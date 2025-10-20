$41.730.10
12:10
Чи є ризик повернення графіків відключення світла - відповідь Укренерго
08:37
Президент розповів, на яких ділянках фронту вдалося покращити ситуацію
08:22
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину
08:16
Зеленський ініціює продовження воєнного стану та мобілізації в Україні: законопроекти вже в Раді
Ексклюзив
07:13
Кожна дитина-сирота після 18 років отримає житло: як працюватиме новий закон
07:07
ЄС розглядає можливість вступу нових країн без повного права голосу: Politico дізналося, як це може допомогти Україні
20 жовтня, 04:24
Трамп досі вирішує, чи давати Україні ракети Tomahawk – Венс
20 жовтня, 02:26
Президент США заперечує, що закликав Зеленського здати ДонбасVideo
19 жовтня, 18:24
Трамп закликав Зеленського прийняти умови москви, інакше путін "знищить" Україну - FT
Ексклюзив
19 жовтня, 15:10
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня Photo
Закриття контейнерних терміналів у підмосков’ї паралізує транспортну систему рф: у розвідці навели деталі

Київ • УНН

 • 868 перегляди

У росії загострюється криза у сфері контейнерної логістики через нові регіональні обмеження, що призводить до закриття терміналів та депо. Це спричинило серйозні збої у транспортному вузлі москви та збільшення вартості послуг.

Закриття контейнерних терміналів у підмосков’ї паралізує транспортну систему рф: у розвідці навели деталі

У росії загострюється криза у сфері контейнерної логістики через нові регіональні обмеження. Втрата ефективності транспортної інфраструктури, затори на кордонах і нестача потужностей у ключових хабах можуть суттєво знизити здатність росії швидко перекидати ресурси, передає УНН із посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

Деталі

За даними розвідки, у рф введена реєстрація всіх контейнерних майданчиків, оператори повинні мати договір на поводження з твердими комунальними відходами, а також на контейнерну техніку, огорожу, охорону, освітлення, каналізацію, систему фото- та відеофіксації переміщення контейнерів і навіть електронний сканер для інспекційного огляду вмісту контейнерів. З огляду на це в московській області масово закривають термінали та депо, що вже призвело до серйозних збоїв у транспортному вузлі російської столиці.

російські промислові гіганти масово переходять на скорочений робочий тиждень: у розвідці назвали причини14.10.25, 19:25 • 5582 перегляди

Оператори повідомили, що змушені переміщати свої контейнерні потоки до сусідніх регіонів. Водночас на небагатьох терміналах, що залишилися в підмосков’ї, вартість послуг уже зросла вдвічі. Через дисбаланс імпортно-експортних потоків у транспортному вузлі москви починають накопичуватися порожні контейнери, для яких немає місць зберігання. Залізнична інфраструктура працює на межі можливостей, а дороги столичного регіону заповнюються вантажівками. Повне закриття депо може збільшити вантажний трафік більш ніж на мільйон рейсів на рік, що означає затори, хаос і ще більші витрати

 - йдеться у повідомленні.

У разі відновлення обсягів перевезень до докризового рівня ситуація переросте у повномасштабний транспортний колапс, що призведе не тільки до затримок, а й до зриву постачань, додали у розвідці.

Втрата ефективності транспортної інфраструктури, затори на кордонах і нестача потужностей у ключових хабах можуть суттєво знизити здатність росії швидко перекидати ресурси. Це ще раз підтверджує слабкість системи, побудованої на авторитаризмі та корупції 

- йдеться у повідомленні.

Російська залізниця скорочує персонал та інвестиції на тлі падіння обсягів вантажоперевезень - розвідка20.10.25, 13:54 • 1624 перегляди

Антоніна Туманова

ЕкономікаНовини Світу
Війна в Україні