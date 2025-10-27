$42.000.10
Эксклюзив
14:34 • 650 просмотра
Станет труднее купить лекарства: украинцы против инициативы сокращения количества аптек ВИДЕОVideo
Эксклюзив
14:25 • 1838 просмотра
Количество правонарушений за управление в состоянии опьянения возросло: в Офисе Генпрокурора рассказали, какие области в лидерахPhoto
Эксклюзив
12:53 • 16359 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
11:47 • 17887 просмотра
Появится ли в Киеве главная новогодняя елка: когда будет принято решение
10:46 • 23991 просмотра
В течение 7–10 дней должны разработать план прекращения огня, но путин вряд ли согласится на него - Зеленский
Эксклюзив
27 октября, 08:41 • 35974 просмотра
Инцидент с экс-нардепом Кормышкиной в Молдове: стали известны новые подробности
27 октября, 08:31 • 39425 просмотра
Почасовые отключения света от 1 до 2,5 очереди ввели в нескольких регионах, есть обесточивания из-за непогоды - Укрэнерго
Эксклюзив
27 октября, 07:54 • 36059 просмотра
В Одесском СИЗО заключенный покончил с собой
27 октября, 07:35 • 34056 просмотра
Трамп: путину следовало бы сосредоточиться на прекращении войны, а не испытывать ракеты
27 октября, 07:17 • 27845 просмотра
Экстренные отключения света ввели в Киеве и ряде областей
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: схемы, фирмы-клоны и миллионы из бюджета. Часть 1Photo13:30 • 8654 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
12:53 • 16359 просмотра
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
Эксклюзив
26 октября, 10:00 • 88875 просмотра
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать25 октября, 09:55 • 110041 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
Эксклюзив
25 октября, 08:45 • 126527 просмотра
Нужны солдаты и рабочие на заводы: рф лишает собственную молодежь права на образование – разведка

Киев • УНН

 • 966 просмотра

Министерство образования и науки рф повышает минимальные баллы для поступления в высшие учебные заведения по шести предметам. Это приведет к отсеиванию тысяч выпускников провинциальных школ, которым останется выбор между ПТУ, работой на заводе или службой в армии.

Нужны солдаты и рабочие на заводы: рф лишает собственную молодежь права на образование – разведка

Со следующего года для российских школьников станет проблемой поступление в высшее учебное заведение, передает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки.

Детали

Министерство образования и науки рф поднимает минимальные баллы сразу по шести предметам для потенциальных абитуриентов. С 30 до 40 баллов "повышают минимальный порог" по иностранному языку, с 36 до 40 – по истории, на два балла – по информатике и физике, на один – по химии и биологии.

"Работают за еду": в сотнях муниципалитетов рф расходы на продукты превышают 50% безналичных платежей - разведка21.10.25, 16:53 • 2633 просмотра

Как отметили в разведке, это станет настоящей катастрофой для целого поколения выпускников провинциальных обычных российских школ. Даже повышение на один балл – мгновенно отсеивает тысячи желающих получить высшее образование. Ранее альтернативой была возможность учиться на коммерческой основе, но чиновники и там сокращают количество мест. Так что сдать экзамен на соответствующем уровне смогут только выпускники элитных школ, рядовые же школьники в большинстве случаев смогут выбирать между ПТУ, работой на заводе или службой в армии.

российские регионы на грани бюджетного кризиса: россияне только в сентябре приобрели 1,94 млн упаковок антидепрессантов - разведка22.10.25, 19:05 • 3259 просмотров

Экономике россии уже сегодня не хватает полутора миллионов высококвалифицированных специалистов. Минтруд рф прогнозирует, что к 2030 году дефицит кадров достигнет более трех миллионов 

- говорится в сообщении.

Антонина Туманова

Новости Мира
Мобилизация
Война в Украине