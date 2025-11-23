Матеріальне становище росіян погіршується: лише 8% відзначають збільшення статку - ЦПД
Київ • УНН
Опитування показують погіршення матеріального становища росіян, лише 8% відзначають збільшення статку, а 23% говорять про погіршення. Лише 24% сподіваються на покращення фінансової ситуації в найближчий рік.
Нові дані соціологічних опитувань показують погіршення матеріального становища росіян протягом останніх декількох місяців. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що частка тих росіян, хто відзначає збільшення свого статку, опустилася до 8%, тоді як про погіршення матеріального становища говорить майже кожен четвертий (23%). При цьому оптимізм падає: лише 24% сподіваються на покращення фінансової ситуації в найближчий рік.
Водночас пропагандистські медіа, поширюючи цю новину, роблять акцент на тому, що 57% росіян "вважають своє матеріальне становище середнім". Так вони намагаються нав’язати ілюзію "економічної стабільності", хоча цей наратив далекий від реальності
Там наголошують, що через повномасштабну війну проти України, на яку кремль витрачає величезні ресурси, за останні роки рф увійшла в системну економічну деградацію.
"Доходи населення падають, а податки й ціни зростають. путін не демонструє бажання завершувати війну. Економічний тиск на населення лише посилюватиметься, і з часом ще більше росіян відчують війну на власній кишені", - резюмують у ЦПД.
Нагадаємо
Нещодавно Служба зовнішньої розвідки України повідомила, що російська влада готує населення до різкого погіршення рівня життя через рекордний дефіцит бюджету, який у 2025 році сягає 5,74 трильйона рублів.
