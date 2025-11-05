Жителі російських сіл, особливо у прикордонних з Україною регіонах, входять у зимовий сезон з розпачем через зростання цін на дрова і відсутність допомоги від влади. Про це повідомляє УНН з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Так, у примор’ї ціни на дрова зросли майже вдвічі - до 40-46 тисяч рублів за 10 кубометрів. Водночас середня зарплата по регіону становить близько 30 тисяч рублів. Однак навіть за такою ціною купити дрова важко - черги розтягнулися на місяці.

Схожа ситуація спостерігається і в інших російських регіонах - від бєлгородщини до карелії. За даними української розвідки, місцева влада обіцяє компенсації чи субсидії, але реальна допомога обмежується символічними обсягами - по кілька кубометрів на домогосподарство. Перевагу віддають сім’ям військових, тоді як решту мешканців лишають напризволяще.

Крім того, деревину охоче відправляють на фронт російсько-української війни. Так, у тимчасово окупованому Сімферополі спиляли дерева в міському парку, заготовивши 12 кубометрів дров для російських військових, що воюють на Херсонському напрямку.

Попри колосальні запаси деревини, дрова стають розкішшю. З 2000 року їхня ціна зросла у 28 разів. У багатьох областях кубометр коштує 3–4,5 тисяч рублів, подекуди - до 7 тисяч. Щоб пережити зиму, потрібно щонайменше десять кубів - непосильна сума для пенсіонерів із доходом 15–16 тисяч рублів. Причини - у хаотичному лісовому законодавстві та бюрократії. Після ліквідації місцевих лісгоспів і заборони сільського лісівництва мешканці втратили доступ до зручних для заготівлі лісів. Складні правила перевезення й продажу зробили бізнес на дровах збитковим, а багато деревини просто гниє