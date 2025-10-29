Регіони рф урізають соціальні програми заради премій військовим вербувальникам – розвідка України
Київ • УНН
СЗР України повідомила, що російська влада спрямовує кошти з місцевих бюджетів на винагороди вербувальникам, скорочуючи фінансування соціальних програм. Це призводить до урізання видатків на медицину, освіту та житлові програми в регіонах.
Служба зовнішньої розвідки України повідомила, що російська влада спрямовує значні кошти з місцевих бюджетів на винагороди вербувальникам, скорочуючи при цьому фінансування соціальних програм. Про це СЗР написала в Телеграм, повідомляє УНН.
Деталі
москва офіційно дозволила такі виплати влітку 2024 року, але переклала фінансовий тягар на регіони. Внаслідок цього чиновники змушені урізати видатки на медицину, освіту й житлові програми, щоб виконати "мобілізаційні плани кремля".
саратовська область – "рекордсмен" серед регіонів
Від літа 2024-го до жовтня 2025 року область витратила на премії військовим рекрутерам близько 400 мільйонів рублів – суму, співмірну з витратами на програму переселення мешканців із аварійного житла.
Не відстають і інші регіони: Ульяновська область виплатила 373 млн рублів за вербування 1864 контрактників – майже стільки ж, скільки витрачається на щомісячні надбавки сільським учителям. Смоленська область виділила 163 млн рублів за 1664 новобранців, що відповідає її річному бюджету підтримки безробітних.
Деякі області запроваджують "градацію" винагород: у Рязанській області вербувальники отримують 574 тис. рублів за іноземця, 80 тис. – за мігранта з країн СНД і лише 57 тис. – за місцевого жителя.
Криза бюджетів і згортання виплат
Через наростаючий дефіцит бюджетів щонайменше сім російських регіонів – серед них Башкортостан, Татарстан, Чувашія, Марій Ел, Нижегородська, Ульяновська області та Ямало-Ненецький округ – вже скоротили обсяги виплат.
Саратовська область, яка ще недавно була лідером за преміями, першою повністю відмовилась від програми "Відправ товариша на війну" – виплати припинилися з 28 жовтня 2025 року.
