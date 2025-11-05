Економіка рф входить у фазу затяжного спаду: компанії скорочують витрати та відкладають інвестиції - СЗРУ

ukenru
Ексклюзив
15:03 • 3702 перегляди
Блокування рахунків українців: адвокат розповів, у яких випадках це можуть зробити банки, та як довести законність операцій
Ексклюзив
13:23 • 15724 перегляди
Формальна ротація чи реальні зміни? Вчена рада Державного біотехнологічного університету звільнила нардепа-хабарника ОдарченкаPhoto
12:20 • 16763 перегляди
Генштаб: триває оборона Покровсько-Мирноградської агломерації, оточення немає
11:19 • 18655 перегляди
При народженні дитини виплачуватимуть 50 000 грн: Рада ухвалила рішення
10:32 • 25588 перегляди
Ціни квитків на потяги можуть зрости: яких поїздів це стосується
Ексклюзив
5 листопада, 08:57 • 21901 перегляди
Київ зупинився: густий туман, хвиля ДТП і небезпечне повітря накрили місто
5 листопада, 08:12 • 20962 перегляди
рф атакувала енергетику в трьох областях, графіки відключень по всій Україні до 21 години - Міненерго
5 листопада, 07:17 • 18146 перегляди
Бельгія та Єврокомісія проведуть "кризову зустріч" щодо заморожених активів рф для України - Politico
4 листопада, 23:11 • 36224 перегляди
Близько 10 тисяч військових з КНДР розміщено неподалік російсько-українського кордону
4 листопада, 18:53 • 32761 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удари по нафтопереробних і хімічних об’єктах у росії та на окупованій Херсонщині
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Роберт Паттінсон розкрив деталі виснажливих зйомок "Дюни 3" у пустелі5 листопада, 08:51 • 24760 перегляди
Перевозив на даху власного авто: поліція вилучила у киянина безпілотник "Shahed"Photo5 листопада, 09:17 • 7940 перегляди
Російський порт Туапсе призупинив експорт палива після атак дронів, НПЗ зупинився - Reuters10:59 • 11313 перегляди
Коли та як обрізати малину на зиму: порадиPhoto11:10 • 25759 перегляди
Як приготувати домашній зефір: прості рецепти та порадиPhoto11:38 • 21243 перегляди
Публікації
Блокування рахунків українців: адвокат розповів, у яких випадках це можуть зробити банки, та як довести законність операцій
Ексклюзив
15:03 • 3704 перегляди
Формальна ротація чи реальні зміни? Вчена рада Державного біотехнологічного університету звільнила нардепа-хабарника ОдарченкаPhoto
Ексклюзив
13:23 • 15728 перегляди
Як приготувати домашній зефір: прості рецепти та порадиPhoto11:38 • 21274 перегляди
Коли та як обрізати малину на зиму: порадиPhoto11:10 • 25787 перегляди
Ціни квитків на потяги можуть зрости: яких поїздів це стосується10:32 • 25589 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Віктор Орбан
Йонас Гахр Сторе
Метте Фредеріксен
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Італія
Угорщина
Китай
Реклама
УНН Lite
Кім Кардаш'ян звинувачує ChatGPT у своїх провалених іспитах на адвокатаVideo15:25 • 706 перегляди
Зірка “Месників” Себастіан Стен каже, що кіновсесвіт Marvel сформував його, як актора14:19 • 3820 перегляди
Роберт Паттінсон розкрив деталі виснажливих зйомок "Дюни 3" у пустелі5 листопада, 08:51 • 24800 перегляди
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю4 листопада, 16:38 • 34301 перегляди
У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка4 листопада, 12:13 • 47712 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
The Guardian

Економіка рф входить у фазу затяжного спаду: компанії скорочують витрати та відкладають інвестиції - СЗРУ

Київ • УНН

 • 1032 перегляди

38,9% підприємств заявили про затримки платежів, 34% фіксують зниження попиту, а 32,4% мають нестачу оборотних коштів.

Економіка рф входить у фазу затяжного спаду: компанії скорочують витрати та відкладають інвестиції - СЗРУ

Економіка країни-агресора входить у фазу затяжного спаду: компанії дедалі частіше повідомляють про фінансові труднощі, скорочують витрати й відкладають інвестиції. Про це повідомляє УНН з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Деталі

Як зазначили в українській зовнішній розвідці, за підсумками III кварталу 2025 року головними проблемами для бізнесу стали неплатежі контрагентів, падіння попиту та брак оборотних коштів.

38,9 % підприємств заявили про затримки платежів з боку партнерів - проти 25 % роком раніше. Зниження попиту на продукцію та послуги фіксують 34 % компаній (у II кварталі - 30 %), а нестачу оборотних коштів - 32,4 %. Логістичні труднощі відчули 15 % респондентів, тоді як ще кілька місяців тому таких було лише 10 % - повідомили в СЗР.

- повідомили в СЗР.

Там додали, що більшість російських підприємств відповідає на кризу скороченням витрат. Так, заходів із "оптимізації" вживають 68 % компаній, переважно зменшуючи адміністративні видатки (80 %) та витрати на послуги (37 %). Ще 15 % скоротили інвестиційні програми, відкладаючи будь-які плани розширення.

Нагадаємо

Раніше у Службі зовнішньої розвідки України повідомляли, що жителі російських сіл, особливо у прикордонних з Україною регіонах, входять у зимовий сезон з розпачем через зростання цін на дрова і відсутність допомоги від влади.

Водночас деревину охоче відправляють на фронт російсько-української війни.

Євген Устименко

Війна в УкраїніЕкономікаНовини Світу
Опалення
Війна в Україні
Державний кордон України
Служба зовнішньої розвідки України
Україна