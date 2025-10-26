кремль витягує з росіян останні заощадження через ринок нерухомості, але попит на житло падає - розвідка

$41.900.00
Дощі, вітри і зниження температури: якої погоди чекати в Україні на початку тижня
Ексклюзив
10:52 • 15745 перегляди
ДТП з пасажирським та військовим автобусами: стали відомі деталі події
10:49 • 15002 перегляди
Масштабна криза із водопостачанням у Львові: вода повернеться протягом 11–12 годин
10:21 • 15136 перегляди
Ворог накопичив 200 військових у Покровську, тривають стрілецькі бої - Генштаб
Ексклюзив
10:00 • 25682 перегляди
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
09:07 • 12663 перегляди
Гучне пограбування Лувру: Le Figaro повідомляє про затримання двох підозрюваних
08:50 • 12745 перегляди
В Україні за тиждень уклали понад 3300 шлюбів: де найбільше
26 жовтня, 07:48 • 15476 перегляди
ЗСУ звільнили три села на Донеччині та відкинули ворога біля трьох інших - DeepState
26 жовтня, 07:14 • 14707 перегляди
Київ під ворожим ударом: що відомо про жертв та пораненихPhoto
25 жовтня, 19:33 • 36502 перегляди
Трамп назвав умову для зустрічі з путіним
Нічна атака на Київ: троє загиблих, десятки постраждалихPhoto26 жовтня, 05:24
Мінус 900 солдатів та 214 БпЛА: Генштаб озвучив втрати ворога за добу26 жовтня, 05:45
росія використовує візит дмитрієва для поширення кремлівських наративів в інфопросторі США - ISW26 жовтня, 06:07
Кількість постраждалих від атаки рф на столицю зросла до 31, наймолодшій - 4 роки26 жовтня, 08:10
Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки на Київ зросла до 32 осіб09:16
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
Ексклюзив
10:00 • 25682 перегляди
Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати25 жовтня, 09:55
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
Ексклюзив
25 жовтня, 08:45 • 88598 перегляди
Юристи помітили порушення підслідності у "справі адвокатів", яких прослуховувало НАБУ 24 жовтня, 16:47 • 71877 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
Ексклюзив
24 жовтня, 12:47 • 92699 перегляди
"Фейкові новини": Трамп запевняє, що не планує називати бальну залу у Білому домі на свою честь 25 жовтня, 11:20
Трамп планує назвати нову бальну залу Білого дому на свою честь - ЗМІ25 жовтня, 07:29
Остін Батлер веде переговори про новий фільм: що це буде25 жовтня, 06:14
Спадкоємці Астрід Ліндгрен судяться з хорватським виробником напоїв "Pipi" 24 жовтня, 14:55
Король Норвегії Гаральд пожартував про скандальний фільм Netflix за участі його дочки: "Може, зробимо продовження"24 жовтня, 12:41
кремль витягує з росіян останні заощадження через ринок нерухомості, але попит на житло падає - розвідка

Київ • УНН

 • 1136 перегляди

Попит на житло в новобудовах росії за дев’ять місяців 2025 року знизився у 25 із 28 великих міст. У тимчасово окупованому Севастополі продажі впали більш ніж удвічі.

кремль витягує з росіян останні заощадження через ринок нерухомості, але попит на житло падає - розвідка

Попит на житло в новобудовах росії за дев’ять місяців 2025 року знизився в 25 із 28 великих міст. Найглибше падіння зафіксоване в Красноярську (–37,1 %), Волгограді (–32,8 %), Краснодарському краї (–32,2 %) та Санкт-Петербурзі (–29,9 %). У тимчасово окупованому Севастополі продажі впали більш ніж удвічі, передає УНН із посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

Деталі

Новою інформаційною хвилею на ринку стало дослідження Аналітичного кредитного агентства, підготовлене для держкомпанії ДОМ.рф. У ньому прогнозується, що зниження облікової ставки Центробанком росії може підняти ціни на житло на 30 % до 2027 року та у 1,5 раза – до 2030-го.

"Працюють за їжу": у сотнях муніципалітетів рф витрати на продукти перевищують 50% безготівкових платежів - розвідка21.10.25, 16:53 • 2615 переглядiв

Офіційний наратив – "купувати треба зараз, бо далі буде дорожче". Але в реальності іпотека сьогодні обходиться покупцям у 28–30 % річних, а кількість пільгових кредитів скоротилася на чверть порівняно з 2024 роком через жорсткіші умови їх отримання, зауважують у розвідці.

Мета цієї кампанії – не полегшити життя громадянам, а підтримати забудовників і наповнити дефіцитний військовий бюджет. Влада намагається активізувати ринок і водночас "витрусити" з населення заощадження, що залишилися. За оцінками, три роки повномасштабної війни коштували росії щонайменше 200 трлн рублів ($2,2 трлн) – суми, якої вистачило б, щоб забезпечити кожного росіянина однокімнатною квартирою

- зазначено у повідомленні.

російські регіони на межі бюджетної кризи: росіяни лише у вересні придбали 1,94 млн упаковок антидепресантів - розвідка22.10.25, 19:05 • 3244 перегляди

Антоніна Туманова

