Экономика рф входит в фазу затяжного спада: компании сокращают расходы и откладывают инвестиции - СВР
Киев • УНН
38,9% предприятий заявили о задержках платежей, 34% фиксируют снижение спроса, а 32,4% испытывают нехватку оборотных средств.
Экономика страны-агрессора входит в фазу затяжного спада: компании все чаще сообщают о финансовых трудностях, сокращают расходы и откладывают инвестиции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.
Подробности
Как отметили в украинской внешней разведке, по итогам III квартала 2025 года главными проблемами для бизнеса стали неплатежи контрагентов, падение спроса и нехватка оборотных средств.
38,9 % предприятий заявили о задержках платежей со стороны партнеров - против 25 % годом ранее. Снижение спроса на продукцию и услуги фиксируют 34 % компаний (во II квартале - 30 %), а нехватку оборотных средств - 32,4 %. Логистические трудности ощутили 15 % респондентов, тогда как еще несколько месяцев назад таких было лишь 10 % - сообщили в СВР.
Там добавили, что большинство российских предприятий отвечает на кризис сокращением расходов. Так, меры по "оптимизации" принимают 68 % компаний, преимущественно уменьшая административные расходы (80 %) и расходы на услуги (37 %). Еще 15 % сократили инвестиционные программы, откладывая любые планы расширения.
Напомним
Ранее в Службе внешней разведки Украины сообщали, что жители российских сел, особенно в приграничных с Украиной регионах, входят в зимний сезон с отчаянием из-за роста цен на дрова и отсутствия помощи от властей.
В то же время древесину охотно отправляют на фронт российско-украинской войны.