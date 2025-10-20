Российская железная дорога сокращает персонал и инвестиции на фоне падения объемов грузоперевозок - разведка

$41.730.10
48.760.24
ukenru
08:37 • 9608 просмотра
Президент рассказал, на каких участках фронта удалось улучшить ситуацию
08:22 • 28131 просмотра
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления
08:16 • 15747 просмотра
Зеленский инициирует продление военного положения и мобилизации в Украине: законопроекты уже в Раде
Эксклюзив
07:13 • 19897 просмотра
Каждый ребенок-сирота после 18 лет получит жилье: как будет работать новый закон
20 октября, 04:24 • 22731 просмотра
Трамп до сих пор решает, давать ли Украине ракеты Tomahawk – Вэнс
20 октября, 02:26 • 24934 просмотра
Президент США отрицает, что призывал Зеленского сдать ДонбассVideo
19 октября, 18:24 • 63907 просмотра
Трамп призвал Зеленского принять условия Москвы, иначе Путин "уничтожит" Украину - FT
Эксклюзив
19 октября, 15:10 • 102204 просмотра
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октябряPhoto
19 октября, 14:19 • 53179 просмотра
Конец мира на Ближнем Востоке? Израиль нанес мощные авиаудары по Газе после атак боевиков - СМИVideo
19 октября, 09:24 • 47711 просмотра
россияне выпустили по Украине более 3270 ударных дронов и 1370 авиабомб за неделю - ЗеленскийVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3.6м/с
76%
749мм
Популярные новости
В Египте нашли 4400-летнюю розовую дверь, которую невозможно открыть: подробности20 октября, 01:54 • 29061 просмотра
Всемирный день борьбы с болью и Международный день статистики: что еще отмечают 20 октября20 октября, 02:57 • 3944 просмотра
В Сумской области из-за обстрелов РФ повреждена железная дорога: задерживаются поезда20 октября, 04:49 • 25359 просмотра
Украина и США готовят контракт на поставку 25 систем Patriot - Зеленский07:56 • 10728 просмотра
Новая элита украинского бизнеса: рейтинг молодых предпринимателей, строящих глобальный бизнес, несмотря на войнуPhoto08:14 • 17428 просмотра
публикации
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления08:22 • 28160 просмотра
Новая элита украинского бизнеса: рейтинг молодых предпринимателей, строящих глобальный бизнес, несмотря на войнуPhoto08:14 • 17471 просмотра
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октябряPhoto
Эксклюзив
19 октября, 15:10 • 102218 просмотра
Украинский молодежный сленг: словарь современных слов и терминовPhoto19 октября, 08:35 • 69393 просмотра
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
Эксклюзив
17 октября, 07:15 • 148291 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Андрій Єрмак
Кайя Каллас
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Словакия
Европа
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется19 октября, 04:31 • 55285 просмотра
Новая кнопка Facebook позволяет ИИ просматривать фотографии, которые вы еще не загрузили18 октября, 06:19 • 57249 просмотра
Годами находилась в его близком кругу: СМИ рассекретили новую возлюбленную Эминема17 октября, 20:07 • 76187 просмотра
Сэм Фендер получил премию Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 октября, 10:57 • 74905 просмотра
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 101056 просмотра
Актуальное
Дипломатка
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
МиГ-31
Financial Times

Российская железная дорога сокращает персонал и инвестиции на фоне падения объемов грузоперевозок - разведка

Киев • УНН

 • 524 просмотра

Российская железная дорога готовится к сокращению управленческого персонала и замораживанию найма из-за снижения перевозок. Чистая прибыль компании за первое полугодие 2025 года упала на 95%, а инвестиционная программа урезана на 40%.

Российская железная дорога сокращает персонал и инвестиции на фоне падения объемов грузоперевозок - разведка

Российская железная дорога готовится к сокращению управленческого персонала и замораживанию найма, пытаясь повысить эффективность в условиях снижения перевозок и ухудшения экономической ситуации. В первую очередь компания ликвидирует имеющиеся вакансии и ограничит прием новых сотрудников, передает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки.

Детали

По данным разведки, объемы грузоперевозок российской железной дороги снижаются четвертый год подряд: на 3,9 % в 2022-м, 0,2 % – в 2023-м, 4,1 % – в 2024-м и на 6,7 % за девять месяцев 2025-го. Наибольшее падение фиксируется в перевозке зерна (–26,6 %), цемента (–13,8 %) и стройматериалов (–13,1 %).

Повышение НДС в россии приведет к закрытию 20% пунктов выдачи заказов - разведка09.10.25, 15:40 • 2604 просмотра

Чтобы избежать массовых увольнений, в августе РЖД ввела для управленцев вынужденные неоплачиваемые отпуска. Работники центрального офиса должны брать три дополнительных выходных ежемесячно за свой счет. Компания, где работает около 700 тыс. человек, пытается уменьшить расходы без прямого сокращения штата. Финансовые показатели резко ухудшились: чистая прибыль за первое полугодие 2025 года упала на 95 % – до $33,75 млн против $173,8 млн в 2024-м и $1,48 млрд в 2023-м годах. Инвестиционная программа урезана на 40 % – с $16,3 млрд до $10,7 млрд, что затронуло модернизацию инфраструктуры, обновление подвижного состава и проекты, направленные на увеличение экспорта сырья в Китай 

- говорится в сообщении.

В разведке добавили, что долг российской компании сейчас составляет около 2,77 трлн рублей. Ожидается, что в 2026 году РЖД столкнется с дефицитом оборотных средств для обслуживания кредитов и финансирования восточных проектов, в частности расширения Байкало-Амурской магистрали и интеграции с китайскими логистическими маршрутами.

российские промышленные гиганты массово переходят на сокращенную рабочую неделю: в разведке назвали причины14.10.25, 19:25 • 5580 просмотров

Антонина Туманова

ЭкономикаНовости Мира
Китай