Підвищення ПДВ у росії призведе до закриття 20% пунктів видачі замовлень - розвідка
Київ • УНН
За даними СЗР, підвищення ПДВ у росії призведе до закриття до 20% пунктів видачі замовлень у 2025-2026 роках. Це спричинить зростання цін на маркетплейсах та падіння споживчого попиту.
Плановане підвищення податку на додану вартість (ПДВ) у росії спричинить масштабне скорочення мережі пунктів видачі замовлень. У 2025–2026 роках у рф закриються до 20 % таких точок, передає УНН із посиланням на Службу зовнішньої розвідки.
Підвищення ПДВ на два відсоткові пункти призведе до формального зростання цін на маркетплейсах на 1,7 %. Проте з урахуванням логістики, вартості сировини та комісій торговельних платформ кінцеве подорожчання для споживачів може становити від 5 % до 15 %. А компанії з оборотом від 60 до 240 мільйонів рублів, які потраплять під нові правила, будуть змушені підняти ціни на 10–25 %
За даними розвідки, це очікувано знизить споживчий попит, насамперед у сегменті дорогих товарів: техніки, меблів, преміального одягу. Внаслідок падіння попиту та зростання витрат у зоні ризику опиняться невеликі франчайзингові точки з високою орендою та низьким трафіком.
Нині в рф налічується близько 208,4 тисячі пунктів видачі замовлень, із яких 17,2 тисячі – в москві та 7,8 тисячі – у санкт-петербурзі. Проте, прогнозують зміну моделі ринку – перевагу матимуть великі гравці з потужною логістикою та автоматизовані поштомати, тоді як дрібні бізнеси зникатимуть. Такі тенденції свідчать про подальший тиск на малий і середній бізнес у росії та загострення економічної стагнації, викликаної податковими змінами, падінням купівельної спроможності й зростанням витрат
