08:30 • 7536 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo
Эксклюзив
07:00 • 17807 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
06:00 • 21223 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября
31 октября, 20:50 • 27596 просмотра
ГУР проводит контратаку под Покровском, чтобы разблокировать логистику - источник
31 октября, 18:17 • 43111 просмотра
В Украине временно запретили экспорт необработанной древесины
31 октября, 17:29 • 38840 просмотра
Пентагон одобрил передачу Украине ракет Tomahawk, окончательное решение за Трампом - СМИ
31 октября, 16:15 • 35047 просмотра
Экс-мэра Одессы Труханова отправили под круглосуточный домашний арест до 28 декабря
Эксклюзив
31 октября, 14:27 • 35971 просмотра
Женитьба через "Дію": более 50 парам было отказано в регистрации брака
Эксклюзив
31 октября, 12:28 • 30539 просмотра
Это Северная Корея: экономист раскритиковал идею уменьшения количества аптек в Украине
31 октября, 12:08 • 54738 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
Эксклюзив
07:00 • 17811 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября06:00 • 21225 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto31 октября, 14:59 • 50967 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов31 октября, 12:08 • 54738 просмотра
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрея Одарченко
Эксклюзив
31 октября, 10:56 • 47313 просмотра
Оккупанты в Крыму вырубают лес под прикрытием "виноградников" - Сопротивление

Киев • УНН

 • 780 просмотра

Оккупанты массово вырубают дубы и грабы в Верхнесадовом возле Севастополя, меняя статус земель на "сельскохозяйственные". Местные жители подозревают продажу древесины и элитную застройку, а не виноградники.

Оккупанты в Крыму вырубают лес под прикрытием "виноградников" - Сопротивление

В селе Верхнесадовое, вблизи временно оккупированного Севастополя в Крыму, россияне развернули массовое уничтожение леса — вырубают сотни дубов и грабов, которым более полувека. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Формально оккупационные власти объясняют это "закладкой виноградников", однако местные жители и эксперты убеждены, что оккупанты планируют продажу ценной древесины и подготовку участков под элитную застройку

- говорится в сообщении.

По данным Центра, более 100 гектаров леса оккупационная "администрация" передала "инвестору" из Екатеринбурга. Для этого сначала изменили статус земель — с лесных на "сельскохозяйственные". Кураторством вырубки занимается структура, приближенная к так называемому "министерству природных ресурсов Крыма".

Часть уничтоженных деревьев официально оформляют как "санитарную очистку", после чего древесина оказывается на местных пилорамах, контролируемых коллаборационистами.

Жители Верхнесадового утверждают, что никаких подготовительных работ для виноградников не ведется — вместо этого территорию активно расчищают под будущие коттеджные городки "для чиновников с материка".

Таким образом оккупанты под видом "инвестиционных проектов" продолжают легализовать масштабное уничтожение природы Крыма, превращая уникальные лесные зоны в частные владения.

Напомним

Возле оккупированного Мариуполя мелеет Павлопольское водохранилище, которое оккупанты планировали использовать для водоснабжения. Это происходит после критического обмеления Старокрымского водохранилища, что вызывает обострение кризиса водоснабжения в городе.

Ольга Розгон

ОбществоПогода и окружающая среда
Война в Украине
Крым
Севастополь