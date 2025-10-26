Спрос на жилье в новостройках россии за девять месяцев 2025 года снизился в 25 из 28 крупных городов. Наиболее глубокое падение зафиксировано в Красноярске (–37,1 %), Волгограде (–32,8 %), Краснодарском крае (–32,2 %) и Санкт-Петербурге (–29,9 %). Во временно оккупированном Севастополе продажи упали более чем вдвое, передает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки.

Детали

Новой информационной волной на рынке стало исследование Аналитического кредитного агентства, подготовленное для госкомпании ДОМ.рф. В нем прогнозируется, что снижение учетной ставки Центробанком России может поднять цены на жилье на 30 % к 2027 году и в 1,5 раза – к 2030-му.

Официальный нарратив – "покупать надо сейчас, потому что дальше будет дороже". Но в реальности ипотека сегодня обходится покупателям в 28–30 % годовых, а количество льготных кредитов сократилось на четверть по сравнению с 2024 годом из-за ужесточения условий их получения, отмечают в разведке.

Цель этой кампании – не облегчить жизнь гражданам, а поддержать застройщиков и наполнить дефицитный военный бюджет. Власти пытаются активизировать рынок и одновременно "вытрясти" из населения оставшиеся сбережения. По оценкам, три года полномасштабной войны стоили россии как минимум 200 трлн рублей ($2,2 трлн) – суммы, которой хватило бы, чтобы обеспечить каждого россиянина однокомнатной квартирой - указано в сообщении.

