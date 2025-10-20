Российская железная дорога сокращает персонал и инвестиции на фоне падения объемов грузоперевозок - разведка
Киев • УНН
Российская железная дорога готовится к сокращению управленческого персонала и замораживанию найма из-за снижения перевозок. Чистая прибыль компании за первое полугодие 2025 года упала на 95%, а инвестиционная программа урезана на 40%.
Российская железная дорога готовится к сокращению управленческого персонала и замораживанию найма, пытаясь повысить эффективность в условиях снижения перевозок и ухудшения экономической ситуации. В первую очередь компания ликвидирует имеющиеся вакансии и ограничит прием новых сотрудников, передает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки.
По данным разведки, объемы грузоперевозок российской железной дороги снижаются четвертый год подряд: на 3,9 % в 2022-м, 0,2 % – в 2023-м, 4,1 % – в 2024-м и на 6,7 % за девять месяцев 2025-го. Наибольшее падение фиксируется в перевозке зерна (–26,6 %), цемента (–13,8 %) и стройматериалов (–13,1 %).
Чтобы избежать массовых увольнений, в августе РЖД ввела для управленцев вынужденные неоплачиваемые отпуска. Работники центрального офиса должны брать три дополнительных выходных ежемесячно за свой счет. Компания, где работает около 700 тыс. человек, пытается уменьшить расходы без прямого сокращения штата. Финансовые показатели резко ухудшились: чистая прибыль за первое полугодие 2025 года упала на 95 % – до $33,75 млн против $173,8 млн в 2024-м и $1,48 млрд в 2023-м годах. Инвестиционная программа урезана на 40 % – с $16,3 млрд до $10,7 млрд, что затронуло модернизацию инфраструктуры, обновление подвижного состава и проекты, направленные на увеличение экспорта сырья в Китай
В разведке добавили, что долг российской компании сейчас составляет около 2,77 трлн рублей. Ожидается, что в 2026 году РЖД столкнется с дефицитом оборотных средств для обслуживания кредитов и финансирования восточных проектов, в частности расширения Байкало-Амурской магистрали и интеграции с китайскими логистическими маршрутами.
