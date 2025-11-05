У росії стикаються з дефіцитом дров та зростанням цін перед зимою - СЗР

ukenru
10:32 • 1136 перегляди
Ціни квитків на потяги можуть зрости: в Укрзалізниці уточнили, чого це стосується
Ексклюзив
08:57 • 8328 перегляди
Київ зупинився: густий туман, хвиля ДТП і небезпечне повітря накрили місто
08:12 • 12084 перегляди
рф атакувала енергетику в трьох областях, графіки відключень по всій Україні до 21 години - Міненерго
07:17 • 12013 перегляди
Бельгія та Єврокомісія проведуть "кризову зустріч" щодо заморожених активів рф для України - Politico
4 листопада, 23:11 • 29563 перегляди
Близько 10 тисяч військових з КНДР розміщено неподалік російсько-українського кордону
4 листопада, 18:53 • 30347 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удари по нафтопереробних і хімічних об’єктах у росії та на окупованій Херсонщині
Ексклюзив
4 листопада, 18:07 • 53430 перегляди
Експерт розкрив секрети вибору безперебійника для дому: як підібрати потужність та тип батареї
4 листопада, 17:53 • 41017 перегляди
Із заходами безпеки, невеличкою ковзанкою та обмеженнями по "світлу": головну ялинку України встановлять на Софійській площі
4 листопада, 17:22 • 38753 перегляди
У середу у низці областей України вимикатимуть світло: в Укренерго повідомили коли і скільки черг
4 листопада, 15:06 • 35897 перегляди
Стеження за Офісом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обшуки
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Італія закликає скасувати виступ російського співака, який є довіреною особою путіна5 листопада, 01:11 • 25852 перегляди
У США розбився вантажний літак UPS, спричинивши масштабну пожежу: є загиблі та поранені (відео)PhotoVideo5 листопада, 01:32 • 4516 перегляди
Дрони атакували ТЕЦ у російському місті Орел Video5 листопада, 02:29 • 20109 перегляди
У ЄС розглядають можливість запровадження "випробувального терміну" для нових країн-членів 5 листопада, 03:38 • 11758 перегляди
Демократи здобули перемогу на перших масштабних виборах після повернення Трампа до влади5 листопада, 04:50 • 11476 перегляди
Публікації
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Ексклюзив
4 листопада, 14:17 • 55613 перегляди
Печемо шарлотку: топ простих та смачних рецептівPhoto4 листопада, 13:50 • 51433 перегляди
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
Ексклюзив
4 листопада, 13:39 • 50020 перегляди
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
Ексклюзив
4 листопада, 07:25 • 68734 перегляди
"Конкурентні війни" за участі силовиків: як під удар потрапили авіабізнес і оборонні контракти4 листопада, 06:30 • 67367 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Сергій Лещенко
Петер Сіярто
Роберт Паттінсон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Канада
Угорщина
Реклама
УНН Lite
Роберт Паттінсон розкрив деталі виснажливих зйомок "Дюни 3" у пустелі08:51 • 3712 перегляди
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю4 листопада, 16:38 • 28262 перегляди
У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка4 листопада, 12:13 • 42122 перегляди
Джонатан Бейлі названий найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією PeoplePhoto4 листопада, 06:59 • 44901 перегляди
Кім Кардаш'ян засумнівалася у висадці на Місяць. У NASA відповіли3 листопада, 15:33 • 40057 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Financial Times
Іскандер (ОТРК)

У росії стикаються з дефіцитом дров та зростанням цін перед зимою - СЗР

Київ • УНН

 • 1058 перегляди

Ціни на дрова зросли майже вдвічі, черги розтягнулися на місяці, а місцева влада обіцяє лише символічні компенсації.

У росії стикаються з дефіцитом дров та зростанням цін перед зимою - СЗР

Жителі російських сіл, особливо у прикордонних з Україною регіонах, входять у зимовий сезон з розпачем через зростання цін на дрова і відсутність допомоги від влади. Про це повідомляє УНН з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Деталі

Так, у примор’ї ціни на дрова зросли майже вдвічі - до 40-46 тисяч рублів за 10 кубометрів. Водночас середня зарплата по регіону становить близько 30 тисяч рублів. Однак навіть за такою ціною купити дрова важко - черги розтягнулися на місяці.

Схожа ситуація спостерігається і в інших російських регіонах - від бєлгородщини до карелії. За даними української розвідки, місцева влада обіцяє компенсації чи субсидії, але реальна допомога обмежується символічними обсягами - по кілька кубометрів на домогосподарство. Перевагу віддають сім’ям військових, тоді як решту мешканців лишають напризволяще.

Крім того, деревину охоче відправляють на фронт російсько-української війни. Так, у тимчасово окупованому Сімферополі спиляли дерева в міському парку, заготовивши 12 кубометрів дров для російських військових, що воюють на Херсонському напрямку.

Попри колосальні запаси деревини, дрова стають розкішшю. З 2000 року їхня ціна зросла у 28 разів. У багатьох областях кубометр коштує 3–4,5 тисяч рублів, подекуди - до 7 тисяч. Щоб пережити зиму, потрібно щонайменше десять кубів - непосильна сума для пенсіонерів із доходом 15–16 тисяч рублів. Причини - у хаотичному лісовому законодавстві та бюрократії. Після ліквідації місцевих лісгоспів і заборони сільського лісівництва мешканці втратили доступ до зручних для заготівлі лісів. Складні правила перевезення й продажу зробили бізнес на дровах збитковим, а багато деревини просто гниє

- заявили в СЗРУ.

Водночас кремль постачає деревину не лише на фронт, а й за кордон. Як зазначили в українській розвідці, лише торік за кордон продали 19,9 млн кубометрів. Це обсяг, якого вистачило б, щоб зігріти половину російських будинків із пічним опаленням, додали в СЗР України.

Нагадаємо

У тимчасово окупованому Криму поблизу Севастополя росіяни і колаборанти розгорнули масове знищення лісу - вони вирубують сотні дубів і грабів, яким понад пів століття, а також готують ділянки під елітну забудову.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніНовини Світу
Служба зовнішньої розвідки України
Херсонська область
Сімферополь
Крим
Україна
Севастополь