Оккупанты в Крыму вырубают лес под прикрытием "виноградников" - Сопротивление
Киев • УНН
Оккупанты массово вырубают дубы и грабы в Верхнесадовом возле Севастополя, меняя статус земель на "сельскохозяйственные". Местные жители подозревают продажу древесины и элитную застройку, а не виноградники.
В селе Верхнесадовое, вблизи временно оккупированного Севастополя в Крыму, россияне развернули массовое уничтожение леса — вырубают сотни дубов и грабов, которым более полувека. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.
Формально оккупационные власти объясняют это "закладкой виноградников", однако местные жители и эксперты убеждены, что оккупанты планируют продажу ценной древесины и подготовку участков под элитную застройку
По данным Центра, более 100 гектаров леса оккупационная "администрация" передала "инвестору" из Екатеринбурга. Для этого сначала изменили статус земель — с лесных на "сельскохозяйственные". Кураторством вырубки занимается структура, приближенная к так называемому "министерству природных ресурсов Крыма".
Часть уничтоженных деревьев официально оформляют как "санитарную очистку", после чего древесина оказывается на местных пилорамах, контролируемых коллаборационистами.
Жители Верхнесадового утверждают, что никаких подготовительных работ для виноградников не ведется — вместо этого территорию активно расчищают под будущие коттеджные городки "для чиновников с материка".
Таким образом оккупанты под видом "инвестиционных проектов" продолжают легализовать масштабное уничтожение природы Крыма, превращая уникальные лесные зоны в частные владения.
Возле оккупированного Мариуполя мелеет Павлопольское водохранилище, которое оккупанты планировали использовать для водоснабжения. Это происходит после критического обмеления Старокрымского водохранилища, что вызывает обострение кризиса водоснабжения в городе.