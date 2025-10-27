Нужны солдаты и рабочие на заводы: рф лишает собственную молодежь права на образование – разведка
Киев • УНН
Министерство образования и науки рф повышает минимальные баллы для поступления в высшие учебные заведения по шести предметам. Это приведет к отсеиванию тысяч выпускников провинциальных школ, которым останется выбор между ПТУ, работой на заводе или службой в армии.
Со следующего года для российских школьников станет проблемой поступление в высшее учебное заведение, передает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки.
Детали
Министерство образования и науки рф поднимает минимальные баллы сразу по шести предметам для потенциальных абитуриентов. С 30 до 40 баллов "повышают минимальный порог" по иностранному языку, с 36 до 40 – по истории, на два балла – по информатике и физике, на один – по химии и биологии.
Как отметили в разведке, это станет настоящей катастрофой для целого поколения выпускников провинциальных обычных российских школ. Даже повышение на один балл – мгновенно отсеивает тысячи желающих получить высшее образование. Ранее альтернативой была возможность учиться на коммерческой основе, но чиновники и там сокращают количество мест. Так что сдать экзамен на соответствующем уровне смогут только выпускники элитных школ, рядовые же школьники в большинстве случаев смогут выбирать между ПТУ, работой на заводе или службой в армии.
Экономике россии уже сегодня не хватает полутора миллионов высококвалифицированных специалистов. Минтруд рф прогнозирует, что к 2030 году дефицит кадров достигнет более трех миллионов