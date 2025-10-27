Потрібні солдати та робітники на заводи: рф позбавляє власну молодь права на освіту - розвідка
Київ • УНН
Міністерство освіти та науки рф підвищує мінімальні бали для вступу до вищих навчальних закладів за шістьма предметами. Це призведе до відсіювання тисяч випускників провінційних шкіл, яким залишиться вибір між ПТУ, роботою на заводі або службою в армії.
З наступного року для російських школярів стане проблемою вступити до вищого навчального закладу, передає УНН із посиланням на Службу зовнішньої розвідки.
Деталі
Міністерство освіти та науки рф піднімає мінімальні бали відразу за шістьма предметами для потенційних абітурієнтів. Із 30 до 40 балів "підвищують мінімальний поріг" з іноземної мови, із 36 до 40 – до історії, на два бали – з інформатики та фізики, на один – з хімії та біології.
Як відзначили у розвідці, це стане справжньою катастрофою для цілого покоління випускників провінційних звичайних російських шкіл. Навіть підвищення на один бал – миттєво відсіює тисячі бажаючих отримати вищу освіту. Раніше альтернативою була можливість навчатися на комерційній основі, але чиновники і там скорочують кількість місць. То ж скласти на відповідному рівні екзамен матимуть можливість лише випускники елітних шкіл, пересічні ж школярі у більшості випадків зможуть обирати між ПТУ, роботою на заводі або службою в армії.
Економіці росії вже сьогодні не вистачає півтора мільйона висококваліфікованих спеціалістів. Мінпраці рф прогнозує, що до 2030 року дефіцит кадрів сягне понад трьох мільйонів