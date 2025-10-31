россия компенсирует значительный дефицит врачей и педагогов импортом дешевой рабочей силы - разведка
Киев • УНН
россия испытывает значительный дефицит врачей и педагогов, но власти вместо развития квалифицированных кадров делают ставку на дешевую рабочую силу. Страна увеличивает квоту на трудовых мигрантов и упрощает требования к медицинскому персоналу, позволяя фельдшерам выполнять функции врачей.
Несмотря на «хронический» дефицит врачей и педагогов, российские власти демонстрируют, что ставка делается не на развитие высококвалифицированных кадров, а на дешевую рабочую силу и административный контроль, передает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки.
Детали
По данным разведки, средняя зарплата врача в России составляет 87 012 рублей. При этом страна испытывает нехватку около 23,3 тыс. врачей и 63,6 тыс. среднего медицинского персонала. В сельских районах ситуация критическая – не хватает половины штата.
В ответ власти разрешили фельдшерам и акушеркам без высшего образования выполнять функции врачей. Параллельно растет спрос на вахтовую работу: если в 2024 году количество вакансий для медиков-вахтовиков было менее 1,5 тыс., то за первые восемь месяцев 2025-го оно выросло до 3,4 тыс.
На этом фоне рынок труда демонстрирует другие приоритеты. В третьем квартале 2025 года сортировщикам товаров без опыта предлагали в среднем 155 539 рублей в месяц – почти вдвое больше, чем врачам. Это указывает на то, что система стимулирует неквалифицированный труд, тогда как профессии, требующие длительной подготовки, остаются недооцененными. Дополнительным сигналом являются планы правительства в 2026 году увеличить квоту на трудовых мигрантов до 279 тысяч человек, что на 20 % больше, чем в этом году. Основными странами-поставщиками рабочей силы станут Индия, Китай, Малайзия, Бангладеш и страны Африки. Таким образом, дефицит кадров в ключевых сферах компенсируется не инвестициями в собственную систему образования, а импортом дешевой рабочей силы
В разведке добавили, что образовательная политика также демонстрирует смещение акцентов. Со следующего года российским школьникам станет сложнее поступать в университеты: министерство образования повышает минимальные баллы сразу по шести предметам. Для большинства выпускников это будет означать выбор между ПТУ, работой на заводе или службой в армии. Параллельно количество "советников по воспитанию" (пропагандистов) в школах удвоится до 60 тысяч человек, тогда как количество учителей с 2020 по 2025 годы сократилось на 20 тысяч, а общий дефицит педагогов оценивается в 600 тысяч.
Все эти тенденции формируют модель, в которой высококвалифицированные специалисты становятся лишними. российская экономика все больше ориентируется на неквалифицированный труд, импорт мигрантов и идеологический контроль в школах, тогда как профессии, требующие знаний и опыта, оказываются невостребованными в современной рф
