Матеріальне становище росіян погіршується: лише 8% відзначають збільшення статку - ЦПД

$42.150.00
48.520.00
ukenru
22 листопада, 17:42 • 16185 перегляди
Не остаточна пропозиція: Трамп зробив заяву про свій мирний план для України
22 листопада, 16:36 • 29841 перегляди
Українців попередили про відключення 23 листопада: скільки черг буде без світла
22 листопада, 16:29 • 24037 перегляди
Рубіо та Віткофф завтра прибудуть до Женеви для обговорення мирного плану для України - ЗМІ
22 листопада, 14:45 • 24602 перегляди
Кордони не повинні змінюватися силою: західні лідери на саміті G20 висловили підтримку Україні
22 листопада, 14:16 • 22809 перегляди
У Тернополі четверту добу тривають пошуково-рятувальні роботи після удару рф: сім людей ввжаються зниклими безвістиVideo
22 листопада, 13:41 • 16333 перегляди
О 16:00 відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання та розпочнеться акція "Свічка пам'яті": як Україна вшановує жертв голодоморівPhoto
22 листопада, 11:14 • 18633 перегляди
Україна цими днями у Швейцарії розпочинає з США консультації щодо параметрів мирної угоди - Умєров
22 листопада, 11:08 • 19368 перегляди
Наймолодшій - 18 років, найстаршому - 58: Україна повернула 31 цивільного громадянина з білорусіPhoto
22 листопада, 10:59 • 21676 перегляди
В Офісі Зеленського анонсували консультації щодо кроків для закінчення війни "цими днями": хто у складі делегації України
21 листопада, 21:58 • 27798 перегляди
Зеленському доведеться схвалити мирний план США або війна триватиме - Трамп
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3.4м/с
93%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Блекаут охопив низку окупованих міст Донецької області після атаки БпЛА - ЗМІVideo22 листопада, 19:52 • 6184 перегляди
Національний кешбек: змінено перелік товарів і послуг, на які можна витрачати гроші22 листопада, 21:01 • 9260 перегляди
Вогонь забрав життя дітей на Черкащині: деталі трагедії22 листопада, 21:28 • 4426 перегляди
Ворог атакував Дніпропетровщину: в облцентрі виникли пожежі у багатоповерхівці та приватній оселі, є постраждалі22 листопада, 22:59 • 4856 перегляди
росія вивозить українських школярів на Сахалін для асиміляції - ЦНС00:10 • 3842 перегляди
Публікації
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo21 листопада, 18:00 • 61361 перегляди
Хрусткі та соковиті чебуреки: топ-5 найкращих рецептів Photo21 листопада, 17:13 • 47091 перегляди
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
Ексклюзив
21 листопада, 16:05 • 53284 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo21 листопада, 11:38 • 59880 перегляди
Ціни на газ у Європі та нафта падають на тлі мирного плану Трампа між Україною та рф21 листопада, 09:41 • 56918 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Кір Стармер
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Німеччина
Франція
Реклама
УНН Lite
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 12754 перегляди
Дружину віцепрезидента США Венса помітили без обручки під час офіційного заходуVideo22 листопада, 08:13 • 22752 перегляди
Експрезидент Франції Саркозі видасть мемуари про свої 20 днів у в'язниціPhoto22 листопада, 07:49 • 26337 перегляди
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo21 листопада, 18:00 • 61361 перегляди
Донька поділилася зворушливим зізнанням про боротьбу Брюса Вілліса з деменцієюVideo21 листопада, 09:58 • 46478 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
The Guardian
Forbes
Економіст (журнал)

Матеріальне становище росіян погіршується: лише 8% відзначають збільшення статку - ЦПД

Київ • УНН

 • 954 перегляди

Опитування показують погіршення матеріального становища росіян, лише 8% відзначають збільшення статку, а 23% говорять про погіршення. Лише 24% сподіваються на покращення фінансової ситуації в найближчий рік.

Матеріальне становище росіян погіршується: лише 8% відзначають збільшення статку - ЦПД

Нові дані соціологічних опитувань показують погіршення матеріального становища росіян протягом останніх декількох місяців. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що частка тих росіян, хто відзначає збільшення свого статку, опустилася до 8%, тоді як про погіршення матеріального становища говорить майже кожен четвертий (23%). При цьому оптимізм падає: лише 24% сподіваються на покращення фінансової ситуації в найближчий рік.

Водночас пропагандистські медіа, поширюючи цю новину, роблять акцент на тому, що 57% росіян "вважають своє матеріальне становище середнім". Так вони намагаються нав’язати ілюзію "економічної стабільності", хоча цей наратив далекий від реальності

- вказують у ЦПД.

Там наголошують, що через повномасштабну війну проти України, на яку кремль витрачає величезні ресурси, за останні роки рф увійшла в системну економічну деградацію.

"Доходи населення падають, а податки й ціни зростають. путін не демонструє бажання завершувати війну. Економічний тиск на населення лише посилюватиметься, і з часом ще більше росіян відчують війну на власній кишені", - резюмують у ЦПД.

Нагадаємо

Нещодавно Служба зовнішньої розвідки України повідомила, що російська влада готує населення до різкого погіршення рівня життя через рекордний дефіцит бюджету, який у 2025 році сягає 5,74 трильйона рублів.

Економіка рф скочується у рецесію, найпомітніше погіршення в обробній промисловості - розвідка14.11.25, 12:03 • 5325 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаНовини Світу
російська пропаганда
Державний бюджет
Війна в Україні
Володимир Путін
Служба зовнішньої розвідки України
Україна