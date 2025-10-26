кремль витягує з росіян останні заощадження через ринок нерухомості, але попит на житло падає - розвідка
Київ • УНН
Попит на житло в новобудовах росії за дев’ять місяців 2025 року знизився в 25 із 28 великих міст. Найглибше падіння зафіксоване в Красноярську (–37,1 %), Волгограді (–32,8 %), Краснодарському краї (–32,2 %) та Санкт-Петербурзі (–29,9 %). У тимчасово окупованому Севастополі продажі впали більш ніж удвічі, передає УНН із посиланням на Службу зовнішньої розвідки.
Деталі
Новою інформаційною хвилею на ринку стало дослідження Аналітичного кредитного агентства, підготовлене для держкомпанії ДОМ.рф. У ньому прогнозується, що зниження облікової ставки Центробанком росії може підняти ціни на житло на 30 % до 2027 року та у 1,5 раза – до 2030-го.
Офіційний наратив – "купувати треба зараз, бо далі буде дорожче". Але в реальності іпотека сьогодні обходиться покупцям у 28–30 % річних, а кількість пільгових кредитів скоротилася на чверть порівняно з 2024 роком через жорсткіші умови їх отримання, зауважують у розвідці.
Мета цієї кампанії – не полегшити життя громадянам, а підтримати забудовників і наповнити дефіцитний військовий бюджет. Влада намагається активізувати ринок і водночас "витрусити" з населення заощадження, що залишилися. За оцінками, три роки повномасштабної війни коштували росії щонайменше 200 трлн рублів ($2,2 трлн) – суми, якої вистачило б, щоб забезпечити кожного росіянина однокімнатною квартирою
