більше до 2028 року, ВВП не перевищить 1 % – українська розвідка

Служба зовнішньої розвідки України повідомляє: економіка росії зіткнеться з тривалим уповільненням, незважаючи на заяви кремля про "м’яку посадку". За прогнозом Світового банку, темпи зростання ВВП рф до 2028 року залишатимуться на рівні 0,8-1 % на рік, що фактично означає рецесію через високий рівень інфляції. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, пише УНН.

У порівнянні з попереднім прогнозом, який передбачав зростання 1,4–1,2 % на 2025–2027 роки, цифри були знижені до 0,9 %, 0,8 % та 1 % відповідно. Експерти зазначають відсутність чинників, що могли б підтримати економіку: не очікується припливу інвестицій, внутрішній попит та експорт залишаються слабкими, а дефіцит робочої сили додатково стримує розвиток.

Підвищення податків ще більше пригнічує економічну активність, знижуючи споживчий попит і інвестиції. Розрив між секторами посилюється: оборонно-промисловий комплекс зростає, а цивільні галузі скорочуються. Виробництво у невійськових сферах падає, підприємства, що дають третину доходів реального сектору, перебувають у фінансовому стресі.

Навіть російські бізнесмени визнають некерованість уповільнення. Голова Союзу промисловців і підприємців Олександр Шохін зазначив, що обіцянки "м’якої посадки" не виправдалися: у липні 2025 року ВВП зріс лише на 0,4 % порівняно з минулим роком.

Це охолодження не таке вже м’яке і, головне, некероване – підкреслив Шохін.

