Кенія розслідує можливий продаж у рабство чоловіка, який воював за рф і потрапив у полон на Харківщині

У Кенії розгорівся скандал після того, як стало відомо про потрапляння в полон до ЗСУ кенійського спортсмена. Його обманом змусили підписати контракт з міноборони рф. Уряд країни вже почав офіційне розслідування можливого продажу своїх громадян у рабство для російської армії. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО, пише УНН.

За даними МЗС Кенії, мова може йти про кількох громадян цієї держави, які потрапили в полон. Їх через шахрайські схеми перевезли до росії та відправили на фронт.

У ЦПД зазначають, що це не перший випадок, коли рф використовує африканців у своїх воєнних цілях. Раніше стало відомо про масове вербування жінок з Південної Африки на "роботу" в особливу економічну зону "Алабуга". Насправді ж їх примушували працювати на виробництві військових дронів, якими рф атакує українські міста.

Такі історії демонструють справжню сутність політики москви щодо Африки. Під риторику "боротьби з колоніалізмом" росія насправді відтворює колоніальні практики, використовуючи африканців як дешеву робочу силу й "гарматне м’ясо" для своєї агресивної війни проти України