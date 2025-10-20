Закриття контейнерних терміналів у підмосков’ї паралізує транспортну систему рф: у розвідці навели деталі
Київ • УНН
У росії загострюється криза у сфері контейнерної логістики через нові регіональні обмеження, що призводить до закриття терміналів та депо. Це спричинило серйозні збої у транспортному вузлі москви та збільшення вартості послуг.
У росії загострюється криза у сфері контейнерної логістики через нові регіональні обмеження. Втрата ефективності транспортної інфраструктури, затори на кордонах і нестача потужностей у ключових хабах можуть суттєво знизити здатність росії швидко перекидати ресурси, передає УНН із посиланням на Службу зовнішньої розвідки.
Деталі
За даними розвідки, у рф введена реєстрація всіх контейнерних майданчиків, оператори повинні мати договір на поводження з твердими комунальними відходами, а також на контейнерну техніку, огорожу, охорону, освітлення, каналізацію, систему фото- та відеофіксації переміщення контейнерів і навіть електронний сканер для інспекційного огляду вмісту контейнерів. З огляду на це в московській області масово закривають термінали та депо, що вже призвело до серйозних збоїв у транспортному вузлі російської столиці.
російські промислові гіганти масово переходять на скорочений робочий тиждень: у розвідці назвали причини14.10.25, 19:25 • 5582 перегляди
Оператори повідомили, що змушені переміщати свої контейнерні потоки до сусідніх регіонів. Водночас на небагатьох терміналах, що залишилися в підмосков’ї, вартість послуг уже зросла вдвічі. Через дисбаланс імпортно-експортних потоків у транспортному вузлі москви починають накопичуватися порожні контейнери, для яких немає місць зберігання. Залізнична інфраструктура працює на межі можливостей, а дороги столичного регіону заповнюються вантажівками. Повне закриття депо може збільшити вантажний трафік більш ніж на мільйон рейсів на рік, що означає затори, хаос і ще більші витрати
У разі відновлення обсягів перевезень до докризового рівня ситуація переросте у повномасштабний транспортний колапс, що призведе не тільки до затримок, а й до зриву постачань, додали у розвідці.
Втрата ефективності транспортної інфраструктури, затори на кордонах і нестача потужностей у ключових хабах можуть суттєво знизити здатність росії швидко перекидати ресурси. Це ще раз підтверджує слабкість системи, побудованої на авторитаризмі та корупції
Російська залізниця скорочує персонал та інвестиції на тлі падіння обсягів вантажоперевезень - розвідка20.10.25, 13:54 • 1624 перегляди