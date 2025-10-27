Потрібні солдати та робітники на заводи: рф позбавляє власну молодь права на освіту - розвідка

$42.000.10
Ексклюзив
14:34
Стане важче купити ліки: українці проти ініціативи скорочення кількості аптек
Ексклюзив
14:25
Кількість правопорушень за керування у стані сп'яніння зросла: в Офісі Генпрокурора розповіли, які області в лідерах
Ексклюзив
12:53
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
11:47
Чи з'явиться у Києві головна новорічна ялинка: коли буде ухвалене рішення
10:46
Протягом 7–10 днів мають розробити план припинення вогню, але путін навряд чи погодиться на нього - Зеленський
Ексклюзив
27 жовтня, 08:41
Інцидент з екснардепкою Кормишкіною у Молдові: стали відомі нові подробиці
27 жовтня, 08:31
Погодинні відключення світла від 1 до 2,5 черги ввели в кількох регіонах, є знеструмлення через негоду - Укренерго
Ексклюзив
27 жовтня, 07:54
В Одеському СІЗО ув'язнений покінчив із собою
27 жовтня, 07:35
Трамп: путіну слід було б зосередитися на припиненні війни, а не випробовувати ракети
27 жовтня, 07:17
Екстрені відключення світла ввели у Києві та низці областей
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Кількість боїв за добу зменшилася майже на третину: Генштаб оновив карту бойових дій 27 жовтня, 06:18
Saab планує відкрити в Україні завод з виробництва винищувачів Gripen - FT 27 жовтня, 07:25
Скандальний принц Ендрю веде переговори про виїзд з Королівського маєтку 09:22
Сідні Свіні дебютує з ефектною стрижкою боб-каре посеред чуток про роман зі Скутером Брауном 11:25
Меган Маркл одягла вбрання за $1600 для святкування Гелловіна з принцом Гаррі і дітьми 12:28
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: схеми, фірми-клони і мільйони з бюджету. Частина 1 13:30
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
12:53
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
Ексклюзив
26 жовтня, 10:00
Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати 25 жовтня, 09:55
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
Ексклюзив
25 жовтня, 08:45
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Кудряшов
Руслан Кравченко
Урсула фон дер Ляєн
Україна
Сполучені Штати Америки
Бельгія
Франція
Державний кордон України
Меган Маркл одягла вбрання за $1600 для святкування Гелловіна з принцом Гаррі і дітьми 12:28
Сідні Свіні дебютує з ефектною стрижкою боб-каре посеред чуток про роман зі Скутером Брауном 11:25
Скандальний принц Ендрю веде переговори про виїзд з Королівського маєтку 09:22
Пінгвіни, що мешкають біля українських попялрників, знесли перше у сезоні яйце 27 жовтня, 00:06
"Фейкові новини": Трамп запевняє, що не планує називати бальну залу у Білому домі на свою честь 25 жовтня, 11:20
Соціальна мережа
Техніка
Фільм
Золото
TikTok

Потрібні солдати та робітники на заводи: рф позбавляє власну молодь права на освіту - розвідка

Київ • УНН

 • 1224 перегляди

Міністерство освіти та науки рф підвищує мінімальні бали для вступу до вищих навчальних закладів за шістьма предметами. Це призведе до відсіювання тисяч випускників провінційних шкіл, яким залишиться вибір між ПТУ, роботою на заводі або службою в армії.

Потрібні солдати та робітники на заводи: рф позбавляє власну молодь права на освіту - розвідка

З наступного року для російських школярів стане проблемою вступити до вищого навчального закладу, передає УНН із посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

Деталі

Міністерство освіти та науки рф піднімає мінімальні бали відразу за шістьма предметами для потенційних абітурієнтів. Із 30 до 40 балів "підвищують мінімальний поріг" з іноземної мови, із 36 до 40 – до історії, на два бали – з інформатики та фізики, на один – з хімії та біології.

"Працюють за їжу": у сотнях муніципалітетів рф витрати на продукти перевищують 50% безготівкових платежів - розвідка21.10.25, 16:53 • 2633 перегляди

Як відзначили у розвідці, це стане справжньою катастрофою для цілого покоління випускників провінційних звичайних російських шкіл. Навіть підвищення на один бал – миттєво відсіює тисячі бажаючих отримати вищу освіту. Раніше альтернативою була можливість навчатися на комерційній основі, але чиновники і там скорочують кількість місць. То ж скласти на відповідному рівні екзамен матимуть можливість лише випускники елітних шкіл, пересічні ж школярі у більшості випадків зможуть обирати між ПТУ, роботою на заводі або службою в армії.

російські регіони на межі бюджетної кризи: росіяни лише у вересні придбали 1,94 млн упаковок антидепресантів - розвідка22.10.25, 19:05 • 3260 переглядiв

Економіці росії вже сьогодні не вистачає півтора мільйона висококваліфікованих спеціалістів. Мінпраці рф прогнозує, що до 2030 року дефіцит кадрів сягне понад трьох мільйонів 

- йдеться у повідомленні.

Антоніна Туманова

Новини Світу
Мобілізація
Війна в Україні