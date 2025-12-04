росія готує інформаційні атаки, щоб посіяти зневіру й переконати українців у неминучості поразки - ЦПД

$42.200.13
3 грудня, 23:09
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
3 грудня, 21:56
"Я не знаю, що робитиме кремль": Трамп прокоментував зустріч американських перемовників з путіним
Ексклюзив
3 грудня, 16:02
Це вже не сліпий “камікадзе”, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію “шахедів” Video
Ексклюзив
3 грудня, 15:15
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
3 грудня, 13:24
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення
3 грудня, 13:22
ВР ухвалила Бюджет на 2026 рік
3 грудня, 11:38
П'ять країн оголосили про нові пакети PURL на американську зброю для України, дві - про практичну допомогу: скільки виділили
3 грудня, 09:59
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Ексклюзив
3 грудня, 09:21
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
3 грудня, 03:01
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
Папа Римський Франциск заповів гроші на купівлю машин швидкої допомоги Україні 3 грудня, 22:52
Німеччина вводить 10-річну заборону на громадянство за підробку мовних сертифікатів 4 грудня, 00:40
окупанти відмовляють у невідкладній допомозі мешканцям Скадовська через відсутність прописки 4 грудня, 00:57
"Церемонитися не будемо, чекаємо наказу": Кадиров підтримав заяву путіна про можливу війну з Європою 03:50
У Ріо-де-Жанейро зацвіли рідкісні пальми, які квітують лише раз за життя 05:23
Справа щодо систем озброєння Ми-8МТ: два вертольоти повернули в армію небоєздатними 06:30
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення 3 грудня, 13:24
В Україні запускають "Чарівний експрес": хто та як може придбати квитки на вікенд до святого Миколая 3 грудня, 11:34
"Невада-Самара" та махінації на держзакупівлях: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов'язують із загибеллю пацієнтів. Частина 2 3 грудня, 06:30
"3000 км Україною": стартував перший етап програми - як оформити квитки за кілометри 2 грудня, 16:58
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джо Байден
Стів Віткофф
Рустем Умєров
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Індія
Польща
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає 1 грудня, 10:58
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбу 1 грудня, 08:53
П'ять шалених прем'єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зими 29 листопада, 16:59
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку 28 листопада, 02:36
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див" 27 листопада, 06:49
росія готує інформаційні атаки, щоб посіяти зневіру й переконати українців у неминучості поразки - ЦПД

Київ • УНН

 • 114 перегляди

росія посилить когнітивні операції проти України, щоб посіяти зневіру та розкол, особливо взимку. Кампанія спрямована на переконання українців у неминучості поразки та вплив на дипломатичний процес.

росія готує інформаційні атаки, щоб посіяти зневіру й переконати українців у неминучості поразки - ЦПД

У найближчі місяці росія посилюватиме когнітивні операції проти України, намагаючись посіяти серед українців зневіру, нав’язати ідею неминучості поразки та створити розкол між військовими, владою і суспільством. Найбільшу активність очікують узимку. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України (ЦПД) Андрій Коваленко, повідомляє УНН.

В наступні місяці росія витрачатиме чимало ресурсів на когнітивні операції проти України. Магістральна лінія росіян полягатиме в тому, що вони намагатимуться переконати українське суспільство в неминучості поразки, необхідності капітулювати, а також проводитимуть лінію розколу між військовими, владою і цивільними

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пік активності очікується протягом зими. Це робитиметься з метою вплинути також і на дипломатичний процес.

Кампанія відбуватиметься на фоні нездатності росіян проломити фронт і відсутності саме стратегічних результатів у війні.

"Буде складно, але впораємося", - додав Коваленко.

Нагадаємо

Міністерство закордонних справ України у жовтні повідомляло, що росія планує збільшити витрати на пропаганду на 54% у 2026 році. Це відбувається на тлі скорочення військових витрат та фінансування держпрограм, включаючи охорону здоров'я.

Ольга Розгон

російська пропаганда
Війна в Україні
Україна