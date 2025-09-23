$41.380.13
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Махмуд Аббас
Эмманюэль Макрон
Каролин Ливитт
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Бельгия
Запорожье
Хранитель
Facebook
Financial Times
Х-47М2 "Кинжал"
MIM-104 Patriot

Кения расследует возможную продажу в рабство мужчины, воевавшего за РФ и попавшего в плен на Харьковщине

Киев • УНН

 • 178 просмотра

Правительство Кении начало расследование возможной продажи своих граждан в рабство для российской армии. Это произошло после того, как кенийский спортсмен, обманом подписав контракт с минобороны РФ, попал в плен к ВСУ на Харьковщине.

Кения расследует возможную продажу в рабство мужчины, воевавшего за РФ и попавшего в плен на Харьковщине

В Кении разгорелся скандал после того, как стало известно о попадании в плен к ВСУ кенийского спортсмена. Его обманом заставили подписать контракт с минобороны РФ. Правительство страны уже начало официальное расследование возможной продажи своих граждан в рабство для российской армии. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО, пишет УНН.

Подробности

По данным МИД Кении, речь может идти о нескольких гражданах этого государства, попавших в плен. Их через мошеннические схемы перевезли в Россию и отправили на фронт.

В ЦПД отмечают, что это не первый случай, когда РФ использует африканцев в своих военных целях. Ранее стало известно о массовой вербовке женщин из Южной Африки на "работу" в особую экономическую зону "Алабуга". На самом же деле их принуждали работать на производстве военных дронов, которыми РФ атакует украинские города.

Такие истории демонстрируют истинную сущность политики Москвы в отношении Африки. Под риторику "борьбы с колониализмом" Россия на самом деле воспроизводит колониальные практики, используя африканцев как дешевую рабочую силу и "пушечное мясо" для своей агрессивной войны против Украины

- говорится в сообщении.

Тысячи иностранных наемников в рядах РФ не могут покинуть фронт после окончания контракта - проект "Хочу жить"16.08.25, 06:52 • 45224 просмотра

Ольга Розгон

Новости Мира
Харьковская область
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Кения
Южная Африка
Украина