Кенія розслідує можливий продаж у рабство чоловіка, який воював за рф і потрапив у полон на Харківщині

05:00 • 16876 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
23 вересня, 00:52 • 17564 перегляди
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 20:12 • 21758 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45 • 37568 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19 • 40629 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
22 вересня, 11:53 • 40344 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 61689 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
22 вересня, 09:32 • 68402 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 63072 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
22 вересня, 05:49 • 30597 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відеоVideo
Популярнi новини
росіяни розбудовують на ТОТ мережу телерадіомовлення22 вересня, 23:54 • 12774 перегляди
Директор компанії привласнив майже 4 млн грн, виділених на модульні будинки на КиївщиніPhoto23 вересня, 01:12 • 13822 перегляди
Аеропорт Осло тимчасово закрили через появу невідомих дронів23 вересня, 01:48 • 16348 перегляди
Українські десантники знищили російський БпЛА "Форпост" вартістю 7 мільйонів доларівVideo23 вересня, 02:44 • 16645 перегляди
ДПА для 4-х класів: які будуть предмети та завдання07:45 • 10664 перегляди
Публікації
Доларове дерево у вашому домі: секрети догляду за заміокулькасом та правила пересадкиPhoto08:45 • 6232 перегляди
ДПА для 4-х класів: які будуть предмети та завдання07:45 • 10777 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів05:00 • 16869 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 57900 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 61683 перегляди
УНН Lite
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 57900 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 27681 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 43698 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 95065 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 116873 перегляди
Кенія розслідує можливий продаж у рабство чоловіка, який воював за рф і потрапив у полон на Харківщині

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Уряд Кенії розпочав розслідування щодо можливого продажу своїх громадян у рабство для російської армії. Це сталося після того, як кенійський спортсмен, обманом підписавши контракт з міноборони рф, потрапив у полон до ЗСУ на Харківщині.

Кенія розслідує можливий продаж у рабство чоловіка, який воював за рф і потрапив у полон на Харківщині

У Кенії розгорівся скандал після того, як стало відомо про потрапляння в полон до ЗСУ кенійського спортсмена. Його обманом змусили підписати контракт з міноборони рф. Уряд країни вже почав офіційне розслідування можливого продажу своїх громадян у рабство для російської армії. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО, пише УНН.

Деталі

За даними МЗС Кенії, мова може йти про кількох громадян цієї держави, які потрапили в полон. Їх через шахрайські схеми перевезли до росії та відправили на фронт.

У ЦПД зазначають, що це не перший випадок, коли рф використовує африканців у своїх воєнних цілях. Раніше стало відомо про масове вербування жінок з Південної Африки на "роботу" в особливу економічну зону "Алабуга". Насправді ж їх примушували працювати на виробництві військових дронів, якими рф атакує українські міста.

Такі історії демонструють справжню сутність політики москви щодо Африки. Під риторику "боротьби з колоніалізмом" росія насправді відтворює колоніальні практики, використовуючи африканців як дешеву робочу силу й "гарматне м’ясо" для своєї агресивної війни проти України

- йдеться у повідомленні.

Тисячі іноземних найманців у лавах рф не можуть покинути фронт після закінчення контракту - проєкт "Хочу жить" 16.08.25, 06:52 • 45223 перегляди

Ольга Розгон

Новини Світу
Харківська область
Рада національної безпеки і оборони України
Кенія
Південно-Африканська Республіка
Україна