Кения расследует возможную продажу в рабство мужчины, воевавшего за РФ и попавшего в плен на Харьковщине

В Кении разгорелся скандал после того, как стало известно о попадании в плен к ВСУ кенийского спортсмена. Его обманом заставили подписать контракт с минобороны РФ. Правительство страны уже начало официальное расследование возможной продажи своих граждан в рабство для российской армии. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО, пишет УНН.

По данным МИД Кении, речь может идти о нескольких гражданах этого государства, попавших в плен. Их через мошеннические схемы перевезли в Россию и отправили на фронт.

В ЦПД отмечают, что это не первый случай, когда РФ использует африканцев в своих военных целях. Ранее стало известно о массовой вербовке женщин из Южной Африки на "работу" в особую экономическую зону "Алабуга". На самом же деле их принуждали работать на производстве военных дронов, которыми РФ атакует украинские города.

Такие истории демонстрируют истинную сущность политики Москвы в отношении Африки. Под риторику "борьбы с колониализмом" Россия на самом деле воспроизводит колониальные практики, используя африканцев как дешевую рабочую силу и "пушечное мясо" для своей агрессивной войны против Украины