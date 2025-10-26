$41.900.00
Дожди, ветры и снижение температуры: какой погоды ждать в Украине в начале недели
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
кремль вытягивает из россиян последние сбережения через рынок недвижимости, но спрос на жилье падает - разведка

Киев • УНН

 • 934 просмотра

Спрос на жилье в новостройках россии за девять месяцев 2025 года снизился в 25 из 28 крупных городов. Во временно оккупированном Севастополе продажи упали более чем вдвое.

кремль вытягивает из россиян последние сбережения через рынок недвижимости, но спрос на жилье падает - разведка

Спрос на жилье в новостройках россии за девять месяцев 2025 года снизился в 25 из 28 крупных городов. Наиболее глубокое падение зафиксировано в Красноярске (–37,1 %), Волгограде (–32,8 %), Краснодарском крае (–32,2 %) и Санкт-Петербурге (–29,9 %). Во временно оккупированном Севастополе продажи упали более чем вдвое, передает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки.

Детали

Новой информационной волной на рынке стало исследование Аналитического кредитного агентства, подготовленное для госкомпании ДОМ.рф. В нем прогнозируется, что снижение учетной ставки Центробанком России может поднять цены на жилье на 30 % к 2027 году и в 1,5 раза – к 2030-му.

"Работают за еду": в сотнях муниципалитетов рф расходы на продукты превышают 50% безналичных платежей - разведка21.10.25, 16:53 • 2613 просмотров

Официальный нарратив – "покупать надо сейчас, потому что дальше будет дороже". Но в реальности ипотека сегодня обходится покупателям в 28–30 % годовых, а количество льготных кредитов сократилось на четверть по сравнению с 2024 годом из-за ужесточения условий их получения, отмечают в разведке.

Цель этой кампании – не облегчить жизнь гражданам, а поддержать застройщиков и наполнить дефицитный военный бюджет. Власти пытаются активизировать рынок и одновременно "вытрясти" из населения оставшиеся сбережения. По оценкам, три года полномасштабной войны стоили россии как минимум 200 трлн рублей ($2,2 трлн) – суммы, которой хватило бы, чтобы обеспечить каждого россиянина однокомнатной квартирой

- указано в сообщении.

российские регионы на грани бюджетного кризиса: россияне только в сентябре приобрели 1,94 млн упаковок антидепрессантов - разведка22.10.25, 19:05 • 3242 просмотра

Антонина Туманова

ЭкономикаНовости Мира
Государственный бюджет
Война в Украине
Севастополь