Російська залізниця скорочує персонал та інвестиції на тлі падіння обсягів вантажоперевезень - розвідка

$41.730.10
48.760.24
ukenru
08:37 • 9664 перегляди
Президент розповів, на яких ділянках фронту вдалося покращити ситуацію
08:22 • 28234 перегляди
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину
08:16 • 15803 перегляди
Зеленський ініціює продовження воєнного стану та мобілізації в Україні: законопроекти вже в Раді
Ексклюзив
07:13 • 19950 перегляди
Кожна дитина-сирота після 18 років отримає житло: як працюватиме новий закон
20 жовтня, 04:24 • 22775 перегляди
Трамп досі вирішує, чи давати Україні ракети Tomahawk – Венс
20 жовтня, 02:26 • 24954 перегляди
Президент США заперечує, що закликав Зеленського здати ДонбасVideo
19 жовтня, 18:24 • 63927 перегляди
Трамп закликав Зеленського прийняти умови москви, інакше путін "знищить" Україну - FT
Ексклюзив
19 жовтня, 15:10 • 102242 перегляди
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня Photo
19 жовтня, 14:19 • 53183 перегляди
Кінець миру на Близькому Сході? Ізраїль завдав потужних авіаударів по Газі після атак бойовиків - ЗМІVideo
19 жовтня, 09:24 • 47720 перегляди
росіяни випустили по Україні понад 3270 ударних дронів та 1370 авіабомб за тиждень - ЗеленськийVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3.6м/с
76%
749мм
Популярнi новини
У Єгипті знайшли 4400-річні рожеві двері, які неможливо відкрити: подробиці20 жовтня, 01:54 • 29061 перегляди
Всесвітній день боротьби з болем та Міжнародний день статистики: що ще відзначають 20 жовтня20 жовтня, 02:57 • 3944 перегляди
На Сумщині через обстріли рф пошкоджена залізниця: затримуються поїзди20 жовтня, 04:49 • 25359 перегляди
Україна та США готують контракт на постачання 25 систем Patriot - Зеленський07:56 • 10728 перегляди
Нова еліта українського бізнесу: рейтинг молодих підприємців, які будують глобальний бізнес попри війнуPhoto08:14 • 17427 перегляди
Публікації
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину08:22 • 28234 перегляди
Нова еліта українського бізнесу: рейтинг молодих підприємців, які будують глобальний бізнес попри війнуPhoto08:14 • 17511 перегляди
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня Photo
Ексклюзив
19 жовтня, 15:10 • 102242 перегляди
Український молодіжний сленг: словник сучасних слів та термінівPhoto19 жовтня, 08:35 • 69418 перегляди
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
Ексклюзив
17 жовтня, 07:15 • 148311 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Андрій Єрмак
Кая Каллас
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Словаччина
Європа
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується19 жовтня, 04:31 • 55311 перегляди
Нова кнопка Facebook дозволяє ШІ переглядати фото, які ви ще не завантажили18 жовтня, 06:19 • 57270 перегляди
Роками перебувала в його близькому колі: ЗМІ розсекретили нову кохану Емінема17 жовтня, 20:07 • 76207 перегляди
Сем Фендер отримав премію Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 жовтня, 10:57 • 74923 перегляди
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48 • 101074 перегляди
Актуальне
Дипломатка
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
МіГ-31
Financial Times

Російська залізниця скорочує персонал та інвестиції на тлі падіння обсягів вантажоперевезень - розвідка

Київ • УНН

 • 560 перегляди

Російська залізниця готується до скорочення управлінського персоналу та заморожування найму через зниження перевезень. Чистий прибуток компанії за перше півріччя 2025 року впав на 95%, а інвестиційну програму урізано на 40%.

Російська залізниця скорочує персонал та інвестиції на тлі падіння обсягів вантажоперевезень - розвідка

Російська залізниця готується до скорочення управлінського персоналу та заморожування найму, намагаючись підвищити ефективність в умовах зниження перевезень і погіршення економічної ситуації. Насамперед компанія ліквідує наявні вакансії та обмежить прийом нових співробітників, передає УНН із посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

Деталі

За даними розвідки, обсяги вантажоперевезень російської залізниці знижуються четвертий рік поспіль: на 3,9 % у 2022-му, 0,2 % – у 2023-му, 4,1 % – у 2024-му та на 6,7 % за дев’ять місяців 2025-го. Найбільше падіння фіксується у перевезенні зерна (–26,6 %), цементу (–13,8 %) та будматеріалів (–13,1 %).

Підвищення ПДВ у росії призведе до закриття 20% пунктів видачі замовлень - розвідка09.10.25, 15:40 • 2604 перегляди

Щоб уникнути масових звільнень, у серпні РЖД запровадила для управлінців вимушені неоплачувані відпустки. Працівники центрального офісу повинні брати три додаткові вихідні щомісяця за власний рахунок. Компанія, де працює близько 700 тис. осіб, намагається зменшити витрати без прямого скорочення штату. Фінансові показники різко погіршилися: чистий прибуток за перше півріччя 2025 року впав на 95 % – до $33,75 млн проти $173,8 млн у 2024-му та $1,48 млрд у 2023-му роках. Інвестиційну програму урізано на 40 % – із $16,3 млрд до $10,7 млрд, що зачепило модернізацію інфраструктури, оновлення рухомого складу та проєкти, спрямовані на збільшення експорту сировини до Китаю 

- йдеться у повідомленні.

У розвідці додали, що борг російської компанії наразі становить близько 2,77 трлн рублів. Очікується, що у 2026 році РЖД зіткнеться з дефіцитом обігових коштів для обслуговування кредитів і фінансування східних проєктів, зокрема розширення Байкало-Амурської магістралі та інтеграції з китайськими логістичними маршрутами.

російські промислові гіганти масово переходять на скорочений робочий тиждень: у розвідці назвали причини14.10.25, 19:25 • 5580 переглядiв

Антоніна Туманова

ЕкономікаНовини Світу
Китай