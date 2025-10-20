Російська залізниця скорочує персонал та інвестиції на тлі падіння обсягів вантажоперевезень - розвідка

Російська залізниця готується до скорочення управлінського персоналу та заморожування найму, намагаючись підвищити ефективність в умовах зниження перевезень і погіршення економічної ситуації. Насамперед компанія ліквідує наявні вакансії та обмежить прийом нових співробітників, передає УНН із посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

Деталі

За даними розвідки, обсяги вантажоперевезень російської залізниці знижуються четвертий рік поспіль: на 3,9 % у 2022-му, 0,2 % – у 2023-му, 4,1 % – у 2024-му та на 6,7 % за дев’ять місяців 2025-го. Найбільше падіння фіксується у перевезенні зерна (–26,6 %), цементу (–13,8 %) та будматеріалів (–13,1 %).

Щоб уникнути масових звільнень, у серпні РЖД запровадила для управлінців вимушені неоплачувані відпустки. Працівники центрального офісу повинні брати три додаткові вихідні щомісяця за власний рахунок. Компанія, де працює близько 700 тис. осіб, намагається зменшити витрати без прямого скорочення штату. Фінансові показники різко погіршилися: чистий прибуток за перше півріччя 2025 року впав на 95 % – до $33,75 млн проти $173,8 млн у 2024-му та $1,48 млрд у 2023-му роках. Інвестиційну програму урізано на 40 % – із $16,3 млрд до $10,7 млрд, що зачепило модернізацію інфраструктури, оновлення рухомого складу та проєкти, спрямовані на збільшення експорту сировини до Китаю - йдеться у повідомленні.

У розвідці додали, що борг російської компанії наразі становить близько 2,77 трлн рублів. Очікується, що у 2026 році РЖД зіткнеться з дефіцитом обігових коштів для обслуговування кредитів і фінансування східних проєктів, зокрема розширення Байкало-Амурської магістралі та інтеграції з китайськими логістичними маршрутами.

