В россии сталкиваются с дефицитом дров и ростом цен перед зимой - СВР

ukenru
Эксклюзив
08:57 • 6570 просмотра
Киев остановился: густой туман, волна ДТП и опасный воздух накрыли город
08:12 • 10988 просмотра
рф атаковала энергетику в трех областях, графики отключений по всей Украине до 21 часа - Минэнерго
07:17 • 11197 просмотра
Бельгия и Еврокомиссия проведут "кризисную встречу" по замороженным активам рф для Украины - Politico
4 ноября, 23:11 • 28603 просмотра
Около 10 тысяч военнослужащих из КНДР размещены недалеко от российско-украинской границы
4 ноября, 18:53 • 29767 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удары по нефтеперерабатывающим и химическим объектам в России и на оккупированной Херсонщине
Эксклюзив
4 ноября, 18:07 • 53187 просмотра
Эксперт раскрыл секреты выбора бесперебойника для дома: как подобрать мощность и тип батареи
4 ноября, 17:53 • 40850 просмотра
С мерами безопасности, небольшим катком и ограничениями по "свету": главную елку Украины установят на Софийской площади
4 ноября, 17:22 • 38711 просмотра
В среду в ряде областей Украины будут выключать свет: в Укрэнерго сообщили когда и сколько очередей
4 ноября, 15:06 • 35813 просмотра
Слежка за Офисом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обыски
Эксклюзив
4 ноября, 14:17 • 54953 просмотра
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Покровске критическая ситуация: россияне закрепляются на окраинах - DeepState5 ноября, 00:48 • 18996 просмотра
Италия призывает отменить выступление российского певца, который является доверенным лицом Путина5 ноября, 01:11 • 25059 просмотра
Дроны атаковали ТЭЦ в российском городе ОрелVideo5 ноября, 02:29 • 19514 просмотра
В ЕС рассматривают возможность введения "испытательного срока" для новых стран-членов5 ноября, 03:38 • 11159 просмотра
Демократы одержали победу на первых масштабных выборах после возвращения Трампа к власти04:50 • 10883 просмотра
публикации
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
Эксклюзив
4 ноября, 14:17 • 54953 просмотра
Печем шарлотку: топ простых и вкусных рецептовPhoto4 ноября, 13:50 • 50793 просмотра
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
Эксклюзив
4 ноября, 13:39 • 49429 просмотра
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
Эксклюзив
4 ноября, 07:25 • 68179 просмотра
"Конкурентные войны" с участием силовиков: как под удар попали авиабизнес и оборонные контракты4 ноября, 06:30 • 66719 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Ким Чен Ын
Си Цзиньпин
Роберт Паттинсон
Иван Федоров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Покровск
Израиль
Реклама
УНН Lite
Роберт Паттинсон раскрыл детали изнурительных съемок "Дюны 3" в пустыне08:51 • 3130 просмотра
Исполнитель роли Цукерберга всколыхнул мир селебрити: Джесси Айзенберг заявил, что готов пожертвовать почку незнакомцу4 ноября, 16:38 • 27999 просмотра
В США бурно обсуждают слишком "теплые" объятия Джей Ди Вэнса и вдовы убитого активиста Чарли Кирка4 ноября, 12:13 • 41869 просмотра
Джонатан Бейли назван самым сексуальным мужчиной 2025 года по версии PeoplePhoto4 ноября, 06:59 • 44688 просмотра
Ким Кардашьян усомнилась в высадке на Луну. В NASA ответили3 ноября, 15:33 • 39848 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Financial Times
9К720 Искандер

В россии сталкиваются с дефицитом дров и ростом цен перед зимой - СВР

Киев • УНН

 • 778 просмотра

Цены на дрова выросли почти вдвое, очереди растянулись на месяцы, а местные власти обещают лишь символические компенсации.

В россии сталкиваются с дефицитом дров и ростом цен перед зимой - СВР

Жители российских сел, особенно в приграничных с Украиной регионах, входят в зимний сезон с отчаянием из-за роста цен на дрова и отсутствия помощи от властей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Детали

Так, в приморье цены на дрова выросли почти вдвое - до 40-46 тысяч рублей за 10 кубометров. В то же время средняя зарплата по региону составляет около 30 тысяч рублей. Однако даже по такой цене купить дрова трудно - очереди растянулись на месяцы.

Похожая ситуация наблюдается и в других российских регионах - от белгородской области до карелии. По данным украинской разведки, местные власти обещают компенсации или субсидии, но реальная помощь ограничивается символическими объемами - по несколько кубометров на домохозяйство. Предпочтение отдают семьям военных, тогда как остальных жителей оставляют на произвол судьбы.

Кроме того, древесину охотно отправляют на фронт российско-украинской войны. Так, во временно оккупированном Симферополе спилили деревья в городском парке, заготовив 12 кубометров дров для российских военных, воюющих на Херсонском направлении.

Несмотря на колоссальные запасы древесины, дрова становятся роскошью. С 2000 года их цена выросла в 28 раз. Во многих областях кубометр стоит 3–4,5 тысячи рублей, кое-где - до 7 тысяч. Чтобы пережить зиму, нужно как минимум десять кубов - непосильная сумма для пенсионеров с доходом 15–16 тысяч рублей. Причины - в хаотичном лесном законодательстве и бюрократии. После ликвидации местных лесхозов и запрета сельского лесничества жители потеряли доступ к удобным для заготовки лесам. Сложные правила перевозки и продажи сделали бизнес на дровах убыточным, а много древесины просто гниет

- заявили в СВРУ.

В то же время кремль поставляет древесину не только на фронт, но и за границу. Как отметили в украинской разведке, только в прошлом году за границу продали 19,9 млн кубометров. Это объем, которого хватило бы, чтобы согреть половину российских домов с печным отоплением, добавили в СВР Украины.

Напомним

Во временно оккупированном Крыму вблизи Севастополя россияне и коллаборанты развернули массовое уничтожение леса - они вырубают сотни дубов и грабов, которым более полувека, а также готовят участки под элитную застройку.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеНовости Мира
Служба внешней разведки Украины
Херсонская область
Симферополь
Крым
Украина
Севастополь