Экономика рф входит в фазу затяжного спада: компании сокращают расходы и откладывают инвестиции - СВР

13:23 • 13102 просмотра
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника Одарченко
12:20 • 15075 просмотра
Генштаб: продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации, окружения нет
11:19 • 17271 просмотра
При рождении ребенка будут выплачивать 50 000 грн: Рада приняла решение
10:32 • 23395 просмотра
Цены на билеты на поезда могут вырасти: в Укрзализныце уточнили, чего это касается
5 ноября, 08:57 • 21167 просмотра
Киев остановился: густой туман, волна ДТП и опасный воздух накрыли город
5 ноября, 08:12 • 20598 просмотра
рф атаковала энергетику в трех областях, графики отключений по всей Украине до 21 часа - Минэнерго
5 ноября, 07:17 • 17961 просмотра
Бельгия и Еврокомиссия проведут "кризисную встречу" по замороженным активам рф для Украины - Politico
4 ноября, 23:11 • 35363 просмотра
Около 10 тысяч военнослужащих из КНДР размещены недалеко от российско-украинской границы
4 ноября, 18:53 • 32612 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удары по нефтеперерабатывающим и химическим объектам в России и на оккупированной Херсонщине
4 ноября, 18:07 • 54252 просмотра
Эксперт раскрыл секреты выбора бесперебойника для дома: как подобрать мощность и тип батареи
Роберт Паттинсон раскрыл детали изнурительных съемок "Дюны 3" в пустыне
Перевозил на крыше собственного авто: полиция изъяла у киевлянина беспилотник "Shahed"
Российский порт Туапсе приостановил экспорт топлива после атак дронов, НПЗ остановился - Reuters
Когда и как обрезать малину на зиму: советы
Как приготовить домашний зефир: простые рецепты и советы
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника Одарченко
13:23 • 13102 просмотра
Как приготовить домашний зефир: простые рецепты и советыPhoto11:38 • 19199 просмотра
Когда и как обрезать малину на зиму: советыPhoto11:10 • 23563 просмотра
Цены на билеты на поезда могут вырасти: в Укрзализныце уточнили, чего это касается10:32 • 23395 просмотра
Звезда «Мстителей» Себастиан Стэн говорит, что киновселенная Marvel сформировала его как актера
Роберт Паттинсон раскрыл детали изнурительных съемок "Дюны 3" в пустыне
Исполнитель роли Цукерберга всколыхнул мир селебрити: Джесси Айзенберг заявил, что готов пожертвовать почку незнакомцу
В США бурно обсуждают слишком "теплые" объятия Джей Ди Вэнса и вдовы убитого активиста Чарли Кирка
Джонатан Бейли назван самым сексуальным мужчиной 2025 года по версии People
Экономика рф входит в фазу затяжного спада: компании сокращают расходы и откладывают инвестиции - СВР

Киев • УНН

 • 642 просмотра

38,9% предприятий заявили о задержках платежей, 34% фиксируют снижение спроса, а 32,4% испытывают нехватку оборотных средств.

Экономика рф входит в фазу затяжного спада: компании сокращают расходы и откладывают инвестиции - СВР

Экономика страны-агрессора входит в фазу затяжного спада: компании все чаще сообщают о финансовых трудностях, сокращают расходы и откладывают инвестиции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Подробности

Как отметили в украинской внешней разведке, по итогам III квартала 2025 года главными проблемами для бизнеса стали неплатежи контрагентов, падение спроса и нехватка оборотных средств.

38,9 % предприятий заявили о задержках платежей со стороны партнеров - против 25 % годом ранее. Снижение спроса на продукцию и услуги фиксируют 34 % компаний (во II квартале - 30 %), а нехватку оборотных средств - 32,4 %. Логистические трудности ощутили 15 % респондентов, тогда как еще несколько месяцев назад таких было лишь 10 % - сообщили в СВР.

- сообщили в СВР.

Там добавили, что большинство российских предприятий отвечает на кризис сокращением расходов. Так, меры по "оптимизации" принимают 68 % компаний, преимущественно уменьшая административные расходы (80 %) и расходы на услуги (37 %). Еще 15 % сократили инвестиционные программы, откладывая любые планы расширения.

Напомним

Ранее в Службе внешней разведки Украины сообщали, что жители российских сел, особенно в приграничных с Украиной регионах, входят в зимний сезон с отчаянием из-за роста цен на дрова и отсутствия помощи от властей.

В то же время древесину охотно отправляют на фронт российско-украинской войны.

Евгений Устименко

