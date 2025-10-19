рф готує інформаційну атаку на Україну: витрати на пропаганду зростуть на 54%
Київ • УНН
Міністерство закордонних справ України повідомляє, що Росія планує збільшити витрати на пропаганду на 54% у 2026 році. Це відбувається на тлі скорочення військових витрат та фінансування держпрограм, включаючи охорону здоров'я.
росія нарощує масштаби інформаційної війни проти України - у держбюджеті на 2026 рік витрати на пропаганду збільшать на рекордні 54%. Про це інформує МЗС України з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, передає УНН.
Деталі
За даними відомства, у проєкті російського бюджету на наступний рік передбачено скорочення військових витрат. Водночас кошти на пропаганду зростуть одразу на 54%.
Це рекордний показник, який свідчить про пріоритети російського керівництва.
Це чітко свідчить про пріоритети держави-агресора: не можуть перемогти на полі бою, тому роблять основну ставку на дезінформацію
"У сучасному світі слова також є зброєю, і це особливо стосується дипломатії. Саме тому зміцнення інформаційної стійкості залишається одним із пріоритетів України для ефективного захисту своїх інтересів і протидії російській агресії в інформаційній сфері", - додали у відомстві.
Нагадаємо
російський уряд заощадив понад 207 мільярдів рублів, скоротивши фінансування низки держпрограм, включаючи охорону здоров'я та авіапром. Водночас, витрати на органи влади та пропаганду значно зросли, зокрема на програму "росія у світі" та держтелеканали.
