російські промислові гіганти масово переходять на скорочений робочий тиждень: у розвідці назвали причини

$41.610.01
48.130.03
ukenru
Ексклюзив
15:21 • 6180 перегляди
Розлучення через "Дію": в Мінцифрі пояснили, як це відбуватиметься й на кого розраховано
15:17 • 11553 перегляди
США очікують завтра важливе оголошення щодо постачання зброї Україні - Вітакер
15:00 • 10755 перегляди
Громадянство припинено: Труханов отримав паспорт рф у 2015 році - СБУ
13:31 • 20509 перегляди
Зеленський позбавив громадянства Труханова: що відомо про мера Одеси
Ексклюзив
13:02 • 15812 перегляди
В Україні зростає кількість звернень щодо домашнього насильства: Уповноважена з гендерної політики назвали причину
Ексклюзив
12:47 • 23139 перегляди
Провал найбільшої криптобіржі Binance: що стало причиною збитків у $19 мільярдів
12:39 • 13575 перегляди
Зеленський підписав указ щодо деяких осіб з російським громадянством: про кого йдеться
Ексклюзив
11:53 • 21810 перегляди
Збільшення виплат військовим: нардеп з оборонного комітету розповів про головні перешкоди
11:36 • 11638 перегляди
"Ми були б слабкі": Рютте розповів, чому НАТО не збиває російські літаки
11:14 • 10628 перегляди
Добропільський контрнаступ: звільнено вже 182,4 кв. км, є просування ще на 1,6 км - СирськийVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
1.8м/с
81%
752мм
Популярнi новини
У Чорному морі затонуло вантажне судно, український екіпаж врятовано14 жовтня, 07:09 • 28563 перегляди
Популярні пляжі Європи зникнуть через 100 років: рівень моря зростає вдвічі швидше - науковціPhoto11:07 • 5076 перегляди
"Укрпошта" запускає власні поштомати з унікальними функціями: що чекає на українців11:19 • 3808 перегляди
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto13:05 • 14093 перегляди
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto13:19 • 12468 перегляди
Публікації
Зеленський позбавив громадянства Труханова: що відомо про мера Одеси13:31 • 20509 перегляди
Провал найбільшої криптобіржі Binance: що стало причиною збитків у $19 мільярдів
Ексклюзив
12:47 • 23139 перегляди
Збільшення виплат військовим: нардеп з оборонного комітету розповів про головні перешкоди
Ексклюзив
11:53 • 21810 перегляди
Топ чаїв, які допоможуть скинути напругу після насиченого дняPhoto13 жовтня, 13:30 • 60711 перегляди
“Аморальність та невідворотні наслідки”: як НАБУ руйнує репутацію людей та країни 13 жовтня, 12:28 • 61057 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Геннадій Труханов
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сумська область
Київська область
Кіровоградська область
Польща
Реклама
УНН Lite
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto13:19 • 12522 перегляди
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto13:05 • 14144 перегляди
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto13 жовтня, 15:39 • 29986 перегляди
16-річна донька Тайсона Ф’юрі заручилася: Періс Ф’юрі захистила вибір доньки13 жовтня, 15:15 • 34542 перегляди
Меган Маркл "сама запросила себе" на Тиждень моди в Парижі13 жовтня, 14:34 • 35863 перегляди
Актуальне
Дія (сервіс)
The New York Times
MIM-104 Patriot
Золото
E-6 Mercury

російські промислові гіганти масово переходять на скорочений робочий тиждень: у розвідці назвали причини

Київ • УНН

 • 1116 перегляди

У 2025 році російські підприємства автомобільної, металургійної, машинобудівної та будівельної галузей переходять на скорочений робочий тиждень. Це пов'язано з уповільненням економічної активності, скороченням попиту та західними санкціями.

російські промислові гіганти масово переходять на скорочений робочий тиждень: у розвідці назвали причини

У 2025 році дедалі більше російських промислових підприємств переходять на скорочений робочий тиждень. Така практика набула системного характеру в автомобільній, металургійній, машинобудівній та будівельній галузях, передає УНН із посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

Деталі

Причини переходу на скорочений робочий тиждень, за даними розвідки, уповільнення економічної активності, скорочення внутрішнього попиту та обмеження, спричинені західними санкціями.

Серед компаній, що запровадили чотириденний тиждень, – найбільші гравці промислового сектору: "АвтоВАЗ" (Тольятті), "КАМАЗ" (Набережні Челни), "Горьківський автозавод" і "Лікінський автобусний завод". Продажі автомобілів "Lada" з початку року впали на 25 %, тоді як "КАМАЗ" і ЛіАЗ скоротили обсяги реалізації на 60 %. У металургії аналогічний крок здійснив Челябінський електрометалургійний комбінат, який зазнав падіння внутрішнього споживання. Будівельний сектор реагує аналогічно: "Цемрос" перевів працівників на чотириденний графік через слабкий попит і низьку конкурентоздатність продукції 

- йдеться у повідомленні.

До 2030 року росія втратить близько половини цивільного авіапарку - розвідка08.10.25, 20:42 • 7037 переглядiв

За даними розвідки, машинобудівні підприємства також зменшують робочий час: "Ярославський моторний завод" запровадив скорочений тиждень до кінця року, а "Уралвагонзавод" – для цивільного виробництва з грудня, концентруючи ресурси на оборонних замовленнях.

Профспілки вважають цей крок тимчасовим компромісом, що дає змогу уникнути масових звільнень. Однак працівники повідомляють про зниження доходів і ненадання гарантій щодо строків повернення до повної зайнятості. Скорочення робочого тижня свідчить про поглиблення кризових явищ у промисловості та поступову адаптацію підприємств до звуженого ринку. За збереження низького попиту така практика може поширитися і на інші галузі – від аграрного сектору до енергетики та фінансових послуг 

- додали у розвідці.

Підвищення ПДВ у росії призведе до закриття 20% пунктів видачі замовлень - розвідка09.10.25, 15:40 • 2588 переглядiв

Антоніна Туманова

ЕкономікаНовини Світу
Електроенергія