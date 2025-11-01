$42.080.01
Окупанти в Криму вирубують ліс під прикриттям "виноградників" - Спротив

Київ • УНН

 • 1012 перегляди

Окупанти масово вирубують дуби та граби у Верхньосадовому біля Севастополя, змінюючи статус земель на "сільськогосподарські". Місцеві мешканці підозрюють продаж деревини та елітну забудову, а не виноградники.

Окупанти в Криму вирубують ліс під прикриттям "виноградників" - Спротив

У селі Верхньосадове, поблизу тимчасово окупованого Севастополя в Криму, росіяни розгорнули масове знищення лісу — вирубують сотні дубів і грабів, яким понад пів століття. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.

Формально окупаційна влада пояснює це "закладанням виноградників", однак місцеві мешканці та експерти переконані, що окупанти планують продаж цінної деревини та підготовку ділянок під елітну забудову

- йдеться у повідомленні.

За даними Центру, понад 100 гектарів лісу окупаційна "адміністрація" передала "інвестору" з Єкатеринбурга. Для цього спершу змінили статус земель — з лісових на "сільськогосподарські". Кураторством вирубки займається структура, наближена до так званого "міністерства природних ресурсів Криму". 

Частину знищених дерев офіційно оформлюють як "санітарну очистку", після чого деревина опиняється на місцевих пилорамах, контрольованих колаборантами.

Мешканці Верхньосадового стверджують, що жодних підготовчих робіт для виноградників не ведеться — натомість територію активно розчищають під майбутні котеджні містечка "для чиновників з материка".

Таким чином окупанти під виглядом "інвестиційних проєктів" продовжують легалізувати масштабне знищення природи Криму, перетворюючи унікальні лісові зони на приватні володіння.

Нагадаємо

Біля окупованого Маріуполя міліє Павлопільське водосховище, яке окупанти планували використовувати для водопостачання. Це відбувається після критичного обміління Старокримського водосховища, що спричиняє загострення кризи водопостачання в місті.

Ольга Розгон

СуспільствоПогода та довкілля
Війна в Україні
Крим
Севастополь