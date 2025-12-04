росія готує інформаційні атаки, щоб посіяти зневіру й переконати українців у неминучості поразки - ЦПД

У найближчі місяці росія посилюватиме когнітивні операції проти України, намагаючись посіяти серед українців зневіру, нав’язати ідею неминучості поразки та створити розкол між військовими, владою і суспільством. Найбільшу активність очікують узимку. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України (ЦПД) Андрій Коваленко, повідомляє УНН.

В наступні місяці росія витрачатиме чимало ресурсів на когнітивні операції проти України. Магістральна лінія росіян полягатиме в тому, що вони намагатимуться переконати українське суспільство в неминучості поразки, необхідності капітулювати, а також проводитимуть лінію розколу між військовими, владою і цивільними - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пік активності очікується протягом зими. Це робитиметься з метою вплинути також і на дипломатичний процес.

Кампанія відбуватиметься на фоні нездатності росіян проломити фронт і відсутності саме стратегічних результатів у війні.

"Буде складно, але впораємося", - додав Коваленко.

Нагадаємо

Міністерство закордонних справ України у жовтні повідомляло, що росія планує збільшити витрати на пропаганду на 54% у 2026 році. Це відбувається на тлі скорочення військових витрат та фінансування держпрограм, включаючи охорону здоров'я.