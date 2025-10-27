російська митниця не виконає план на 2025 рік, дефіцит сягне майже 25 млрд доларів - розвідка

$42.000.10
48.770.22
ukenru
Ексклюзив
14:34 • 11074 перегляди
Стане важче купити ліки: українці проти ініціативи скорочення кількості аптек ВІДЕОVideo
Ексклюзив
14:25 • 15100 перегляди
Кількість правопорушень за керування у стані сп’яніння зросла: в Офісі Генпрокурора розповіли, які області в лідерахPhoto
Ексклюзив
12:53 • 27731 перегляди
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
11:47 • 24912 перегляди
Чи з'явиться у Києві головна новорічна ялинка: коли буде ухвалене рішення
27 жовтня, 10:46 • 30262 перегляди
Протягом 7–10 днів мають розробити план припинення вогню, але путін навряд чи погодиться на нього - Зеленський
Ексклюзив
27 жовтня, 08:41 • 37562 перегляди
Інцидент з екснардепкою Кормишкіною у Молдові: стали відомі нові подробиці
27 жовтня, 08:31 • 40497 перегляди
Погодинні відключення світла від 1 до 2,5 черги ввели в кількох регіонах, є знеструмлення через негоду - Укренерго
Ексклюзив
27 жовтня, 07:54 • 36413 перегляди
В Одеському СІЗО ув’язнений покінчив із собою
27 жовтня, 07:35 • 34380 перегляди
Трамп: путіну слід було б зосередитися на припиненні війни, а не випробовувати ракети
27 жовтня, 07:17 • 28157 перегляди
Екстрені відключення світла ввели у Києві та низці областей
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
2м/с
70%
740мм
Популярнi новини
Saab планує відкрити в Україні завод з виробництва винищувачів Gripen - FT27 жовтня, 07:25 • 41853 перегляди
Скандальний принц Ендрю веде переговори про виїзд з Королівського маєтку27 жовтня, 09:22 • 41645 перегляди
Сідні Свіні дебютує з ефектною стрижкою боб-каре посеред чуток про роман зі Скутером БрауномPhoto11:25 • 30174 перегляди
Меган Маркл одягла вбрання за $1600 для святкування Гелловіна з принцом Гаррі і дітьмиVideo12:28 • 19736 перегляди
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: схеми, фірми-клони і мільйони з бюджету. Частина 1Photo13:30 • 16123 перегляди
Публікації
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: схеми, фірми-клони і мільйони з бюджету. Частина 1Photo13:30 • 16167 перегляди
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
12:53 • 27731 перегляди
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
Ексклюзив
26 жовтня, 10:00 • 91598 перегляди
Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати25 жовтня, 09:55 • 113027 перегляди
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
Ексклюзив
25 жовтня, 08:45 • 129034 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Віктор Орбан
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Державний кордон України
Китай
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл одягла вбрання за $1600 для святкування Гелловіна з принцом Гаррі і дітьмиVideo12:28 • 19767 перегляди
Сідні Свіні дебютує з ефектною стрижкою боб-каре посеред чуток про роман зі Скутером БрауномPhoto11:25 • 30210 перегляди
Скандальний принц Ендрю веде переговори про виїзд з Королівського маєтку27 жовтня, 09:22 • 41684 перегляди
Пінгвіни, що мешкають біля українських попялрників, знесли перше у сезоні яйцеPhoto27 жовтня, 00:06 • 60126 перегляди
"Фейкові новини": Трамп запевняє, що не планує називати бальну залу у Білому домі на свою честь 25 жовтня, 11:20 • 82105 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Starlink
Falcon 9

російська митниця не виконає план на 2025 рік, дефіцит сягне майже 25 млрд доларів - розвідка

Київ • УНН

 • 1186 перегляди

Федеральна митна служба росії не зможе виконати план Мінфіну щодо митних надходжень до федерального бюджету на 2025 рік, дефіцит сягне 24,7 млрд доларів. Це означає, що замість запланованих 98,8 млрд дол. до бюджету надійде лише 73,7 млрд дол.

російська митниця не виконає план на 2025 рік, дефіцит сягне майже 25 млрд доларів - розвідка

Федеральна митна служба росії не зможе виконати план міністерства фінансів щодо митних надходжень до федерального бюджету на 2025 рік. Дефіцит сягне 24,7 млрд доларів, передає УНН із посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

Деталі

Голова ФМС рф Віктор Пікальов заявив, що замість запланованих 98,8 млрд дол. до бюджету надійде лише 73,7 млрд дол. Це означає дефіцит у 24,7 млрд дол., або понад 25 % від плану.

Станом на жовтень ФМС перерахувала лише 55,6 млрд дол., і навіть з урахуванням очікуваних надходжень до кінця року показник залишиться найнижчим за останні п’ять років. Порівняно з 2024 роком, коли митні збори становили 90,8 млрд дол., падіння складе близько 19 %, або 17,3 млрд дол.

російські регіони на межі бюджетної кризи: росіяни лише у вересні придбали 1,94 млн упаковок антидепресантів - розвідка22.10.25, 19:05 • 3261 перегляд

Різке скорочення митних платежів сигналізує про системне ослаблення дохідної бази російського бюджету. Зниження імпорту через падіння внутрішнього попиту та скорочення експорту під тиском санкційних обмежень призвели до виснаження імпортно-експортного потенціалу економіки 

- йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, уряд намагається компенсувати втрати за рахунок підвищення податків у 2026 році. Проте цей крок неминуче вдарить по інвестиційній активності та промисловому виробництву, що лише посилить ризики рецесії.

Провал із митними надходженнями стає черговим індикатором глибоких структурних проблем російської економіки, яка втрачає здатність генерувати стабільні доходи навіть за рахунок традиційних джерел 

- зазначено у повідомленні.

Потрібні солдати та робітники на заводи: рф позбавляє власну молодь права на освіту - розвідка27.10.25, 16:13 • 2366 переглядiв

Антоніна Туманова

Новини Світу
Державний бюджет
Війна в Україні