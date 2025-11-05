Жители российских сел, особенно в приграничных с Украиной регионах, входят в зимний сезон с отчаянием из-за роста цен на дрова и отсутствия помощи от властей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Так, в приморье цены на дрова выросли почти вдвое - до 40-46 тысяч рублей за 10 кубометров. В то же время средняя зарплата по региону составляет около 30 тысяч рублей. Однако даже по такой цене купить дрова трудно - очереди растянулись на месяцы.

Похожая ситуация наблюдается и в других российских регионах - от белгородской области до карелии. По данным украинской разведки, местные власти обещают компенсации или субсидии, но реальная помощь ограничивается символическими объемами - по несколько кубометров на домохозяйство. Предпочтение отдают семьям военных, тогда как остальных жителей оставляют на произвол судьбы.

Кроме того, древесину охотно отправляют на фронт российско-украинской войны. Так, во временно оккупированном Симферополе спилили деревья в городском парке, заготовив 12 кубометров дров для российских военных, воюющих на Херсонском направлении.

Несмотря на колоссальные запасы древесины, дрова становятся роскошью. С 2000 года их цена выросла в 28 раз. Во многих областях кубометр стоит 3–4,5 тысячи рублей, кое-где - до 7 тысяч. Чтобы пережить зиму, нужно как минимум десять кубов - непосильная сумма для пенсионеров с доходом 15–16 тысяч рублей. Причины - в хаотичном лесном законодательстве и бюрократии. После ликвидации местных лесхозов и запрета сельского лесничества жители потеряли доступ к удобным для заготовки лесам. Сложные правила перевозки и продажи сделали бизнес на дровах убыточным, а много древесины просто гниет