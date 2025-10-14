російські промислові гіганти масово переходять на скорочений робочий тиждень: у розвідці назвали причини
Київ • УНН
У 2025 році російські підприємства автомобільної, металургійної, машинобудівної та будівельної галузей переходять на скорочений робочий тиждень. Це пов'язано з уповільненням економічної активності, скороченням попиту та західними санкціями.
У 2025 році дедалі більше російських промислових підприємств переходять на скорочений робочий тиждень. Така практика набула системного характеру в автомобільній, металургійній, машинобудівній та будівельній галузях, передає УНН із посиланням на Службу зовнішньої розвідки.
Деталі
Причини переходу на скорочений робочий тиждень, за даними розвідки, уповільнення економічної активності, скорочення внутрішнього попиту та обмеження, спричинені західними санкціями.
Серед компаній, що запровадили чотириденний тиждень, – найбільші гравці промислового сектору: "АвтоВАЗ" (Тольятті), "КАМАЗ" (Набережні Челни), "Горьківський автозавод" і "Лікінський автобусний завод". Продажі автомобілів "Lada" з початку року впали на 25 %, тоді як "КАМАЗ" і ЛіАЗ скоротили обсяги реалізації на 60 %. У металургії аналогічний крок здійснив Челябінський електрометалургійний комбінат, який зазнав падіння внутрішнього споживання. Будівельний сектор реагує аналогічно: "Цемрос" перевів працівників на чотириденний графік через слабкий попит і низьку конкурентоздатність продукції
За даними розвідки, машинобудівні підприємства також зменшують робочий час: "Ярославський моторний завод" запровадив скорочений тиждень до кінця року, а "Уралвагонзавод" – для цивільного виробництва з грудня, концентруючи ресурси на оборонних замовленнях.
Профспілки вважають цей крок тимчасовим компромісом, що дає змогу уникнути масових звільнень. Однак працівники повідомляють про зниження доходів і ненадання гарантій щодо строків повернення до повної зайнятості. Скорочення робочого тижня свідчить про поглиблення кризових явищ у промисловості та поступову адаптацію підприємств до звуженого ринку. За збереження низького попиту така практика може поширитися і на інші галузі – від аграрного сектору до енергетики та фінансових послуг
