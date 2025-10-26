Попит на житло в новобудовах росії за дев’ять місяців 2025 року знизився в 25 із 28 великих міст. Найглибше падіння зафіксоване в Красноярську (–37,1 %), Волгограді (–32,8 %), Краснодарському краї (–32,2 %) та Санкт-Петербурзі (–29,9 %). У тимчасово окупованому Севастополі продажі впали більш ніж удвічі, передає УНН із посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

Новою інформаційною хвилею на ринку стало дослідження Аналітичного кредитного агентства, підготовлене для держкомпанії ДОМ.рф. У ньому прогнозується, що зниження облікової ставки Центробанком росії може підняти ціни на житло на 30 % до 2027 року та у 1,5 раза – до 2030-го.

Офіційний наратив – "купувати треба зараз, бо далі буде дорожче". Але в реальності іпотека сьогодні обходиться покупцям у 28–30 % річних, а кількість пільгових кредитів скоротилася на чверть порівняно з 2024 роком через жорсткіші умови їх отримання, зауважують у розвідці.

Мета цієї кампанії – не полегшити життя громадянам, а підтримати забудовників і наповнити дефіцитний військовий бюджет. Влада намагається активізувати ринок і водночас "витрусити" з населення заощадження, що залишилися. За оцінками, три роки повномасштабної війни коштували росії щонайменше 200 трлн рублів ($2,2 трлн) – суми, якої вистачило б, щоб забезпечити кожного росіянина однокімнатною квартирою