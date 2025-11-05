Економіка рф входить у фазу затяжного спаду: компанії скорочують витрати та відкладають інвестиції - СЗРУ
Київ • УНН
38,9% підприємств заявили про затримки платежів, 34% фіксують зниження попиту, а 32,4% мають нестачу оборотних коштів.
Економіка країни-агресора входить у фазу затяжного спаду: компанії дедалі частіше повідомляють про фінансові труднощі, скорочують витрати й відкладають інвестиції. Про це повідомляє УНН з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.
Деталі
Як зазначили в українській зовнішній розвідці, за підсумками III кварталу 2025 року головними проблемами для бізнесу стали неплатежі контрагентів, падіння попиту та брак оборотних коштів.
38,9 % підприємств заявили про затримки платежів з боку партнерів - проти 25 % роком раніше. Зниження попиту на продукцію та послуги фіксують 34 % компаній (у II кварталі - 30 %), а нестачу оборотних коштів - 32,4 %. Логістичні труднощі відчули 15 % респондентів, тоді як ще кілька місяців тому таких було лише 10 % - повідомили в СЗР.
Там додали, що більшість російських підприємств відповідає на кризу скороченням витрат. Так, заходів із "оптимізації" вживають 68 % компаній, переважно зменшуючи адміністративні видатки (80 %) та витрати на послуги (37 %). Ще 15 % скоротили інвестиційні програми, відкладаючи будь-які плани розширення.
Нагадаємо
